2025-11-10 10:24 女子漾／編輯張念慈
毒雞蛋警訊！摸生蛋不洗手也中鏢 譚敦慈揭「正確保存關鍵」多數人都做錯
全台掀起「毒雞蛋」風暴後，不少民眾開始重視雞蛋的安全來源，但專家提醒，就算買到「健康雞蛋」，若保存或處理不當，依然可能讓細菌在家中繁殖。郵營養師黃淑惠、「無毒教母」譚敦慈、董氏基金會皆指出，雞蛋是最容易受微生物汙染的食材之一，從摸、放、洗到煮都必須小心。
女童摸生雞蛋沒洗手 高燒40℃送醫驗出沙門氏菌
2025年8月一名女童不明原因發高燒到近40℃，雙側扁桃腺嚴重化膿，甚至因口腔破洞無法進食。服用抗生素後仍無改善，最終透過血液培養確診為沙門氏菌感染。
女童母親回憶，小孩日前曾拿過生雞蛋。醫師推測，女童可能摸完生蛋沒洗手又把手放進嘴裡，才會將細菌帶入體內。北市聯醫感染科醫師蔡宛庭提醒，沙門氏菌若入侵血液，恐引發「菌血症」，嚴重者需住院注射抗生素治療兩週。長庚醫院腎臟科教授級主治醫師顏宗海也指出，感染沙門氏菌會導致噁心、腹瀉、嘔吐、高燒等症狀，免疫力差的族群更應特別注意。
「危險區間7～60℃」細菌最愛 冰箱不夠冷等於白放
郵政醫院營養師黃淑惠提醒，食物中毒與溫度有關，7℃至60℃是細菌繁殖的危險區間。許多人會將打好的蛋汁或煮熟的剩菜放在室溫下，一旦超過2小時，細菌便會快速滋生。她建議：
1.冷藏要低於4℃，才能有效抑制細菌。
2.加熱需達70℃以上，才能徹底殺菌。
3.冷凍應達-18℃以下，讓細菌進入休眠。
黃淑惠強調，不少家庭冰箱溫度實際未達標，「冰箱不是萬能保鮮箱」，若溫度不夠低，細菌仍可能生長。她建議放置溫度計，定期檢查冷藏溫度是否符合安全標準。
譚敦慈：雞蛋別放冰箱門、別水洗 圓端朝上才對
譚敦慈表示，雞蛋外殼有氣孔，若用水沖洗，細菌反而可能滲入蛋內。正確做法是買回家後用擰乾的濕布擦拭表面髒汙，不要直接用水清洗。
此外，她提醒雞蛋冷藏時應「蛋尖朝下、圓端朝上」，可穩定氣室、延長新鮮期。冰箱門因頻繁開關、溫度變化大，不適合存放雞蛋，應放在冰箱內層冷藏區。只要手摸過雞蛋，就必須用肥皂洗手並擦乾，這是預防沙門氏菌感染的最基本步驟。
董氏基金會調查：42％民眾煮蛋前不洗、36％愛吃半熟蛋
董氏基金會2021年調查616份問卷顯示，94％民眾平時會購買雞蛋，其中36％常吃半熟蛋、1％會吃生蛋，但42％的受訪者烹煮前不會清洗蛋殼。
董氏基金會食品營養中心主任許惠玉指出，母雞下蛋的產道與排便通道相同，蛋殼容易沾染雞糞，其中常含沙門氏桿菌與大腸桿菌。若未清潔或煮熟，就可能引發腹痛、噁心、發燒等急性腸胃炎症狀。她建議：
1.放冰箱前僅用乾布擦去粉塵，不要水洗。
2.烹煮前再用清水清洗蛋殼，避免細菌滲入。
3.打蛋時採「三段式打蛋法」，先打入空碗檢查再使用。
常溫蛋可放陰涼處7～10天，冷藏保存應確保低溫穩定。
醫師提醒：小孩與長者是高風險族群 別讓摸蛋變中毒起點
醫師指出，兒童與長者因抵抗力較弱、腸胃道尚未發育完全，感染風險特別高。建議家長避免讓孩子接觸生雞蛋或玩蛋殼，也不要食用未全熟的雞蛋。只要遵守「不生吃、不亂摸、要洗手」三原則，就能大幅降低感染與中毒風險。
