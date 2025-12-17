2025-12-17 10:01 潮健康
寒流到洋蔥式穿搭怎麼穿？選擇材質注意2重點
入冬後氣溫驟降，長者與慢性病族群在面對低溫時更需關注循環與保暖。天冷時血管收縮、血壓可能波動，若活動量下降又穿著不當，容易導致四肢冰冷、頭暈倦怠或關節僵硬；健康管理師張恆恩表示：掌握保暖層次與日常動態調節，有助於讓身體穩定應對溫差變化，減少寒冷對健康造成的壓力。
氣溫下降對血液循環的影響
低溫可能會使血管收縮，導致血流阻力上升。對長者或患有三高族群而言，這種生理反應若未妥善調整，可能造成心臟與血管的負擔。長時間處於寒冷環境，還可能使血液黏稠度提高、末梢循環變差，出現手腳麻木或僵硬感。冬季清晨起床或夜晚外出時，建議逐步暖身、避免溫差過大，讓身體有時間適應環境。
洋蔥式穿搭穩定體溫
長者體溫調節能力較年輕人弱，建議採用「三層式保暖」原則。內層以吸濕排汗材質為主，保持皮膚乾爽；中層選擇輕量保暖衣維持熱氣；外層則挑選防風、防潑水外套以抵禦冷風。清晨散步或外出買菜時，可依氣溫增減衣物。重點在於讓體溫穩定，而非單純增加厚度，避免因出汗受涼反而著涼感冒。
維持活動量促進循環
冬季活動量下降會讓肌肉僵硬、血流減慢。建議每日可進行伸展或輕度運動，如手臂擺動、膝關節伸展與慢走。若在家中靜態時間較長，也可利用坐姿進行腳尖點地、腳踝旋轉等簡易運動，幫助下肢血液回流。清晨運動前可先在室內暖身，再外出活動，以防氣溫過低造成不適。
飲食與環境調整讓身體更順暢
長者在冬季飲食上宜攝取足夠蛋白質與膳食纖維，保持代謝穩定。可適量選擇富含維生素C與B群的蔬果，有助於維持血管彈性。家中環境可維持適度溫度（約20至22度），避免冷氣或電暖器長時間直吹。夜間泡腳或以溫毛巾敷頸背，也能幫助放鬆肌肉並提升末梢溫度。
WIWI溫感衣提醒
WIWI溫感衣提醒，入冬後長者與三高族群在保暖時應兼顧「透氣與導熱」特性，避免衣物過厚導致體溫調節困難。若能選擇貼身但不緊繃的保暖材質，並配合適度活動與飲食調節，有助於冬季維持較佳的體感與血液循環。
免責聲明：本文所提供內容僅供一般性資訊與參考，不構成醫療診斷、治療或替代醫療建議。如有不適，請尋求專業醫療機構協助。
