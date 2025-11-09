8成糖尿病合併肥胖問題 醫示警「死亡風險提升逾2倍」1藥物介入後「褲頭小兩個Size」 。（圖／123RF）

潮健康／林昱彣

8成糖尿病合併肥胖問題 醫示警「死亡風險提升逾2倍」

台灣糖尿病人口突破250萬人，等同每十人就有超過一人罹患糖尿病；其中更有高達8成病友合併過重或肥胖問題，形成更為棘手的「糖胖症」（Diabesity）。中華民國糖尿病學會楊偉勛理事長示警，糖胖症不只影響血糖與體重數字，而是使全身器官負擔加重；數據也顯示，糖胖症恐提升心血管死亡風險1.8倍、全因死亡風險提升逾2倍之多。

楊偉勛醫師分享，美國糖尿病學會（ADA）近年提出「心臟–腎臟–代謝（CKM）症候群」概念，強調糖胖症與血壓升高、血管內壁受損而引發栓塞有關。心腎負荷倍增的情況下，恐增加心臟病及慢性腎病風險。然而統計顯示，僅有不到3成病友執行體重管理，顯示提升疾病認知與行動力刻不容緩。

可以保護器官的「瘦瘦筆」！ 研究實證降低心腎共病風險

「根據美國糖尿病學會 2025 年指引建議，糖胖症病友應及早就醫，初診時完成糖、胖、心、腎及其他共病風險的全面評估，並優先選擇具多重效益的治療策略！」楊偉勛理事長指出，糖尿病治療進入「醫病共享決策」時代，病友可透過「診間四問」：包括血糖、體重、腰圍與BMI 等體位指標，確認心腎等共病風險，並與醫師共同設定治療目標與選擇合適藥物，達到保護器官、維持生活品質的目的。

醫療科技日新月異，糖尿病藥物也迎來革命性進展。中山醫學大學附設醫院內科部部長楊宜瑱醫師分享，近年「GLP-1 腸泌素類藥物」問世，國際治療指引已建議有控糖、減重需求的病友可優先考慮該藥物；除此之外，若合併心腎甚至脂肪肝風險，GLP-1 腸泌素類藥物更具有器官保護的實證效益。

楊宜瑱醫師解釋，GLP-1 是人體腸道分泌的荷爾蒙，不僅能穩定血糖、增加飽足感以輔助體重管理，在身體各個器官也都可以發揮功效。目前部分 GLP-1 藥物具有國際大型三期臨床實驗及真實世界資料證實，能降低近六成重大心血管事件風險，並對腎臟功能具有保護作用，顯示其在控糖、減重外的器官保護價值。「糖心胖三合守護計畫中的藥物也是使用 GLP-1 藥物，讓台灣病友的治療與國際治療接軌！」

883人「瘦了一卡車重量」！ 病友喜曝：褲頭小兩個Size

為協助糖胖症病友獲得更全面的治療照護，中華民國糖尿病學會於 2024 年啟動「糖心胖三合守護計畫」，號召全台 122 家醫療院所參與。計畫透過醫療團隊衛教、追蹤與以符合國際指引建議的藥物治療，協助病友同時達成控糖、減重與器官保護三大治療目標。

歷時近十個月的計畫，最終共 883 位糖胖症病友接受完整衛教、追蹤及治療。結果顯示，參與計畫之病友一共減重 3,708.6 公斤，平均腰圍縮小近 5 公分，相當於褲頭小了兩個尺碼，更有半數病友的糖化血色素降至理想目標。楊宜瑱醫師指出，此次計畫證明只要醫病攜手、以正確衛教與有效藥物介入，病友終有機會改善健康、遠離共病。

本次糖心胖三合守護計畫共 122 間院所參與，每間院所透過整合照護與患者教育，展現臨床實證成果，其中 12 院所更以優異表現獲得表揚，包括榮獲「特優獎」的三軍總醫院、臺中榮民總醫院、華謙家醫科診所及陳宏麟診所；「優選獎」的林口長庚醫院、衛福部臺北醫院、陳霆昌安糖診所與曾競鋒診所；而「佳作獎」由新光醫院、高雄新正薪醫院、芯禾診所及博新小兒科家庭醫學科診所獲得。

