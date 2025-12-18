2025-12-18 10:01 潮健康
減重停滯期為何出現？醫師：3大方向突破停滯期
許多人在減重過程中，常常會遇到「努力了一陣子，體重卻不再下降」的情況，這就是俗稱的「停滯期」。不少民眾因此感到挫折，甚至放棄繼續控制體重。究竟為什麼會遇到停滯期？該如何有效突破？陳裕豪醫師表示，想要擺脫停滯不前的困境，關鍵在於理解身體的代謝運作，以及避免過度依賴錯誤的減肥方式。
減重停滯期為何出現？
醫師指出，當我們長期進行節食或高強度運動時，身體會進入一種「保護模式」。這時候基礎代謝率下降，身體會盡量保留能量，導致體重減輕速度趨緩。此外，荷爾蒙變化與肌肉量流失，也是造成停滯期的重要因素。
醫師強調：很多人認為只要少吃多動就能一直瘦下去，但實際上，若方法不正確，不僅效果有限，還可能傷害健康，長期低熱量飲食容易造成營養不足，反而讓身體進入緊急狀態，使脂肪更難被燃燒。
醫師建議：突破停滯期的3大方向
面對減重停滯，醫師建議可從三個層面著手：
一、調整飲食結構，而非一味少吃與其天天計算卡路里，不如檢視蛋白質、纖維與健康脂肪的比例是否均衡。適度增加優質蛋白質能幫助維持肌肉量，提高基礎代謝率，避免因肌肉流失而陷入惡性循環。
二、運動要有變化，避免固定模式醫師建議：長期只做相同運動，效果會越來越差，可結合有氧與阻力訓練，刺激不同肌群，提升燃脂效率。對於平時工作忙碌的人，即使每天10至20分鐘的核心訓練或間歇快走，都能帶來明顯差異。
三、專業醫師監控，避免走偏門不少人為了快速減重，選擇來路不明的減肥藥或偏方，結果反而造成肝腎負擔，得不償失。醫師提醒，若停滯期持續過久，建議尋求專業協助，透過臨床檢測與醫師評估，才能找到真正卡關的原因。
突破減重停滯期的臨床新方向
除了生活型態的調整，近年來「3段式燃脂技術減重」成為突破停滯期的新選擇。醫師解釋，相關能量治療方式被研究用於促進組織循環與代謝調節，但實際成效仍需專業評估。臨床觀察顯示部分受試者在代謝與體重管理上有不同變化，適合需控制體重或代謝狀態的族群，應由專業醫師評估後決定。
醫師強調：這並不是讓所有人都適用的快速瘦身法，而是需要經過嚴謹評估後，針對適合族群執行，門診中服務對象多為重視健康管理的族群，包括企業主與經常跨縣市前來就診的患者，這群人通常對健康風險非常謹慎，因此更重視醫師監控下的安全性與長期效果。
有研究曾指出，過重與肥胖會增加心血管疾病、糖尿病與某些癌症的風險。專家呼籲，減重的真正目標，不應只是體重數字下降，而是全方位改善身體健康狀態。
陳裕豪醫師最後提醒：「停滯期不是失敗，而是身體在提醒你該調整策略。只要方法正確，配合專業監控，就能逐步突破瓶頸，讓減重成為一條穩定而長久的道路。」
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。治療效果視個人狀況與保養習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
