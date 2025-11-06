連日陰雨綿綿，濕度提升可能讓肌膚感覺較為黏膩，也使保養習慣更需留意。台灣的氣候型態本就多變，尤其在濕度飆高的季節，空氣濕度高時，保養習慣可能需調整，以因應肌膚感受的不同。不少人表示，在濕氣重的日子，肌膚感受較為黏膩，原有保養步驟可能需要微調，高濕度環境可能讓肌膚感受不同，例如油脂分泌較快或保養品感受較重。

環境濕度提升時，肌膚外觀與觸感可能改變，如感覺較為黏膩或油厚，可適度調整清潔與保養方式。如果清潔不徹底，這些油脂與空氣中的髒污、老廢角質混合，就會堵塞毛孔，讓粉刺和痘痘有機可乘。對於有化妝習慣者而言，潮濕日子底妝可能較不服貼，因此保養與清潔習慣可稍作調整。因此，在這樣的氣候下，調整保養策略，顯得格外重要。

認識你的肌膚「隱形數據」

面對高濕度挑戰，我們不能再只憑「感覺」判斷膚況。專業人士常借助皮膚檢測儀來協助判別肌膚狀態，而皮膚檢測儀最基本的功能有以下兩個：

‧水分/油分比例：精確顯示肌膚是「太乾」或「太油」。潮濕環境下，若顯示油分偏高，即提醒我們需加強控油與溫和清潔。

‧毛孔與紋理狀況：透過影像分析，清晰呈現毛孔堵塞或細紋程度，是調整保養步驟的重要依據。

使用檢測儀的目的是「讓保養更科學、更精準」。它提供客觀數據，幫助人們動態調整保養策略，避免「盲目保養」增加肌膚負擔。

濕氣重，保養請抓住「三大關鍵」

針對連日的高濕度環境，該如何做好肌膚保養？Reality愛麗緹皮膚檢測儀產品總監陳亭君提醒，有三大保養關鍵必須確實掌握：

一、「溫和深層」的清潔管理：

潮濕環境油脂分泌旺盛，但切記不可過度清潔。建議早晚使用溫和的洗面乳，並在晚上增加一次「T字部位或易出油區的短暫按摩」，確保毛孔內的油脂和髒污被帶走。可考慮每週視肌膚狀況使用吸附效果較佳的面膜1次，以輔助清潔。

二、「減法保養」注重補水而非鎖水：

在濕度高時，肌膚表層已經吸飽了空氣中的水氣，保養的重點應從「鎖水」轉向「補水」。請暫時收起厚重的滋潤型乳霜，可選用質地較輕盈的保養品、並於清潔後適度以含保濕成分的化妝水輕敷，減輕肌膚負擔。

三、「防曬」仍不可忽視：

即使陰天，紫外線（特別是UVA）仍會穿透雲層，加速肌膚老化和色素沉澱。潮濕環境下，選擇「質地輕盈、不黏膩」的防曬乳，避免造成肌膚悶熱或粉刺生成。

讓數據說話，打造會呼吸的好膚質

皮膚健康是一個動態的過程，會隨著季節、環境和生活壓力不斷變化。皮膚檢測儀提供了一個客觀的視角，讓人們得以一窺肌膚的微觀世界，用數據來指導日常保養決策。無論您的目標是追求極致美感，或是單純希望擁有健康穩定的膚況，了解並善用這些專業工具和知識，有助讓保養更具方向性，而非單憑習慣進行。在濕氣重的日子裡，讓我們從清潔和水分管理做起，輕鬆擁有健康、會呼吸的好膚質吧！

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

原文出處：連日陰雨襲台！溼氣重讓皮膚拉警報 專家提醒這三大保養關鍵