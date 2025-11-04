2025-11-04 16:01 潮健康
醫美後多久可用保養品、化妝？醫美術後10大保養疑問QA
隨著現代人追求光滑膚質與透亮膚況，不少人選擇雷射、煥膚、微針或脈衝光等醫美療程；然而療程後的「黃金修護期」是肌膚穩定與恢復的關鍵時刻。若保養方式不當，可能延緩修復速度或引起乾癢、脫屑等不適。醫師提醒，醫美後的保養程序與產品選擇，應以溫和、保濕與防護為核心，才能幫助肌膚順利回復健康狀態。
醫美後修護期 是膚質穩定的關鍵階段
由周輝政醫師／婦產專科與醫療保養顧問指出：「醫美療程後進入肌膚修復階段，若保養不當，可能影響恢復狀況或延長修護時間。」並整理醫美後最常見的10大保養疑問，幫助肌膚安心度過脆弱期，恢復穩定與光澤。
Q1 醫美後多久可使用平常保養品？
建議術後前3–7天僅使用成分單純的保濕與修護產品，避免含酸類、美白、酒精或高活性成分的保養品。
Q2 醫美後多久可化妝？
通常5–7天後方可恢復淡妝，視療程強度而定。若仍有結痂或滲血，請延後並以物理性防曬取代底妝。
Q3 防曬什麼時候可開始？
術後24–48小時即可防曬，但請選擇物理性防曬，如二氧化鈦、氧化鋅，並搭配帽子、口罩遮陽。
Q4 術後乾燥或脫屑怎麼辦？
此階段應注重高保濕與屏障修護。可選擇玻尿酸、神經醯胺成分，如森田藥粧面膜補充水分。
Q5 術後可以敷面膜嗎？有傷口怎麼辦？
無傷口療程可於48小時後敷保濕面膜；若有針孔或結痂，建議3–5天後使用修護型面膜。
Q6 可以洗臉嗎？要用洗面乳嗎？
前48小時建議僅以清水或生理食鹽水輕拍清潔，之後可使用無皂鹼、弱酸性洗面乳，避免搓揉。
Q7 哪些成分需避免？
避免含酒精、香精、果酸、水楊酸、視黃醇等刺激性成分，以免延遲皮膚修復。
Q8 何時可使用美白或抗老產品？
輕度療程約2週，中重度療程需4週以上。先修護、再調理，美白抗老應排在最後階段。
Q9 修護與美白／抗老的順序？
保養順序為：清潔 → 修護面膜 → 保濕 → 防護。
Q10 術後可運動、泡湯或曝曬嗎？
三日內避免高溫、流汗、泡湯與曝曬；兩週內仍需防止高溫刺激，以免色素沉澱與紅腫復發。
醫師提醒：「醫美療程後仍需持續照顧，才能協助肌膚穩定恢復；術後保養重點在少刺激、多保濕與穩定修護，讓膚況逐步回復健康光采。」
免責聲明:本文僅為健康資訊與保養建議分享，所述內容不具醫療功效，亦非醫療診斷或治療依據。產品實際效果視個人體質與使用方式而異，如有持續不適，請諮詢合格醫師。
