2025-11-05
小心抗生素使用增加罹癌風險
2014權威的美國醫學會期刊上所刊登一篇論文，結論是抗生素的使用增加乳癌的發生及死亡（https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/198216），2019年一篇系統性回顧的論文也指出，人的一生只要使用到抗生素也將微微地增加罹患癌症的風險（https://www.mdpi.com/2072-6694/11/8/1174）。同樣的結論在2023年的癌症研究與臨床腫瘤學期刊中之一篇論文中也持同樣的看法，並強調存在正向的關連（https://link.springer.com/article/10.1007/s00432-022-03998-z）。
2008年的研究(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ijc.23622)及2023年的研究(https://link.springer.com/article/10.1007/s00432-022-03998-z)均指出抗生素與罹癌有正向關係。2019年一篇研究更指出如果過度或者長期使用時亦會增加罹癌風險(https://www.mdpi.com/2072-6694/11/8/1174)，除了罹患乳癌外，另外一篇研究則指出，服用抗生素1-15年後大大地增加攝護腺癌風險(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ijc.25139)，亦會如2023年的一篇論文所指出的，由於體內的累積量而增加罹患肺癌的風險(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876034123001478)。
上述的研究能否提醒你(妳)對於抗生素的警覺心？
事實上，西醫發展300年來一直著眼於消滅細菌、病毒及真菌的思維。但請務必定下心來思考，為什麼很多人吃完幽門螺旋桿菌的藥後，在檢驗不到該菌的一段時間後再度復發？中醫2000年的作法就是讓身體回復到上天當初設計人時的預設值，也就是讓臟腑的協調性再度呈現。也唯有改善體內的生態環境，讓細菌、病毒及真菌在沒有利於它們生存發展的條件下才能真正地恢復健康，不是嗎？
在現今處處討論防癌的時代裡，無疑地，拒絕抗生素的威脅應該才是真正地要去面對的議題！
