GABA是什麼？建議補充時間？過量食用有什麼種副作用？專家解析一篇看懂

近來「GABA助眠」成為熱門關鍵字，許多人關心GABA到底是什麼。其實，GABA是一種存在於大腦中的抑制性神經傳導物質，與放鬆及情緒調節機制相關。

本文整理《FJ豐傑生醫》睡眠專家賴俊廷博士觀點，整理GABA的常見研究方向與補充建議，說明不同時間攝取的注意事項。

圖說：GABA是什麼？了解天然放鬆與睡眠研究新趨勢

GABA是什麼?

GABA（γ-胺基丁酸）是人體內自然存在的胺基酸之一，同時也是大腦中關鍵的抑制性神經傳導物質。研究指出，GABA與神經放鬆機制有關，可能參與大腦活動的調節與壓力反應，被認為與身心放鬆狀態維持有關。

GABA的5大特點

GABA功效1：促進放鬆與減壓

GABA在大腦中扮演抑制性神經傳導的角色，可能與神經興奮調節有關，部分研究探討其放鬆感受相關性。

GABA功效2：提升睡眠品質

它可幫助大腦放慢活動節奏，與睡眠品質調節相關，但效果因人而異。

GABA功效3：維持情緒穩定

GABA能穩定神經傳導，減少情緒起伏，有助於改善焦慮與緊張。

除了情緒與睡眠外，GABA也參與多項生理功能調節，幫助身心維持穩定。

GABA功效5：與血壓調節潛在關係

有研究探討GABA與血壓調節的潛在關聯性，仍需更多臨床驗證。

過量食用GABA的5種副作用

GABA在一般飲食劑量下通常安全，但如果服用高劑量補充劑，仍有可能出現一些副作用，以下5點請注意：

GABA副作用1：腸胃不適

少數人可能會出現腹痛、腹瀉或嘔吐。

GABA副作用2：皮膚反應

部分人可能有皮膚發紅、瘙癢或刺痛感。

GABA副作用3：頭痛與頭暈

少數人可能有頭暈或頭痛情況。

GABA副作用4：過度鎮靜

高劑量可能導致嗜睡或精神過於放鬆。

GABA副作用5：情緒改變

罕見情況下，可能會影響情緒穩定。

GABA建議補充時間

GABA能幫助調節生理機能，建議依照各項功效選擇合適的食用時間，更容易發揮作用，參考如下：

想要「睡前助眠」：若選擇於睡前補充，部分使用者反映有放鬆感受，惟實際效果因人而異。

想要「日間調理」： 日間飯後補充GABA，有助於身心平衡與精神穩定，減少壓力與疲勞感。

日間飯後補充GABA，有助於身心平衡與精神穩定，減少壓力與疲勞感。 想要「運動後滋補」：運動或健身後食用GABA，可能與運動後放鬆及生理調節有關。

圖說：GABA功效：調節情緒、改善睡眠與放鬆大腦

用GABA照顧身心，掌握作息提升生活質感

GABA不只是大腦中的神經傳導物質，它更像是忙碌生活中的一個小幫手，默默協助我們調節生理機能。雖然它在日常飲食中通常安全，但仍需留意補充劑的劑量與食用時機，才能充分發揮其生理作用潛力。

從睡前助眠、日間調理到運動後滋補，GABA的不同特點對應不同的生活場景，提醒我們：照顧身心不只靠努力，還需要智慧地安排作息與營養補充。給自己一點放鬆的空間，也是在給生活多一份溫柔。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

