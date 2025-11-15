「葡萄籽」補什麼？專家：4大功效、建議補充葡萄籽5大族群

2025-11-15 10:01 潮健康

葡萄籽近年於保健與美容市場人氣提升。營養師游子嫻指出，其含有多酚類成分，可能有助於肌膚保養與生理機能維持。她指出，葡萄籽含多酚類成分（如原花青素，OPC），在體外試驗中呈現抗氧化活性，有助於日常保養中作為輔助資源。

本文將進一步介紹葡萄籽的4大主題功能及適合補充的6大族群，幫助消費者聰明選擇。

　

葡萄籽的4大功效

100%天然萃取葡萄籽，不僅美容養顏，也幫助女性維持生理健康，是全方位保養的好幫手。以下為葡萄籽4大功效：

  • 葡萄籽功效1：於保養討論中，被提出用於肌膚保養與細緻感提升。

  • 葡萄籽功效2：在保健討論中，葡萄籽中的多酚類被探討其於腸道微生物與女性健康相關的潛在角色。

  • 葡萄籽功效3：其成分在科學文獻中被探討於生理機能支持方向，但目前為輔助性用途。

  • 葡萄籽功效4：在保健產品中，葡萄籽常被提出作為日常保養的輔助選項之一。

建議補充葡萄籽5大族群

  1. 超九晚五的上班族：長時間使用電子產品或久坐，可將含葡萄籽成分的保健選項列入考量，協助補充抗氧化來源。

  2. 輕熟齡想保養的女性：關注肌膚變化者可考慮將葡萄籽作為內在補充之一。

  3. 作息日夜顛倒：作息不定、夜間活動者：可作為生活中額外抗氧化來源之一。

  4. 經常應酬的外食族：經常應酬、外食較多者：可作為日常營養補充選項之一。

  5. 銀髮族群：關注抗氧化攝取、維持日常活力的人，可納入評估。

　

葡萄籽常見Q&A

Q1.直接吃葡萄籽一樣會對身體有益處嗎？

葡萄籽本身含有營養成分，但籽核堅硬，建議長者或腸胃消化力較弱者避免整顆食用。

　

Q2.吃葡萄籽有沒有副作用?葡萄籽來自天然果實種子，正常攝取安全無虞。不過，若對葡萄過敏者，食用葡萄籽相關產品仍可能出現過敏反應，需特別留意。

　

Q3.直接吃葡萄籽跟葡萄籽保健品哪種比較好?

  • 直接吃葡萄籽：果殼堅硬，易造成腸胃負擔，且每日攝取量難以掌握。

  • 葡萄籽保健食品：萃取葡萄籽有效成分，劑量精準、安全方便。

營養師提醒，為確保安全，葡萄籽最好透過含萃取物的保健品補充。

　

Q4.補充葡萄籽保健品有哪些要注意?葡萄籽為天然植物萃取，飯前或飯後皆可食用，建議搭配冷開水。

  • 避免搭配：不要與碳酸飲料、熱水或奶製品一起食用。

  • 攝取份量：依產品建議，適量即可，切勿過量。

  • 保健品間隔：各類保健品最好不要同時服用，建議間隔至少半小時。

　

Q5.葡萄籽保健品那些族群不能吃？

  • 避免族群：孕婦、哺乳期媽媽，以及肝腎功能不佳者不建議攝取。

特別注意：服用抗凝藥（如 warfarin、clopidogrel、aspirin）、凝血功能異常者，或計畫手術前兩週的人，食用葡萄籽可能增加出血風險。

出血風險：葡萄籽萃取物可能有抗凝或血液稀釋效果。

　

圖說：補充葡萄籽，從內而外守護健康

　

抗氧化首選，葡萄籽守護健康美麗

葡萄籽不只是美容養顏的明星成分，更是調節生理機能與維持健康的重要幫手。營養師提醒，雖然天然安全，但仍需依照自身狀況與產品建議適量補充，尤其是孕婦、哺乳期、肝腎功能不佳或服用抗凝藥者更要注意。

從日常保健角度來看，選擇含葡萄籽萃取物的保健食品，不僅能精準掌握劑量，也能避免腸胃負擔或其他風險。對追求內外兼顧健康與美麗的人來說，葡萄籽提供了一個科學、安全、可長期維持的抗氧化選擇，非常推薦列入日常保養清單。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

#保養 #美容 #肌膚

八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧

八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧

2025-11-12 17:04 失敗要趁早 - 張念慈
八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧
八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧

台北一名79歲的老媽媽殺了兒子，但我希望她可以被特赦。

故事的起點，是53年前。那一年，26歲的她當媽媽了。她開開心心迎接寶貝兒子的到來，沒想到兒子出生沒多久就因腦膜炎引發肺炎、小兒麻痺導致癱瘓在床，從此臥床一輩子。

兒子沒辦法說話，不會行動，一切生活起居全由她照料。

才26歲阿，她的人生從此只有兒子，把屎把尿、餵藥吃飯、翻身清潔...再沒有其他了。年輕少婦該有的笑顏、燦爛人生，她統統都沒有。沒有未來、沒有夢想、沒有自己。

她放棄了自己，但她從來都沒有放棄兒子。長達53年的時間，兒子從小嬰兒變青少年、成人、青壯年，到邁入中年。

不變的是，兒子還是不會講話、不會動，只有身形長大、母子都雙雙變老了。

但兒子總是衣著乾淨清爽，身體健康狀況良好，沒有褥瘡，看得出來媽媽有多愛他。

50年的照顧沒有壓垮老媽媽，但2023年新冠疫情爆發，確診者必須隔離，卻壓垮了老媽媽。那年4月底，老媽媽確診新冠肺炎自行隔離。

由於她年事已高，她擔憂兒子狀況一直無好轉，怕自己有個萬一兒子沒人顧怎麼辦？身心靈都崩潰的情況下，老媽媽5月趁著外籍看護沒發現時，拿著裝1萬元鈔票的紅包袋塞到兒子嘴中，悶死了兒子。

原本想跟著走，但因為太驚嚇了，她坐在兒子床邊哭泣崩潰，無法自已。

辯護律師主張，老媽媽不是真的想殺死兒子，也不可能再犯殺人案件。且被害人殘疾50年之久，無法自理生活，若不是老媽媽，也沒人能照顧，強調此案並非單純是「殺人」而已。

八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧
八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧

台北地院先依自首規定替老媽媽減刑，又認為「情堪憫恕」，再依刑法第59條規定減刑。考量老媽媽付出大半輩子照顧死者，甚至賣房籌措照顧費用，最後，法院依照案發時她為79歲、未滿80歲，無法依刑法第18條第3項規定減刑，判老媽媽2年6月徒刑

不過，因為考量老媽媽長照兒子50多年，以及不執行宣告刑，也很難想像其他社會的照顧者就會有恃無恐，殺害被照顧者。因此，法官建請總統特赦。

鄧湘全律師在臉書貼出這個判決，仙女老師余懷瑾也提出呼籲， 我看了非常心疼更萬分不捨。

長照，是未來我們都必須面對的問題，老婦人在為了照顧重度身心障礙的兒子，一個人挺過了53年。這個過程，有多寂寥和不容易啊！

2023年時老媽媽79歲，兩年過去她今年已經81歲了。她的一輩子，已經活在長照的牢籠裡50多年。兒子死後，她依然被困在懊惱與悔恨中。我實在不知道，她要怎麼樣撐過再一個2年6個月的有期徒刑。

謝謝法官以人性為出發，也希望總統可以特赦，讓老媽媽可以得享餘生。53年，老媽媽為愛服了一場無期徒刑。如今，只盼這世界能還她一點自由。

=

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#媽媽 #台北 #老師 #人性 #新冠肺炎

11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人

11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人

2025-11-03 14:52 女子漾／編輯周意軒
11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人　圖片來源:官方
11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人　圖片來源:官方

立冬一到，台灣的冬天就正式開場，是刺骨冷風加上「起床變難、胃口變好」模式全面上線。11月7日這天中午12時03分48秒正式交節，命理師柯柏成提醒，立冬不是只有「補冬」、吃薑母鴨、羊肉爐，還有幾個禁忌一定要記起來，尤其生肖蛇、生肖虎這波請乖乖低調，保平安、顧身體、遠離危險，一起來看看還什麼要注意！

飲食文化研究者徐仲點出台菜的「減法」主軸：一清、二鮮、三快炒，其中「三快炒」講的是台菜對香氣講究，從三杯雞到麻油雞都不例外。圖為麻油雞示意圖。圖／聯合報系資料照片
飲食文化研究者徐仲點出台菜的「減法」主軸：一清、二鮮、三快炒，其中「三快炒」講的是台菜對香氣講究，從三杯雞到麻油雞都不例外。圖為麻油雞示意圖。圖／聯合報系資料照片

立冬禁忌5件事：別以為天冷就能亂來

立冬講究「養藏」，比冬眠還要講氣質。命理師給出5件這天最好避免的事，既是保養身體，也是守住冬季好運的開端。

別太早出門

早起沒錯，但立冬清晨寒氣最重，容易冷到骨子裡。老人家、體質虛弱者尤其要小心，一杯熱飲再出門比較穩。

暴飲暴食NG

補冬當然香，但別一次吃到久違的肚子在哭泣。腸胃負擔太大，反而影響身體氣血運轉。

避免淋雨

冷風＋雨水＝感冒與氣場失衡的危險公式。傘一定要帶，別讓自己因為一場雨整週鼻塞。

情緒別爆衝

冬天重「收敛」。吵架、爆氣、一直暴怒會耗掉太多能量，對運勢也是扣分。

不適合劇烈運動

想變辣但跳太猛、跑太拼，反而容易拉傷與耗損陽氣。今天更適合慢跑、散步、伸展、瑜伽。

陸劇《美食無間》圖片來源:官方
陸劇《美食無間》圖片來源:官方

哪些生肖要特別注意？

1. 生肖蛇：本命年＋小心交通意外

今年本命年的蛇寶們，計畫常常被攔腰切斷，做事一定要有Plan B。不只工作，身體也在提醒你「慢一點」，尤其農曆十月出生的蛇，易疲勞、氣虛，心血管、眼睛、過勞問題都要盯好。

最重要的是：小心車關！

開車、騎車、過馬路都慢一步、看仔細。

圖片來源:AI
圖片來源:AI

2. 生肖虎：寅巳相刑，關節神經最敏感

虎寶們這段時間容易覺得痠、卡、緊，關節、筋骨、神經系統小怪獸會出沒。盡量少做爆發型運動，避免受傷。

立冬這天特別適合好好暖身、按摩、泡澡，把身體照顧得暖呼呼，才能安穩迎冬。

圖片來源:AI
圖片來源:AI

3. 生肖雞：貴人來敲門，業績要衝就趁現在

立冬後運勢一路向上，如果你手邊有未完成目標、業績要追、合作要談，這段時間手刀出擊。尤其是要簽約的場合，命理師建議帶質感好一點的個人印章會加分。

只要願意多跑、多講、多接觸機會，就會收穫多。

圖片來源:官方
圖片來源:官方

#禁忌 #浪漫 #貴人 #生肖虎 #命理師

❤邏輯一致❤新鞋落地~完美詮釋人際關係

❤邏輯一致❤新鞋落地~完美詮釋人際關係

2025-11-09 21:46 Belinda的玩美甜蜜窩

每次新鞋落地❤

到家雙腳得以安好毫無傷口

真心覺得充滿感謝~!!

天冷無雨的天氣

是最佳新鞋落地氣候

夏天通常磨的有慘烈

即便試穿時都覺得好走...

就跟人際關係❤一樣

任何關係都吃緣分

怎麼開始、怎麼互動

以及有無外力等干擾

都影響關係走得順暢或步入死局

有時真的不是努力的問題

而是已有傷，還要忍耐多久

必須先脫掉鞋子才能療傷

就像有些關係只剩停損

放著也是繼續潰爛而已

#關係好要雙向奔赴

#有了疑心就難如初

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#夏天 #互動

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

2025-10-28 08:29 女子漾／編輯張念慈
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%。女子漾AI製圖
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%。女子漾AI製圖

現代人離不開便利食物，早餐一份三明治、午餐微波義大利麵、晚餐再來包泡麵，看似無害，其實都暗藏健康危機。根據《CNN》報導，美國心臟協會（AHA）最新發表於《Circulation》期刊的研究指出，「超加工食品」（ultra-processed foods, UPFs）正成為現代慢性病的隱形推手！過量攝取不只會導致肥胖、糖尿病，甚至讓心血管死亡風險暴增50%。

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

超加工食品遍佈生活，每日熱量過半來自它

報告顯示，美國超過一半的成年人每日熱量來自超加工食品，兒童與青少年比例更高達62%。這些食品多半經過多重加工、添加香料、色素、穩定劑與人工香料，不僅失去原始營養，更容易刺激味覺、讓人「一口接一口」。

史丹佛大學教授克里斯多福・加德納（Christopher Gardner）指出，現代的「垃圾食物」早已升級成「超加工食物」，含有讓人難以停口的添加物。「我們早就知道高糖、高鹽、高脂有害，但現在的問題更嚴重，因為它們被設計成讓你上癮。」

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

心臟病、中風、糖尿病全中標　一日多吃一份就風險飆升

根據AHA彙整的45項大型研究結果，光是「每天多吃一份超加工食品」，就會讓心血管相關死亡風險上升約50%。同時，肥胖機率增加55%，睡眠障礙提高41%，第二型糖尿病風險增加40%，甚至連憂鬱症機率也上升20%。

換句話說，你手上那包餅乾、那瓶手搖飲、那份即食麵，都可能是讓你慢性發炎與代謝失衡的「甜蜜陷阱」。

不是所有加工食品都該「一刀切」？

AHA也指出，少數「簡單成分、營養比例合理」的產品仍可少量納入飲食，例如全穀麵包、低糖優格、天然番茄醬、豆類或堅果抹醬。但專家也提醒，這些只是例外，「不要因為有少數健康選項，就替整個食品產業開脫」。

三大食物警戒級曝光！從早餐到宵夜，你常吃的可能在「高危區」

1.較健康選項：新鮮或冷凍蔬果、全穀類、豆類、無鹽堅果、植物油、低脂乳製品、瘦肉與無糖飲品。

2.中度健康選項：白飯、義大利麵、加鹽堅果、輕糖漬水果、低脂湯品。

3.不健康選項：加工肉品、炸雞、甜點、含糖飲料、即食麵、披薩、冰淇淋、餅乾、洋芋片。

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

專家建議：重拾廚房，回歸原型食物

紐約大學營養學教授瑪莉恩・奈瑟（Marion Nestle）直言，即使標榜「健康超加工」的產品，仍會讓人攝取過多熱量。她呼籲消費者「別被包裝騙了」，最理想的做法仍是自行烹調、吃真正的食物。

她引用英國一項臨床研究指出，吃「家常菜」的人，減重成效是吃「健康包裝食品」的兩倍。「回家煮飯」，看似老派，其實是最有效的養生法。

#食物 #夏天 #中風 #糖尿病 #手搖飲

毛巾用太久比馬桶還髒！醫師示警：別用超過「這」天數、出現1情況快丟掉

毛巾用太久比馬桶還髒！醫師示警：別用超過「這」天數、出現1情況快丟掉

2025-10-29 14:53 女子漾／編輯張念慈
洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva
洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva

每天洗澡後擦身體、洗完臉擦臉的毛巾，看似乾淨，其實可能是你家裡「最髒的東西」。醫師警告，毛巾若超過3天沒洗，就可能成為細菌與黴菌的溫床，嚴重甚至比馬桶還髒，導致皮膚感染、長痘、過敏，還會引發呼吸道問題。

毛巾為什麼會變成細菌培養皿？

每次使用毛巾，皮膚上的皮屑、油脂與水分都會殘留在纖維中，而浴室環境潮濕、不通風，更讓細菌與黴菌大量繁殖。微生物學家Jason Tetro 指出，一條使用一週未洗的毛巾，細菌量可能超過百萬，包括金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、黴菌孢子等通通都可能潛伏其中。

皮膚科醫師Kristina Collins博士也提醒，這些細菌若再度接觸皮膚，容易造成毛囊炎、痘痘反覆發作，甚至讓濕疹惡化。

洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva
洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva

醫師警告：不洗毛巾的4大健康風險

1.皮膚紅腫、毛囊炎：細菌堵塞毛孔導致皮膚紅腫，尤其夏天臉部與頭皮更易中招。

2.痘痘、粉刺惡化：使用舊毛巾等於把細菌再抹回臉上。

3.黴菌感染：濕毛巾是黴菌最愛的環境，恐導致香港腳或體癬。

4.呼吸道過敏：毛巾上孳生的黴菌孢子可能隨空氣飄散，引起過敏與氣喘

洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva
洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva

毛巾多久洗一次最剛好？醫師建議洗頻率

東元綜合醫院皮膚科主治醫師王宣甯、陽明交大醫院感染科主治醫師黃士澤建議

1.浴巾：每使用2～3次就要清洗一次。

2.臉部毛巾：建議每天更換或準備多條小毛巾輪替使用。

3.擦手巾：每2天清洗一次，因為常接觸手部與腸道細菌。

4.浴室地墊：至少每週清洗一次，最好用熱水殺菌。

5.毛巾更換頻率：建議2～3個月就汰換新毛巾，若出現異味、斑點或破損，應立即丟棄。

洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva
洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva

正確洗毛巾方式：別再亂加洗衣精！

洗衣專家 Patric Richardson 提醒，清洗毛巾時洗衣精不要加太多，以免殘留降低吸水力。一桶毛巾只需約兩湯匙洗衣精即可。另外，柔軟精和烘衣紙都不建議使用，它們會讓毛巾纖維變滑、吸水力下降。想讓毛巾柔軟又香，可在烘衣球上滴幾滴香茅或佛手柑精油。

白毛巾也別用漂白水清洗，漂白反而會讓布料變黃、變舊。

洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva
洗衣、毛巾示意圖。圖片來源：Canva

晾在哪裡才不會越晾越臭？

毛巾千萬別掛在潮濕的浴室裡！那是黴菌的天堂。醫師建議：

1.在通風良好、乾爽處晾曬，如陽台或浴室門外。

2.使用毛巾專用掛架，避免摺疊積水。

3.晾乾後再收納，保持乾燥才能避免細菌再生。

醫師也提醒，若在游泳池或健身房使用過毛巾，務必回家立即清洗，避免綠膿桿菌感染。想要皮膚不長痘、身體不癢，養成「毛巾專用、定期清洗、徹底晾乾」的習慣，就是最簡單也最關鍵的防護法。

#黴菌 #皮膚 #過敏 #保養 #氣喘

XO醬炒蘿蔔糕

XO醬炒蘿蔔糕

「葡萄籽」補什麼？專家：4大功效、建議補充葡萄籽5大族群

「葡萄籽」補什麼？專家：4大功效、建議補充葡萄籽5大族群

破產到翻身的真實故事：一件「婚禮西裝」，如何讓一個男人娶到愛人、找到夢幻工作？

破產到翻身的真實故事：一件「婚禮西裝」，如何讓一個男人娶到愛人、找到夢幻工作？

糖尿病「腎病變風險」高11倍！ 300萬筆數據揭糖腎連鎖危機，醫：及早篩檢迎來「逆轉腎」

糖尿病「腎病變風險」高11倍！ 300萬筆數據揭糖腎連鎖危機，醫：及早篩檢迎來「逆轉腎」

不是老了才會長白髮！營養師：7個長白髮原因、7大重啟黑髮關鍵營養素

不是老了才會長白髮！營養師：7個長白髮原因、7大重啟黑髮關鍵營養素

跌倒後照X光才察覺！ 沉默殺手「骨質疏鬆」有哪些徵兆？醫：長者最易骨折4大部位

跌倒後照X光才察覺！ 沉默殺手「骨質疏鬆」有哪些徵兆？醫：長者最易骨折4大部位

月經亂、長痘又變胖？這六種常見症狀可能與多囊性卵巢有關！

月經亂、長痘又變胖？這六種常見症狀可能與多囊性卵巢有關！

蒜香青花筍 (青花菜)

蒜香青花筍 (青花菜)

年末得流感出國、看演唱會全泡湯！常出入4場域危險：出國前倒數14天是關鍵！

年末得流感出國、看演唱會全泡湯！常出入4場域危險：出國前倒數14天是關鍵！

水壺隔夜水能喝嗎？專家揭真相：你的水瓶可能「比馬桶還髒400倍」

水壺隔夜水能喝嗎？專家揭真相：你的水瓶可能「比馬桶還髒400倍」

18+