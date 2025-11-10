2025-11-10 10:53 女子漾／編輯張念慈
15萬顆芬普尼毒蛋流入9縣市！醫師質疑美國進口飼料是禍首 吃多恐傷腎又致癌
台灣再爆重大食安風暴！15萬顆芬普尼毒蛋流入全台9縣市，胸腔暨重症醫師蘇一峰直指「美國進口玉米飼料最可疑」，懷疑是污染的根源；他警告，芬普尼為長效型農藥，吃多恐導致腎臟損傷、甲狀腺腫瘤甚至癌變。
污染源待查 名醫蘇一峰：美國玉米飼料最可疑
芬普尼雞蛋事件曝光後，外界最關心的就是污染源。胸腔暨重症醫師蘇一峰第一時間在社群發文指出：「美國愛用農藥芬普尼，若台灣進口美國玉米作為飼料，雞吃下去就可能產下毒蛋。」他質疑，芬普尼極可能是經由進口飼料鏈進入國內畜牧場，導致跨縣市的污染。
台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌，也提出三大可能來源：
1.飼料原料本身受污染。
2.農地施用芬普尼滅螞蟻造成環境殘留。
3.個別畜牧場違規使用含芬普尼藥物。
農業部表示，目前初步排除畜牧場內「自行施用」的可能，污染來源仍待彰化縣政府深入追查。
芬普尼是什麼？為何會出現在雞蛋中？
根據環境部化學物質管理署資料，芬普尼屬長效型殺蟲劑，廣泛用於寵物除蚤與農業防蟲，具高穩定性與持久性，在土壤中可殘留數月。由於具「環境持久性與生物累積性」，歐盟早已嚴格限制其使用，並認為可能與蜜蜂大量死亡相關。
台灣自2017年全球毒蛋事件後，即全面禁止芬普尼用於食用動物。國內法規容許量僅0.01ppm，比美國（30ppb）與日本、韓國更為嚴格，任何檢出都須全面召回。
吃到毒蛋會怎樣？醫師揭4大健康風險
芬普尼具有神經毒性，在高濃度暴露下會引起頭痛、噁心、頭暈、乏力與眼睛刺激等症狀。長期低劑量攝取則可能損害腸胃道、肝臟、腎臟與甲狀腺，部分研究顯示與腫瘤生成相關。
蘇一峰警告，芬普尼為脂溶性物質，會累積於體內脂肪，長期攝取恐增加甲狀腺惡性或良性腫瘤的風險。他呼籲政府必須追查飼料來源，「別讓國人每天早餐都在吃農藥」。
若誤食芬普尼蛋該怎麼辦？
根據環境部與食藥署建議，誤食少量芬普尼雞蛋一般不會立即中毒，但若長期攝取仍需留意慢性傷害。民眾可透過以下方式降低身體負擔：
1.多喝水、吃高纖蔬果，加速腸胃蠕動與代謝。
2.若出現頭暈、噁心等不適，應立即就醫並告知食用紀錄。
3.留意官方公告批號與通路退貨機制，避免再誤購問題蛋品。
管控漏洞浮現 制度監督成全民焦點
台灣早在2017年國際毒蛋風波後便實施禁用令，如今卻再度爆發芬普尼事件，顯示管控制度仍存漏洞。專家點出，問題可能出在進口飼料監測不足、環境用藥管理鬆散、追蹤系統延遲等面向。
目前地方政府已對涉案牧場進行移動管制，全聯、大全聯通路也陸續回收下架，民眾若持購買發票，可至原店退貨。
