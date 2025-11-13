鮭魚4大營養亮點一次看，營養師提醒2族群食用前要注意

餐桌上常見的鮭魚，因富含 Omega-3 脂肪酸與高品質蛋白質，被譽為最營養的魚類之一。它能幫助維持體力，對成長中的兒童與忙碌的上班族都相當有益。不過，營養師也提醒，長期或過量食用可能帶來潛在風險。

《豐傑生醫》游子嫻營養師幫你整理出鮭魚4大營養亮點、適合多補充的族群，以及2大禁忌族群。幫助你聰明攝取鮭魚，讓全家一起吃得健康又安心。

圖說：鮭魚富含Omega-3，營養均衡有助日常健康維持

鮭魚4大關鍵營養

以下為讀者介紹鮭魚所富含的4大關鍵營養素：

Omega-3脂肪酸

有助維持正常生理功能與日常活力，因鮭魚富含 Omega-3 脂肪酸，其中的 EPA 與 DHA 能幫助身體維持正常運作。

蛋白質

有助維持肌肉健康與身體組成平衡，因鮭魚提供高品質蛋白質，是肌肉合成的重要來源之一。

維生素D

鮭魚是少數富含維生素D 的食物，對骨骼與牙齒的健康維持具有營養支持作用

維生素B群

因鮭魚含 維生素B12與B6，有助能量代謝與神經系統正常運作。

4大族群建議補充

營養師分享，有4類族群特別推薦補充鮭魚：

孕婦與哺乳期婦女

鮭魚富含對大腦發育與心臟健康有益的營養素。美國 FDA 建議，懷孕或哺乳期的女性，每週可以吃2~3份鮭魚（每份約125公克），孕期及哺乳期婦女可依建議攝取，補充日常營養所需。

1～11 歲的嬰幼兒與孩童

鮭魚含有鐵質與鋅，對孩子的成長發育非常重要。適量食用能幫助維持健康、補充營養，並支持生理機能正常運作。

老年族群

鮭魚提供高品質蛋白質，有助肌肉維持與生長；維生素D則能促進骨骼與牙齒健康。對長者來說，鮭魚是不錯的滋補食材，攝取高品質蛋白質有助維持活力與營養平衡。

健身族

鮭魚是優質蛋白質來源，對肌肉合成很有幫助。喜歡運動的人可以把鮭魚納入日常飲食，既補充蛋白質，也維持體能和肌肉健康。

2大族群需適量攝取鮭魚

鮭魚雖然營養豐富，但並非人人都適合食用。營養師提醒，有2大族群需特別注意，才能避免潛在健康風險：

痛風或高尿酸血症患者鮭魚屬於 高普林食物，容易導致尿酸升高，可能引發痛風。若屬此類族群，應 嚴格控制鮭魚攝取量。

懷孕、哺乳期或免疫功能低下者

這些族群不宜食用「生鮭魚」，如：生魚片或煙燻鮭魚。避免寄生蟲或細菌感染造成健康風險。建議選擇「熟食鮭魚」，確保安全。

圖說：適量鮭魚入菜，輕鬆守護全家人的健康

餐桌上的營養明星：鮭魚的重要性

每一次在餐桌上放上鮭魚，都是對家人健康的用心。營養師指出，鮭魚含蛋白質、Omega-3、維生素D與B群，對孩子的成長、長輩的肌力及全家人的體力維持都非常重要，能提供全方位的營養支持。

適量食用，不只是享受美味，更能用科學方式照顧全家健康。一份鮭魚，不僅是餐桌上的營養補給，也是一種 溫暖貼心的日常行動，幫助全家養成健康飲食習慣。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

