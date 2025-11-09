8成糖尿病合併肥胖問題  醫示警「死亡風險提升逾2倍」1藥物介入後「褲頭小兩個Size」

2025-11-09
8成糖尿病合併肥胖問題  醫示警「死亡風險提升逾2倍」1藥物介入後「褲頭小兩個Size」 。（圖／123RF）
8成糖尿病合併肥胖問題  醫示警「死亡風險提升逾2倍」1藥物介入後「褲頭小兩個Size」 。（圖／123RF）

潮健康／林昱彣

8成糖尿病合併肥胖問題  醫示警「死亡風險提升逾2倍」 
8成糖尿病合併肥胖問題  醫示警「死亡風險提升逾2倍」 

8成糖尿病合併肥胖問題  醫示警「死亡風險提升逾2倍」 

台灣糖尿病人口突破250萬人，等同每十人就有超過一人罹患糖尿病；其中更有高達8成病友合併過重或肥胖問題，形成更為棘手的「糖胖症」（Diabesity）中華民國糖尿病學會楊偉勛理事長示警，糖胖症不只影響血糖與體重數字，而是使全身器官負擔加重；數據也顯示，糖胖症恐提升心血管死亡風險1.8倍全因死亡風險提升逾2倍之多。

　

楊偉勛醫師分享，美國糖尿病學會（ADA）近年提出「心臟–腎臟–代謝（CKM）症候群」概念，強調糖胖症與血壓升高血管內壁受損而引發栓塞有關。心腎負荷倍增的情況下，恐增加心臟病慢性腎病風險。然而統計顯示，僅有不到3成病友執行體重管理，顯示提升疾病認知與行動力刻不容緩。

　

可以保護器官的「瘦瘦筆」！ 研究實證降低心腎共病風險

可以保護器官的「瘦瘦筆」！ 研究實證降低心腎共病風險

「根據美國糖尿病學會 2025 年指引建議，糖胖症病友應及早就醫，初診時完成糖、胖、心、腎及其他共病風險的全面評估，並優先選擇具多重效益的治療策略！」楊偉勛理事長指出，糖尿病治療進入「醫病共享決策」時代，病友可透過「診間四問」：包括血糖體重腰圍BMI 等體位指標，確認心腎等共病風險，並與醫師共同設定治療目標與選擇合適藥物，達到保護器官、維持生活品質的目的。

　　

醫療科技日新月異，糖尿病藥物也迎來革命性進展。中山醫學大學附設醫院內科部部長楊宜瑱醫師分享，近年「GLP-1 腸泌素類藥物」問世，國際治療指引已建議有控糖、減重需求的病友可優先考慮該藥物；除此之外，若合併心腎甚至脂肪肝風險，GLP-1 腸泌素類藥物更具有器官保護的實證效益

　　

楊宜瑱醫師解釋，GLP-1 是人體腸道分泌的荷爾蒙，不僅能穩定血糖、增加飽足感以輔助體重管理，在身體各個器官也都可以發揮功效。目前部分 GLP-1 藥物具有國際大型三期臨床實驗及真實世界資料證實，能降低近六成重大心血管事件風險，並對腎臟功能具有保護作用，顯示其在控糖、減重外的器官保護價值。「糖心胖三合守護計畫中的藥物也是使用 GLP-1 藥物，讓台灣病友的治療與國際治療接軌！」

　　

883人「瘦了一卡車重量」！ 病友喜曝：褲頭小兩個Size

883人「瘦了一卡車重量」！ 病友喜曝：褲頭小兩個Size

為協助糖胖症病友獲得更全面的治療照護，中華民國糖尿病學會於 2024 年啟動「糖心胖三合守護計畫」，號召全台 122 家醫療院所參與。計畫透過醫療團隊衛教、追蹤與以符合國際指引建議的藥物治療，協助病友同時達成控糖、減重與器官保護三大治療目標。

　　

歷時近十個月的計畫，最終共 883 位糖胖症病友接受完整衛教、追蹤及治療。結果顯示，參與計畫之病友一共減重 3,708.6 公斤，平均腰圍縮小近 5 公分相當於褲頭小了兩個尺碼，更有半數病友的糖化血色素降至理想目標。楊宜瑱醫師指出，此次計畫證明只要醫病攜手、以正確衛教與有效藥物介入，病友終有機會改善健康、遠離共病。

　

本次糖心胖三合守護計畫共 122 間院所參與，每間院所透過整合照護與患者教育，展現臨床實證成果，其中 12 院所更以優異表現獲得表揚，包括榮獲「特優獎」的三軍總醫院、臺中榮民總醫院、華謙家醫科診所及陳宏麟診所；「優選獎」的林口長庚醫院、衛福部臺北醫院、陳霆昌安糖診所與曾競鋒診所；而「佳作獎」由新光醫院、高雄新正薪醫院、芯禾診所及博新小兒科家庭醫學科診所獲得。

原文出處：超過八百人見證！ 1藥物介入後竟「瘦了一卡車重量」 糖友喜曝：褲頭小兩個Size

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

2025-10-28
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%。女子漾AI製圖
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%。女子漾AI製圖

現代人離不開便利食物，早餐一份三明治、午餐微波義大利麵、晚餐再來包泡麵，看似無害，其實都暗藏健康危機。根據《CNN》報導，美國心臟協會（AHA）最新發表於《Circulation》期刊的研究指出，「超加工食品」（ultra-processed foods, UPFs）正成為現代慢性病的隱形推手！過量攝取不只會導致肥胖、糖尿病，甚至讓心血管死亡風險暴增50%。

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

超加工食品遍佈生活，每日熱量過半來自它

報告顯示，美國超過一半的成年人每日熱量來自超加工食品，兒童與青少年比例更高達62%。這些食品多半經過多重加工、添加香料、色素、穩定劑與人工香料，不僅失去原始營養，更容易刺激味覺、讓人「一口接一口」。

史丹佛大學教授克里斯多福・加德納（Christopher Gardner）指出，現代的「垃圾食物」早已升級成「超加工食物」，含有讓人難以停口的添加物。「我們早就知道高糖、高鹽、高脂有害，但現在的問題更嚴重，因為它們被設計成讓你上癮。」

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

心臟病、中風、糖尿病全中標　一日多吃一份就風險飆升

根據AHA彙整的45項大型研究結果，光是「每天多吃一份超加工食品」，就會讓心血管相關死亡風險上升約50%。同時，肥胖機率增加55%，睡眠障礙提高41%，第二型糖尿病風險增加40%，甚至連憂鬱症機率也上升20%。

換句話說，你手上那包餅乾、那瓶手搖飲、那份即食麵，都可能是讓你慢性發炎與代謝失衡的「甜蜜陷阱」。

不是所有加工食品都該「一刀切」？

AHA也指出，少數「簡單成分、營養比例合理」的產品仍可少量納入飲食，例如全穀麵包、低糖優格、天然番茄醬、豆類或堅果抹醬。但專家也提醒，這些只是例外，「不要因為有少數健康選項，就替整個食品產業開脫」。

三大食物警戒級曝光！從早餐到宵夜，你常吃的可能在「高危區」

1.較健康選項：新鮮或冷凍蔬果、全穀類、豆類、無鹽堅果、植物油、低脂乳製品、瘦肉與無糖飲品。

2.中度健康選項：白飯、義大利麵、加鹽堅果、輕糖漬水果、低脂湯品。

3.不健康選項：加工肉品、炸雞、甜點、含糖飲料、即食麵、披薩、冰淇淋、餅乾、洋芋片。

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

專家建議：重拾廚房，回歸原型食物

紐約大學營養學教授瑪莉恩・奈瑟（Marion Nestle）直言，即使標榜「健康超加工」的產品，仍會讓人攝取過多熱量。她呼籲消費者「別被包裝騙了」，最理想的做法仍是自行烹調、吃真正的食物。

她引用英國一項臨床研究指出，吃「家常菜」的人，減重成效是吃「健康包裝食品」的兩倍。「回家煮飯」，看似老派，其實是最有效的養生法。

11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人

11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人

2025-11-03
11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人　圖片來源:官方
11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人　圖片來源:官方

立冬一到，台灣的冬天就正式開場，是刺骨冷風加上「起床變難、胃口變好」模式全面上線。11月7日這天中午12時03分48秒正式交節，命理師柯柏成提醒，立冬不是只有「補冬」、吃薑母鴨、羊肉爐，還有幾個禁忌一定要記起來，尤其生肖蛇、生肖虎這波請乖乖低調，保平安、顧身體、遠離危險，一起來看看還什麼要注意！

飲食文化研究者徐仲點出台菜的「減法」主軸：一清、二鮮、三快炒，其中「三快炒」講的是台菜對香氣講究，從三杯雞到麻油雞都不例外。圖為麻油雞示意圖。圖／聯合報系資料照片
飲食文化研究者徐仲點出台菜的「減法」主軸：一清、二鮮、三快炒，其中「三快炒」講的是台菜對香氣講究，從三杯雞到麻油雞都不例外。圖為麻油雞示意圖。圖／聯合報系資料照片

立冬禁忌5件事：別以為天冷就能亂來

立冬講究「養藏」，比冬眠還要講氣質。命理師給出5件這天最好避免的事，既是保養身體，也是守住冬季好運的開端。

別太早出門

早起沒錯，但立冬清晨寒氣最重，容易冷到骨子裡。老人家、體質虛弱者尤其要小心，一杯熱飲再出門比較穩。

暴飲暴食NG

補冬當然香，但別一次吃到久違的肚子在哭泣。腸胃負擔太大，反而影響身體氣血運轉。

避免淋雨

冷風＋雨水＝感冒與氣場失衡的危險公式。傘一定要帶，別讓自己因為一場雨整週鼻塞。

情緒別爆衝

冬天重「收敛」。吵架、爆氣、一直暴怒會耗掉太多能量，對運勢也是扣分。

不適合劇烈運動

想變辣但跳太猛、跑太拼，反而容易拉傷與耗損陽氣。今天更適合慢跑、散步、伸展、瑜伽。

陸劇《美食無間》圖片來源:官方
陸劇《美食無間》圖片來源:官方

哪些生肖要特別注意？

1. 生肖蛇：本命年＋小心交通意外

今年本命年的蛇寶們，計畫常常被攔腰切斷，做事一定要有Plan B。不只工作，身體也在提醒你「慢一點」，尤其農曆十月出生的蛇，易疲勞、氣虛，心血管、眼睛、過勞問題都要盯好。

最重要的是：小心車關！

開車、騎車、過馬路都慢一步、看仔細。

圖片來源:AI
圖片來源:AI

2. 生肖虎：寅巳相刑，關節神經最敏感

虎寶們這段時間容易覺得痠、卡、緊，關節、筋骨、神經系統小怪獸會出沒。盡量少做爆發型運動，避免受傷。

立冬這天特別適合好好暖身、按摩、泡澡，把身體照顧得暖呼呼，才能安穩迎冬。

圖片來源:AI
圖片來源:AI

3. 生肖雞：貴人來敲門，業績要衝就趁現在

立冬後運勢一路向上，如果你手邊有未完成目標、業績要追、合作要談，這段時間手刀出擊。尤其是要簽約的場合，命理師建議帶質感好一點的個人印章會加分。

只要願意多跑、多講、多接觸機會，就會收穫多。

圖片來源:官方
圖片來源:官方

換季膝蓋痠軟別硬撐！5招護膝法，搭配「踮腳運動」登山者必看

換季膝蓋痠軟別硬撐！5招護膝法，搭配「踮腳運動」登山者必看

2025-10-29
換季膝蓋痠軟別硬撐！5招護膝法，搭配「踮腳運動」登山者必看。圖片來源：愛奇藝提供
換季膝蓋痠軟別硬撐！5招護膝法，搭配「踮腳運動」登山者必看。圖片來源：愛奇藝提供

秋天氣候涼爽穩定、楓紅滿山，正是一年中最適合登山健行的季節。然而，對許多愛爬山的民眾而言，最怕的不是氣喘吁吁，而是「膝蓋撐不住」。膝蓋是登山時最容易受傷的關節之一，若忽略保護，輕則痠痛難耐、重則傷筋動骨。想征服山林又能輕鬆下山，記得掌握以下5大護膝秘訣，讓你秋日健行不受限！

圖片來源：World Gym提供
圖片來源：World Gym提供

護膝法1.增強肌力：膝蓋要靠大腿撐起來

膝蓋本身沒有強壯的肌肉包覆，穩定度仰賴周圍肌群支撐。平時可進行深蹲、橋式、登階等訓練，強化股四頭肌、臀大肌與大腿後側肌群。肌肉夠力，膝蓋才撐得久、走得穩。

護膝法2.控制節奏：下坡才是真正考驗

登山最傷膝蓋的其實不是上坡，而是「下坡」。建議採「小步慢行」或「Z字形」走法，能有效分散關節壓力。背包重量則建議控制在體重的20%以內，避免負擔過重。

護膝法3.裝備輔助：讓鞋與登山杖替你分擔

挑選具避震功能、包覆性良好的登山鞋，搭配透氣襪減少摩擦，出發前務必檢查鞋底磨損狀況。若膝蓋曾受傷或有鬆弛感，也可配戴護膝並使用登山杖分擔重量，讓雙手幫膝蓋減壓。

圖片來源：愛奇藝提供
圖片來源：愛奇藝提供

護膝法4.暖身與伸展：別讓冷空氣害你拉傷

秋天氣溫低、早晚溫差大，肌肉與筋膜容易僵硬。上山前務必花5～10分鐘暖身，幫助肌肉「醒過來」；下山或登頂後可再做靜態伸展，減少乳酸堆積，避免隔天鐵腿。

護膝法5.恢復與補給：下山後才是真正的保養開始

登山結束後別忘了補充蛋白質與水分，幫助肌肉修復。若膝蓋有微痛，可冰敷10至15分鐘降低發炎風險。規律運動搭配充分休息，才能讓關節保持年輕、靈活。

每天「踮腳5分鐘」，讓血液循環帶動關節修復

除了登山時的護膝訓練，日常也能靠「踮腳運動」養出好關節。YouTuber「安妮身心靈Breathe＆Flow」分享，每天踮腳5分鐘，就能促進血液循環、強化腿部與核心肌群，對改善膝蓋痠軟、便秘與睡眠品質都很有幫助。

其實踮腳早在古代就被運用，稱為「敦踵法」。踮起腳尖時，小腿收縮能帶動血液回流，相當於幫心臟「加壓」，讓氣血更順。安妮示範的動作包含下壓式、上提式、舉手式與轉腕式，搭配深呼吸就能達到放鬆效果。

不管是登山前暖身，還是平日在家練習，踮腳都是簡單又有效的保養法，幫你維持膝蓋靈活、走路更輕盈。

「突然變老」其實早有跡象！這3個年齡會「加速下滑」，營養師教你5招吃回年輕！

「突然變老」其實早有跡象！這3個年齡會「加速下滑」，營養師教你5招吃回年輕！

2025-10-21

照鏡子時突然發現皺紋變多了、健檢報告上多了幾項紅字，甚至明明飲食沒改變，卻越來越容易疲倦、發胖或生病？這些看似「突然變老」的現象，其實都是身體老化過程的一部分。

不過最新研究發現，人體的老化並非持續緩慢進行，而是會在特定年齡階段出現「斷崖式加速」，尤其與膠原蛋白、激素與血液循環有關，高敏敏營養師指出，只要及早從飲食與生活習慣著手，就有機會延緩大腦與身體機能退化的速度。

三個關鍵時間點：老化並非平均發生，而是「突然下滑」

研究將老化分為三個關鍵階段：

第一階段：34歲—膠原蛋白大量流失

進入30歲後，人體細胞外基質中的膠原蛋白逐漸減少，導致皮膚失去彈性與光澤，這個階段的老化以「外表變化」最明顯，包含細紋、膚色暗沉、肌膚鬆弛等，象徵身體內部的修復能力開始下降。

第二階段：60歲—蛋白質代謝衰退
與激素活性與血液通路相關的蛋白質急劇下降，這時不僅體力明顯減弱，也可能出現注意力、記憶力下降的狀況，若此時沒有維持足夠蛋白質攝取與運動習慣，大腦與身體功能都會明顯退化。

第三階段：78歲—訊號傳導受阻
與血液與骨骼健康相關的蛋白訊號受損，會讓神經傳導變慢，增加失智與心血管疾病風險，這是「加速衰老」最明顯的階段，往往決定了老年生活的品質。

高敏敏營養師建議這樣吃，幫大腦延緩老化

營養師指出，均衡飲食是維持腦部年輕的第一步，若能在日常飲食中有意識地補充抗氧化營養與優質脂肪，就能減少自由基與發炎反應對神經的傷害。

1. 補充Omega-3好油脂
多攝取鮭魚、鯖魚、亞麻仁籽與核桃，能幫助保護神經細胞並降低發炎。

2. 多吃深色蔬果
像是番茄、菠菜、花椰菜等富含抗氧化物質的蔬菜，可促進血液循環，提升腦部含氧量。

3. 攝取優質蛋白質
豆類、雞蛋與低脂乳製品能提供神經傳導所需的營養，有助維持思緒清晰。

4. 補足維生素B群與葉酸
全穀類、深綠色蔬菜與黃豆能改善腦部代謝，延緩認知退化。

圖片來源：m.by__sana IG
圖片來源：m.by__sana IG

5. 減少精製糖與加工食品

少喝含糖飲料、避免油炸與高鹽食品，能穩定血糖、降低腦霧與疲倦感。

圖片來源：m.by__sana IG
圖片來源：m.by__sana IG

從「教育界王力宏」到曹操：獵人妻的男人，都在追什麼？

從「教育界王力宏」到曹操：獵人妻的男人，都在追什麼？

2025-10-30

近日新聞不斷爆出外遇醜聞。甚至有位號稱「教育界王力宏」的教授，被爆料同時劈腿十二女，其中不少對象竟是人妻。這樣的獵豔偏好，引起社會譁然，也讓人不禁聯想到——原來這樣的「獵人妻癖好」，古今皆然。

而在中國歷史上，也曾出現過一位極具爭議的男人，他權傾天下、雄才大略，卻偏偏癡迷「人妻」。 這位在情場與戰場都所向披靡的人， 正是三國梟雄──曹操。

百度百科
百度百科


一、搶人妻搶到兒子都沒了命

曹操一生共有二十五個兒子，史書上明確記載的妻妾就有十五位，其中不少都是別人的老婆。這樣的「戰利品」，他不但敢搶，還搶得理直氣壯。

最出名的一次，是攻打宛城。

當時敵將張繡投降後，曹操一眼看上張繡哥哥的遺孀，色心一起，立刻把人家大嫂收進帳中。張繡憤怒反叛，殺得曹軍措手不及。這場衝突中，曹操的愛將典韋戰死，而長子曹昂為掩護父親逃走，也壯烈犧牲。

曹操為了搶人妻，賠上了自己最心愛的兒子。

二、渣男？還是亂世暖男

照理說，這樣的行為應該被罵翻，但曹操偏偏是一個複雜的人。

他搶歸搶，卻不亂丟。每一位被他奪來的女子，他都極盡呵護，甚至連前夫的孩子，都視如己出。懷孕的遺孀尹氏被他收留後，生下了名滿天下的美男子何晏；另一位人妻杜氏被他納入後，連她的兒子秦朗也被曹操當作親生撫養。

曹操甚至曾感嘆：「世上有人愛別人的孩子如同我這樣嗎？」

這樣的「人妻控」，好像又不是單純的好色。

更像是一種亂世中的「歸屬癖」——

他愛的，也許不是女人本身，而是那份被愛與被需要的感覺。

三、對妻子深情，也懂得放手

曹操不僅對奪來的女子如此，對自己的元配丁夫人，也出奇地溫柔。

當年曹昂戰死，丁夫人悲憤欲絕，指責曹操：「你害死了我兒子，我要跟你離婚！」

換作別人，早該震怒，但曹操只是輕聲回問：「我該怎樣做，你才不會生氣？」

後來丁夫人真的離開了，曹操竟沒有報復，反而拿出一筆錢託人說：「若她堅持離婚，就幫她改嫁吧，別耽誤了她的青春。」

一個權傾天下的男人，能在妻子離去時選擇成全，這樣的溫柔，讓人難以定義他到底是情聖還是渣男。

四、權勢背後，是深不見底的孤獨

曹操的人生，幾乎沒有安穩的片刻。

他從亂世中殺出一條路，權傾天下，卻永遠缺少「歸屬」。

他搶人妻，也許是慾望； 但更深層的，可能是一種對「愛」與「安穩」的渴望。

也因此，他的故事才那麼矛盾、那麼迷人。

他既是奪人所愛的「人妻殺手」，也是願意疼惜與包容的「亂世暖男」。


我們或許無法替曹操辯護，但也無法用單一的標籤定義他。

他代表的，是人性裡那種極端的矛盾——

既想征服，又害怕失去；既渴望被愛，又用錯方式表達。

從歷史的角度看，曹操確實是個「渣」； 但從情感的角度看，他也許是個深情的人，只是活在一個太殘酷的時代裡。


曹操用刀奪天下，也用情奪人妻
國文老師｜謝蓁

國文老師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

18+