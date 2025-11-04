醫美後多久可用保養品、化妝？醫美術後10大保養疑問QA

2025-11-04 16:01 潮健康

隨著現代人追求光滑膚質與透亮膚況，不少人選擇雷射、煥膚、微針或脈衝光等醫美療程；然而療程後的「黃金修護期」是肌膚穩定與恢復的關鍵時刻。若保養方式不當，可能延緩修復速度或引起乾癢、脫屑等不適。醫師提醒，醫美後的保養程序與產品選擇，應以溫和、保濕與防護為核心，才能幫助肌膚順利回復健康狀態。

醫美後修護期　是膚質穩定的關鍵階段

由周輝政醫師／婦產專科與醫療保養顧問指出：「醫美療程後進入肌膚修復階段，若保養不當，可能影響恢復狀況或延長修護時間。」並整理醫美後最常見的10大保養疑問，幫助肌膚安心度過脆弱期，恢復穩定與光澤。

　

Q1 醫美後多久可使用平常保養品

建議術後前3–7天僅使用成分單純的保濕與修護產品，避免含酸類、美白、酒精或高活性成分的保養品。

Q2 醫美後多久可化妝？

通常5–7天後方可恢復淡妝，視療程強度而定。若仍有結痂或滲血，請延後並以物理性防曬取代底妝。

Q3 防曬什麼時候可開始？

術後24–48小時即可防曬，但請選擇物理性防曬，如二氧化鈦、氧化鋅，並搭配帽子、口罩遮陽。

Q4 術後乾燥或脫屑怎麼辦？

此階段應注重高保濕與屏障修護。可選擇玻尿酸、神經醯胺成分，如森田藥粧面膜補充水分。

Q5 術後可以敷面膜嗎？有傷口怎麼辦？

無傷口療程可於48小時後敷保濕面膜；若有針孔或結痂，建議3–5天後使用修護型面膜。

Q6 可以洗臉嗎？要用洗面乳嗎？

前48小時建議僅以清水或生理食鹽水輕拍清潔，之後可使用無皂鹼、弱酸性洗面乳，避免搓揉。

Q7 哪些成分需避免？

避免含酒精、香精、果酸、水楊酸、視黃醇等刺激性成分，以免延遲皮膚修復。

Q8 何時可使用美白或抗老產品？

輕度療程約2週，中重度療程需4週以上。先修護、再調理，美白抗老應排在最後階段。

Q9 修護與美白／抗老的順序？

保養順序為：清潔 → 修護面膜 → 保濕 → 防護。

Q10 術後可運動、泡湯或曝曬嗎？

三日內避免高溫、流汗、泡湯與曝曬；兩週內仍需防止高溫刺激，以免色素沉澱與紅腫復發。

　

醫師提醒：「醫美療程後仍需持續照顧，才能協助肌膚穩定恢復；術後保養重點在少刺激、多保濕與穩定修護，讓膚況逐步回復健康光采。」

　

免責聲明:本文僅為健康資訊與保養建議分享，所述內容不具醫療功效，亦非醫療診斷或治療依據。產品實際效果視個人體質與使用方式而異，如有持續不適，請諮詢合格醫師。

原文出處：醫美術後保養10大迷思解析　醫師提醒：「黃金修護期」決定療效與膚質走向

潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

2025-10-28 08:29
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%。女子漾AI製圖
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%。女子漾AI製圖

現代人離不開便利食物，早餐一份三明治、午餐微波義大利麵、晚餐再來包泡麵，看似無害，其實都暗藏健康危機。根據《CNN》報導，美國心臟協會（AHA）最新發表於《Circulation》期刊的研究指出，「超加工食品」（ultra-processed foods, UPFs）正成為現代慢性病的隱形推手！過量攝取不只會導致肥胖、糖尿病，甚至讓心血管死亡風險暴增50%。

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

超加工食品遍佈生活，每日熱量過半來自它

報告顯示，美國超過一半的成年人每日熱量來自超加工食品，兒童與青少年比例更高達62%。這些食品多半經過多重加工、添加香料、色素、穩定劑與人工香料，不僅失去原始營養，更容易刺激味覺、讓人「一口接一口」。

史丹佛大學教授克里斯多福・加德納（Christopher Gardner）指出，現代的「垃圾食物」早已升級成「超加工食物」，含有讓人難以停口的添加物。「我們早就知道高糖、高鹽、高脂有害，但現在的問題更嚴重，因為它們被設計成讓你上癮。」

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

心臟病、中風、糖尿病全中標　一日多吃一份就風險飆升

根據AHA彙整的45項大型研究結果，光是「每天多吃一份超加工食品」，就會讓心血管相關死亡風險上升約50%。同時，肥胖機率增加55%，睡眠障礙提高41%，第二型糖尿病風險增加40%，甚至連憂鬱症機率也上升20%。

換句話說，你手上那包餅乾、那瓶手搖飲、那份即食麵，都可能是讓你慢性發炎與代謝失衡的「甜蜜陷阱」。

不是所有加工食品都該「一刀切」？

AHA也指出，少數「簡單成分、營養比例合理」的產品仍可少量納入飲食，例如全穀麵包、低糖優格、天然番茄醬、豆類或堅果抹醬。但專家也提醒，這些只是例外，「不要因為有少數健康選項，就替整個食品產業開脫」。

三大食物警戒級曝光！從早餐到宵夜，你常吃的可能在「高危區」

1.較健康選項：新鮮或冷凍蔬果、全穀類、豆類、無鹽堅果、植物油、低脂乳製品、瘦肉與無糖飲品。

2.中度健康選項：白飯、義大利麵、加鹽堅果、輕糖漬水果、低脂湯品。

3.不健康選項：加工肉品、炸雞、甜點、含糖飲料、即食麵、披薩、冰淇淋、餅乾、洋芋片。

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

專家建議：重拾廚房，回歸原型食物

紐約大學營養學教授瑪莉恩・奈瑟（Marion Nestle）直言，即使標榜「健康超加工」的產品，仍會讓人攝取過多熱量。她呼籲消費者「別被包裝騙了」，最理想的做法仍是自行烹調、吃真正的食物。

她引用英國一項臨床研究指出，吃「家常菜」的人，減重成效是吃「健康包裝食品」的兩倍。「回家煮飯」，看似老派，其實是最有效的養生法。

「突然變老」其實早有跡象！這3個年齡會「加速下滑」，營養師教你5招吃回年輕！

「突然變老」其實早有跡象！這3個年齡會「加速下滑」，營養師教你5招吃回年輕！

2025-10-21 11:37

照鏡子時突然發現皺紋變多了、健檢報告上多了幾項紅字，甚至明明飲食沒改變，卻越來越容易疲倦、發胖或生病？這些看似「突然變老」的現象，其實都是身體老化過程的一部分。

不過最新研究發現，人體的老化並非持續緩慢進行，而是會在特定年齡階段出現「斷崖式加速」，尤其與膠原蛋白、激素與血液循環有關，高敏敏營養師指出，只要及早從飲食與生活習慣著手，就有機會延緩大腦與身體機能退化的速度。

三個關鍵時間點：老化並非平均發生，而是「突然下滑」

研究將老化分為三個關鍵階段：

第一階段：34歲—膠原蛋白大量流失

進入30歲後，人體細胞外基質中的膠原蛋白逐漸減少，導致皮膚失去彈性與光澤，這個階段的老化以「外表變化」最明顯，包含細紋、膚色暗沉、肌膚鬆弛等，象徵身體內部的修復能力開始下降。

第二階段：60歲—蛋白質代謝衰退
與激素活性與血液通路相關的蛋白質急劇下降，這時不僅體力明顯減弱，也可能出現注意力、記憶力下降的狀況，若此時沒有維持足夠蛋白質攝取與運動習慣，大腦與身體功能都會明顯退化。

第三階段：78歲—訊號傳導受阻
與血液與骨骼健康相關的蛋白訊號受損，會讓神經傳導變慢，增加失智與心血管疾病風險，這是「加速衰老」最明顯的階段，往往決定了老年生活的品質。

高敏敏營養師建議這樣吃，幫大腦延緩老化

營養師指出，均衡飲食是維持腦部年輕的第一步，若能在日常飲食中有意識地補充抗氧化營養與優質脂肪，就能減少自由基與發炎反應對神經的傷害。

1. 補充Omega-3好油脂
多攝取鮭魚、鯖魚、亞麻仁籽與核桃，能幫助保護神經細胞並降低發炎。

2. 多吃深色蔬果
像是番茄、菠菜、花椰菜等富含抗氧化物質的蔬菜，可促進血液循環，提升腦部含氧量。

3. 攝取優質蛋白質
豆類、雞蛋與低脂乳製品能提供神經傳導所需的營養，有助維持思緒清晰。

4. 補足維生素B群與葉酸
全穀類、深綠色蔬菜與黃豆能改善腦部代謝，延緩認知退化。

圖片來源：m.by__sana IG
圖片來源：m.by__sana IG

5. 減少精製糖與加工食品

少喝含糖飲料、避免油炸與高鹽食品，能穩定血糖、降低腦霧與疲倦感。

圖片來源：m.by__sana IG
圖片來源：m.by__sana IG

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

從「教育界王力宏」到曹操：獵人妻的男人，都在追什麼？

從「教育界王力宏」到曹操：獵人妻的男人，都在追什麼？

2025-10-30 11:49 國文老師｜謝蓁

近日新聞不斷爆出外遇醜聞。甚至有位號稱「教育界王力宏」的教授，被爆料同時劈腿十二女，其中不少對象竟是人妻。這樣的獵豔偏好，引起社會譁然，也讓人不禁聯想到——原來這樣的「獵人妻癖好」，古今皆然。

而在中國歷史上，也曾出現過一位極具爭議的男人，他權傾天下、雄才大略，卻偏偏癡迷「人妻」。 這位在情場與戰場都所向披靡的人， 正是三國梟雄──曹操。

百度百科
百度百科


一、搶人妻搶到兒子都沒了命

曹操一生共有二十五個兒子，史書上明確記載的妻妾就有十五位，其中不少都是別人的老婆。這樣的「戰利品」，他不但敢搶，還搶得理直氣壯。

最出名的一次，是攻打宛城。

當時敵將張繡投降後，曹操一眼看上張繡哥哥的遺孀，色心一起，立刻把人家大嫂收進帳中。張繡憤怒反叛，殺得曹軍措手不及。這場衝突中，曹操的愛將典韋戰死，而長子曹昂為掩護父親逃走，也壯烈犧牲。

曹操為了搶人妻，賠上了自己最心愛的兒子。

二、渣男？還是亂世暖男

照理說，這樣的行為應該被罵翻，但曹操偏偏是一個複雜的人。

他搶歸搶，卻不亂丟。每一位被他奪來的女子，他都極盡呵護，甚至連前夫的孩子，都視如己出。懷孕的遺孀尹氏被他收留後，生下了名滿天下的美男子何晏；另一位人妻杜氏被他納入後，連她的兒子秦朗也被曹操當作親生撫養。

曹操甚至曾感嘆：「世上有人愛別人的孩子如同我這樣嗎？」

這樣的「人妻控」，好像又不是單純的好色。

更像是一種亂世中的「歸屬癖」——

他愛的，也許不是女人本身，而是那份被愛與被需要的感覺。

三、對妻子深情，也懂得放手

曹操不僅對奪來的女子如此，對自己的元配丁夫人，也出奇地溫柔。

當年曹昂戰死，丁夫人悲憤欲絕，指責曹操：「你害死了我兒子，我要跟你離婚！」

換作別人，早該震怒，但曹操只是輕聲回問：「我該怎樣做，你才不會生氣？」

後來丁夫人真的離開了，曹操竟沒有報復，反而拿出一筆錢託人說：「若她堅持離婚，就幫她改嫁吧，別耽誤了她的青春。」

一個權傾天下的男人，能在妻子離去時選擇成全，這樣的溫柔，讓人難以定義他到底是情聖還是渣男。

四、權勢背後，是深不見底的孤獨

曹操的人生，幾乎沒有安穩的片刻。

他從亂世中殺出一條路，權傾天下，卻永遠缺少「歸屬」。

他搶人妻，也許是慾望； 但更深層的，可能是一種對「愛」與「安穩」的渴望。

也因此，他的故事才那麼矛盾、那麼迷人。

他既是奪人所愛的「人妻殺手」，也是願意疼惜與包容的「亂世暖男」。


我們或許無法替曹操辯護，但也無法用單一的標籤定義他。

他代表的，是人性裡那種極端的矛盾——

既想征服，又害怕失去；既渴望被愛，又用錯方式表達。

從歷史的角度看，曹操確實是個「渣」； 但從情感的角度看，他也許是個深情的人，只是活在一個太殘酷的時代裡。


曹操用刀奪天下，也用情奪人妻
國文老師｜謝蓁

國文老師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

花20萬元閃兵！過來人後悔了：「這事」造成一輩子傷害

花20萬元閃兵！過來人後悔了：「這事」造成一輩子傷害

2025-10-23 08:45 蔣昊
坤達閃兵案50萬元交保。圖片來源：坤達粉專
坤達閃兵案50萬元交保。圖片來源：坤達粉專

藝人閃兵案持續延燒，Energy成員坤達（謝坤達）50萬元交保，坦言「知道很多人對我很失望，也讓很多人擔心」，並承諾會全力配合調查。東點娛樂公司CEO、魔術師蔣昊，也在臉書發文自揭「閃兵」往事，懺悔當年「花20萬元吃胖換替代役」的經歷，直言「以為逃的是時間，沒想到逃不掉的是後悔」，從此一輩子和易胖體質共存。

新北地檢署日前發動第三波搜索，針對涉嫌偽造病歷、規避兵役的「藝人閃兵案」持續擴大偵辦。包括修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉、小杰（廖允杰）等人皆被拘提到案，其中坤達、修杰楷、陳柏霖、張書偉以50萬元交保，小杰則以35萬元交保候傳。涉案藝人多藉偽造高血壓或精神病歷等方式取得免役資格，金額介於15萬至30萬元不等。

外界對「造假免役」議題群起撻伐，蔣昊在臉書公開自白，坦承自己曾花20萬元「吃胖閃兵」。他以過來人身分揭露內心後悔與代價，貼文曝光後被網友譽為「最誠實的一篇懺悔文」。

蔣昊回憶，當年為了追求成為職業魔術師的夢想，他花半年暴食增重30公斤，只為從一般役改成替代役、縮短服役天數。「那時覺得自己賺到五百多天自由，但後來才發現，真正的代價是一輩子的易胖體質。」每天吃五餐、狂灌奶昔、珍奶，算算餐費就花了20萬，「以為買到的是自由，最後全都報復在身體上」。

他也點出這波閃兵風暴背後的心理共鳴：「每個人都怕浪費時間，都覺得夢想會被耽誤。」但如今回首，他說自己寧願選擇去當兵，因為「當兵不只是打靶、摺棉被，而是學會面對自己」。蔣昊的真情告白引起網友熱議，留言直呼「這篇比任何懲處都更有警醒作用」、「有勇氣承認錯誤，才是真的男子漢」。

藝人修杰楷閃兵案50萬元交保。圖片來源：修杰楷臉書
藝人修杰楷閃兵案50萬元交保。圖片來源：修杰楷臉書

蔣昊文章全文【我花了20萬閃兵】

那年我花了20萬閃兵。不是為了偷懶也不是為了反骨，是為了成為職業魔術師。

我大四就開始接演出，為了有更多機會，還讓自己延畢兩年。但就算再怎麼延畢，每個男生都還是逃不了要面對兵役。

當年查了一下，只要胖個30公斤，就可以從18個月變成14天。等於我可以省下5百多天的日子，繼續衝刺我的事業。

於是我開始「增肥人生」，每天最少吃5餐，餐餐不是麥當勞，就是炸雞薯條。可樂配奶昔，珍奶只喝全糖，每天伙食費要花上一千多元，半年真的讓我胖了30公斤。

站上體重計用103公斤的勝利姿態，成功成為替代役。

那時的我，完全沒想到，吃胖閃兵只是表面「划算」，後面的副作用，才是真正的代價。

因為吃胖讓自己的身體細胞跟胃被撐大，變成易胖體質只要呼吸就會胖，要特別努力才能稍微瘦下來一點。

凡事總有代價要付，就像這週的新聞爆出來，一堆一人一個一個被點名，有人花15萬偽造高血壓、有人花30萬搞假病歷、甚至傳出王大陸砸了360萬閃兵，還有人說他因為氣不過自己多花錢把其他人都抖了出來。

當年以為吃胖買到的是自由是人生，現在才發現這些肥油跟了我一輩子，以為能逃的最後全都回來。

我不是要說誰對誰錯，只是想誠實地告訴你：我也曾經閃兵。

我也曾經以為這樣很聰明，但我錯了。

用半年肥肉換來十四天輕鬆，卻一輩子瘦不回原點。

我不是想批評誰，因為我也曾經一樣。

我懂那種焦慮，懂那種覺得「浪費太多時間，夢想會被耽誤」的恐懼。

但我常想，如果人生可以重來一次，我還會不會選擇吃胖閃兵？

不會!我寧願去當兵。

很多人現在也在想：「兵役一年而已，為什麼大家還想逃？」

因為每個人都覺得自己的時間很寶貴，每個人都以為自己的人生特別急。

如果當年選擇當兵，或許比什麼都值得。

不只是打靶、站哨、摺棉被，而是學會「面對自己」這件事，同時還能訓練出強健的體魄，現在說不定也能靠臉吃飯XD

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

蔣昊

蔣昊

活動公司CEO/活動現場掃地僧/魔術師🧙 東點娛樂 eastpoint.com.tw 各式活動 尾牙春酒/家庭日/企業表揚大會/記者會等 FantaCo魔幻藝術節主辦

飯後喝茶飲、拿鐵、黑咖啡？素食者飯後「這一杯」長期可能導致貧血

飯後喝茶飲、拿鐵、黑咖啡？素食者飯後「這一杯」長期可能導致貧血

2025-10-23 10:01 潮健康

　

隨著手搖飲盛行，茶飲、拿鐵、黑咖啡成為許多人飯後的「固定儀式」，但這樣的習慣其實暗藏營養吸收風險。《VegiWell植悅》營養師廖婉如提醒，素食者若在飯後立即飲用茶或咖啡，恐怕會不知不覺影響體內鐵的吸收，長期下來可能導致缺鐵性貧血，影響免疫力與日常活力。

　

　

多酚類抑制非血基質鐵吸收達九成

茶與咖啡富含多酚類物質，如單寧酸、綠原酸等，這些成分雖然具有抗氧化功能，但同時也會與植物性食物中的非血基質鐵結合，使其無法順利被腸道吸收。研究多項顯示，若在用餐同時或餐後立即飲用茶、咖啡，非血基質鐵的吸收可被抑制50%至90%。

　《VegiWell植悅》營養師婉如指出，素食者的主要鐵來源為植物性食物，如深綠色蔬菜與豆類等，這些食物中本身的鐵吸收率相對低，若再加上多酚類的干擾，吸收效率將更低。長期下來，體內鐵儲存量若長期不足，可能出現疲倦、頭暈、注意力不集中等缺鐵相關不適。

　

女性與青少年要特別留意

婉如營養師提醒，素食者中有幾個族群特別容易受到影響，包括：

　

  • 生理期的女性：因月經失血導致鐵流失，若鐵攝取不足或吸收率低，最容易出現缺鐵性貧血。

  • 兒童與青少年：成長期對鐵與鋅需求高，若經常餐後喝茶或咖啡，缺乏風險倍增。

  • 吸收狀況不良者：腸胃吸收能力差，對鐵吸收將造成更進一步影響。

　

掌握這幾招，鐵吸收不再打折

為了降低營養素吸收受阻的風險，營養師提供以下建議：

　

  • 避開飯後馬上飲用茶或咖啡：最好間隔至少1小時再喝，或選擇於兩餐之間飲用。

  • 搭配維生素C促進吸收：餐後攝取芭樂、柑橘類水果、木瓜等富含維生素C的食物，可顯著提升鐵吸收。」

　

喝對時間，素食也能好氣色

「素食是一種很棒的健康生活方式，但也要懂得避開吸收陷阱。」營養師最後提醒，茶與咖啡雖然具抗氧化與提神效果，但對素食者而言，飲用時機與搭配食物的選擇至關重要。只要調整飲用習慣、掌握時間，就能兼顧喝茶與咖啡的愉悅心情，同時也能守護營養吸收，讓素食生活更均衡、有活力。

　

免責聲明：本文為一般健康與營養資訊分享，非作為醫療診斷、處方或替代治療依據。若有營養吸收或健康疑慮，建議諮詢合格營養師或醫師。

　

　

　

延伸閱讀：

VegiWell植悅 – 部落格專欄

VegiWell植悅 – 素食者飲食專欄

原文出處：素食者飯後這一杯，恐讓鐵吸收打折！

潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

