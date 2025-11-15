「葡萄籽」補什麼？專家：4大功效、建議補充葡萄籽5大族群

八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧

台北一名79歲的老媽媽殺了兒子，但我希望她可以被特赦。

故事的起點，是53年前。那一年，26歲的她當媽媽了。她開開心心迎接寶貝兒子的到來，沒想到兒子出生沒多久就因腦膜炎引發肺炎、小兒麻痺導致癱瘓在床，從此臥床一輩子。

兒子沒辦法說話，不會行動，一切生活起居全由她照料。

才26歲阿，她的人生從此只有兒子，把屎把尿、餵藥吃飯、翻身清潔...再沒有其他了。年輕少婦該有的笑顏、燦爛人生，她統統都沒有。沒有未來、沒有夢想、沒有自己。

她放棄了自己，但她從來都沒有放棄兒子。長達53年的時間，兒子從小嬰兒變青少年、成人、青壯年，到邁入中年。

不變的是，兒子還是不會講話、不會動，只有身形長大、母子都雙雙變老了。

但兒子總是衣著乾淨清爽，身體健康狀況良好，沒有褥瘡，看得出來媽媽有多愛他。

50年的照顧沒有壓垮老媽媽，但2023年新冠疫情爆發，確診者必須隔離，卻壓垮了老媽媽。那年4月底，老媽媽確診新冠肺炎自行隔離。

由於她年事已高，她擔憂兒子狀況一直無好轉，怕自己有個萬一兒子沒人顧怎麼辦？身心靈都崩潰的情況下，老媽媽5月趁著外籍看護沒發現時，拿著裝1萬元鈔票的紅包袋塞到兒子嘴中，悶死了兒子。

原本想跟著走，但因為太驚嚇了，她坐在兒子床邊哭泣崩潰，無法自已。

辯護律師主張，老媽媽不是真的想殺死兒子，也不可能再犯殺人案件。且被害人殘疾50年之久，無法自理生活，若不是老媽媽，也沒人能照顧，強調此案並非單純是「殺人」而已。

台北地院先依自首規定替老媽媽減刑，又認為「情堪憫恕」，再依刑法第59條規定減刑。考量老媽媽付出大半輩子照顧死者，甚至賣房籌措照顧費用，最後，法院依照案發時她為79歲、未滿80歲，無法依刑法第18條第3項規定減刑，判老媽媽2年6月徒刑

不過，因為考量老媽媽長照兒子50多年，以及不執行宣告刑，也很難想像其他社會的照顧者就會有恃無恐，殺害被照顧者。因此，法官建請總統特赦。

鄧湘全律師在臉書貼出這個判決，仙女老師余懷瑾也提出呼籲， 我看了非常心疼更萬分不捨。

長照，是未來我們都必須面對的問題，老婦人在為了照顧重度身心障礙的兒子，一個人挺過了53年。這個過程，有多寂寥和不容易啊！

2023年時老媽媽79歲，兩年過去她今年已經81歲了。她的一輩子，已經活在長照的牢籠裡50多年。兒子死後，她依然被困在懊惱與悔恨中。我實在不知道，她要怎麼樣撐過再一個2年6個月的有期徒刑。

謝謝法官以人性為出發，也希望總統可以特赦，讓老媽媽可以得享餘生。53年，老媽媽為愛服了一場無期徒刑。如今，只盼這世界能還她一點自由。

