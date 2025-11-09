❤邏輯一致❤新鞋落地~完美詮釋人際關係

近日新聞不斷爆出外遇醜聞。甚至有位號稱「教育界王力宏」的教授，被爆料同時劈腿十二女，其中不少對象竟是人妻。這樣的獵豔偏好，引起社會譁然，也讓人不禁聯想到——原來這樣的「獵人妻癖好」，古今皆然。

而在中國歷史上，也曾出現過一位極具爭議的男人，他權傾天下、雄才大略，卻偏偏癡迷「人妻」。 這位在情場與戰場都所向披靡的人， 正是三國梟雄──曹操。

百度百科

一、搶人妻搶到兒子都沒了命

曹操一生共有二十五個兒子，史書上明確記載的妻妾就有十五位，其中不少都是別人的老婆。這樣的「戰利品」，他不但敢搶，還搶得理直氣壯。

最出名的一次，是攻打宛城。

當時敵將張繡投降後，曹操一眼看上張繡哥哥的遺孀，色心一起，立刻把人家大嫂收進帳中。張繡憤怒反叛，殺得曹軍措手不及。這場衝突中，曹操的愛將典韋戰死，而長子曹昂為掩護父親逃走，也壯烈犧牲。

曹操為了搶人妻，賠上了自己最心愛的兒子。

照理說，這樣的行為應該被罵翻，但曹操偏偏是一個複雜的人。

他搶歸搶，卻不亂丟。每一位被他奪來的女子，他都極盡呵護，甚至連前夫的孩子，都視如己出。懷孕的遺孀尹氏被他收留後，生下了名滿天下的美男子何晏；另一位人妻杜氏被他納入後，連她的兒子秦朗也被曹操當作親生撫養。

曹操甚至曾感嘆：「世上有人愛別人的孩子如同我這樣嗎？」

這樣的「人妻控」，好像又不是單純的好色。

更像是一種亂世中的「歸屬癖」——

他愛的，也許不是女人本身，而是那份被愛與被需要的感覺。

三、對妻子深情，也懂得放手

曹操不僅對奪來的女子如此，對自己的元配丁夫人，也出奇地溫柔。

當年曹昂戰死，丁夫人悲憤欲絕，指責曹操：「你害死了我兒子，我要跟你離婚！」

換作別人，早該震怒，但曹操只是輕聲回問：「我該怎樣做，你才不會生氣？」

後來丁夫人真的離開了，曹操竟沒有報復，反而拿出一筆錢託人說：「若她堅持離婚，就幫她改嫁吧，別耽誤了她的青春。」

一個權傾天下的男人，能在妻子離去時選擇成全，這樣的溫柔，讓人難以定義他到底是情聖還是渣男。

四、權勢背後，是深不見底的孤獨

曹操的人生，幾乎沒有安穩的片刻。

他從亂世中殺出一條路，權傾天下，卻永遠缺少「歸屬」。

他搶人妻，也許是慾望； 但更深層的，可能是一種對「愛」與「安穩」的渴望。

也因此，他的故事才那麼矛盾、那麼迷人。

他既是奪人所愛的「人妻殺手」，也是願意疼惜與包容的「亂世暖男」。

我們或許無法替曹操辯護，但也無法用單一的標籤定義他。

他代表的，是人性裡那種極端的矛盾——

既想征服，又害怕失去；既渴望被愛，又用錯方式表達。

從歷史的角度看，曹操確實是個「渣」； 但從情感的角度看，他也許是個深情的人，只是活在一個太殘酷的時代裡。

曹操用刀奪天下，也用情奪人妻