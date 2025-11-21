2025-11-21 19:01 潮健康
過半肺阻塞患者伴隨「心血管共病」！ 醫界呼籲：關注6大風險，別再讓肺「傷心」
潮健康／編輯部
肺阻塞或稱慢性阻塞性肺病（COPD）長年位居台灣十大死因之一，根據衛福部113年資料統計，COPD之死亡人數超過 6,000 人；對此，台灣胸腔暨重症加護醫學會今日於「2025 世界肺阻塞日」前，發佈一項涵蓋北、中、南、東15家醫院，共計1,240名肺阻塞風險暨照護普查報告，顯示61%的患者有心血管共病；而曾發生急性惡化者，其心血管事件風險增加4.6倍。
全球慢性阻塞性肺病倡議組織（GOLD）也於2025年治療指引中首度新增「心肺風險」之概念，指出肺阻塞病患除原本肺部有惡化風險之外，在急性惡化發生期間及之後，心血管事件發生的風險會顯著增加，顯示肺阻塞急性惡化不僅造成肺部負擔，更可能引發心血管嚴重事件或死亡風險。
▲台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民指出，肺阻塞已被WHO列為全球第四大死因 ，近年隨著步入超高齡社會與環境因素影響，「預防惡化」與「共病風險」已成為肺阻塞重要治療課題。
過半肺阻塞患者伴隨心血管共病 關注6大風險別讓肺「傷心」
台灣胸腔暨重症加護醫學會陳育民理事長指出，肺阻塞已被WHO列為全球第四大死因，近年隨著步入超高齡社會與環境因素影響，「預防惡化」與「共病風險」已成為肺阻塞重要治療課題。在GOLD組織於2025年治療指引首度納入「心肺風險」概念之際，學會亦已完成國內逾千位肺阻塞病人之臨床普查。
為能快速識別高風險患者，陳育民理事長呼籲，應全面檢視六大風險評估，包含呼吸困難、症狀問卷分數偏高、頻繁咳嗽咳痰、心血管共病事件、肺功能較低、中重度惡化。進一步分析發現，曾有肺阻塞惡化史或具其他高風險因子（包含明顯呼吸道症狀如咳、痰、喘、悶，肺功能差、心血管共病、肺阻塞惡化史）的患者，再次發生肺阻塞惡化的風險為低風險族群的8.1倍，凸顯早期識別高風險族群與介入治療的重要性。
▲中央健康保險署署長陳亮妤表示，鑒於肺阻塞防治之重要性，健保署邀集相關學會專家研議，依據最新GOLD治療指引修正方案內容，並簡化品質指標及個案管理資料登錄。
健保署持續推動「P4P方案」 盼接軌國際指引、提升照護品質
中央健康保險署署長陳亮妤強調，健保署持續推動「慢性阻塞性肺病醫療給付改善方案」，鼓勵醫療院所建立以病人為中心、連續性的照護模式，提升照護品質並強化病友的自主健康管理能力，113年肺阻塞P4P方案有211家院所參與，照護人數約2.8萬人。
鑒於肺阻塞防治之重要性，健保署邀集相關學會專家研議，依據最新GOLD治療指引修正方案內容，於急性惡化發作時加強心血管評估，並簡化品質指標及個案管理資料登錄，以及調升照護費用與獎勵點數，反映醫療團隊的付出，增加挹注約2,500萬元，預計自115年1月1日起實施，期望可以鼓勵醫療院所參與肺阻塞P4P方案，提供正確診斷與治療，進而主動關懷重症與高風險病人，全面提升肺阻塞護涵蓋率。
▲ 台灣胸腔暨重症加護醫學會專科醫師蘇剛正醫師說明，肺阻塞急性惡化者對比從未惡化者，心血管事件風險更上升4.6倍；且即使6個月至1年後，風險仍維持高於穩定期族群。
COPD曾惡化心血管風險增4.6倍！ 5大行動助穩定病程
台灣胸腔暨重症加護醫學會專科醫師蘇剛正醫師說明，從這份風險普查報告來看，肺阻塞急性惡化者對比從未惡化者，心血管事件風險更上升4.6倍；且即使6個月至1年後，風險仍維持高於穩定期族群，急診、住院風險大大提升，甚至需住進加護病房。蘇剛正醫師補充，肺阻塞常合併其他疾病，對預後有顯著影響，因此需要多元的照護介入做為治療解方。
肺阻塞首重「五大抗惡化行動」—戒菸、規律使用吸入劑、疫苗接種、肺復原、營養補充，是讓病人真正走上穩定病程、避免惡化的核心策略。從普查報告中也可看出，完成戒菸的病人與持續吸菸者相比，中重度惡化風險可下降31%，心血管惡化風險降低25%；執行肺復原治療者惡化風險下降17%；有接種疫苗者惡化風險下降12%。
然而，仍有近四分之一患者出現過瘦問題，需要營養評估以維持活動力，但僅4%曾接受營養評估，顯示降低肺阻塞風險的關鍵，在於提升病識感與持續推廣預防行動，讓病人能更早認識、及早治療。
▲ 國民健康署署長沈靜芬表示，國健署除了將 PUMA（肺阻塞自我評估問卷）導入門診與健檢現場之外，也強力推動戒菸計畫與戒菸服務改革。
國健署攜手胸重學會推「早篩早治」 問卷+戒菸門診提升疾病識能
國民健康署沈靜芬署長表示，致命的肺阻塞是國健署高度重視的呼吸道疾病之一。為提高病識感與診斷率，國健署除了將PUMA（肺阻塞自我評估問卷）導入門診與健檢現場之外，也強力推動戒菸計畫與戒菸服務改革。
目前全台有近3,000家戒菸合約醫事機構（醫院、診所、衛生所及藥局），已涵蓋全國99.5%的鄉鎮市區，透過巡迴醫療可達100%，113年已提供43萬人次戒菸服務，呼應今年胸重學會提出的「五大預防惡化行動」之首：戒菸。期盼在政府與學會的攜手推進下，能盡早實現肺阻塞退出國人十大死因之列。
延伸閱讀：
藝人大S流感併發肺炎逝世！ 8種人染疫更危險，專家籲「別只搶打流感疫苗」
氣溫驟降誘發氣喘、COPD症狀惡化！ 吸入劑藥品作用、種類大不同：保存錯誤恐「誤判劑量」
原文出處：過半肺阻塞患者伴隨「心血管共病」！ 醫界呼籲：關注6大風險，別再讓肺「傷心」
｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower