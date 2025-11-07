2025-11-07 10:01 潮健康
坐沙發姿勢不良恐傷頸肩：專家建議選擇高背沙發減壓放鬆
許多人在家追劇、滑手機或小憩時，往往長時間坐在沙發上，卻忽略姿勢是否正確。健康管理師張恆恩提醒，不良坐姿可能讓頸肩與腰背長期受壓，導致僵硬與疲勞。選擇具支撐力的高背沙發，可提供頸部與背部的支撐，有助於使用者維持較佳坐姿。
錯誤坐姿成為居家健康隱憂
現代人平均每日坐在沙發上的時間愈來愈長，若長期維持不良坐姿，容易讓肌肉緊繃、頸椎與下背部承受過大壓力，若沙發靠背高度不合，使用者可能會調整姿勢以尋求支撐，長期可能對肩頸與背部造成負擔。這種「放鬆中的不健康」現象，已成為許多家庭忽視的隱性壓力來源。
高背沙發提供穩定支撐 放鬆也能保護脊椎
沙發靠背高度是影響脊椎健康的重要因素。高背沙發可同時支撐頸部、肩膀與腰部，幫助維持脊椎自然曲線，讓身體在放鬆時保持穩定姿勢。赫里亞家具指出，台灣人多在客廳休憩、看電視或與家人互動，高背設計可提供較完整的背部支撐，幫助減少久坐所帶來的不適感，讓居家放鬆更舒適。
挑選高背沙發的健康四守則
- 軟硬適中、彈性良好：過軟坐墊會造成骨盆傾斜，應選擇能支撐脊椎的彈性材質。
- 依身形試坐：確認頸、肩、腰三點支撐是否貼合、舒適。
- 觀察傾斜角度：過直會讓背部緊繃，過斜則易造成頸椎懸空。
- 注意結構穩固：良好的框架設計可延長使用壽命並維持坐感穩定。
張恆恩也提醒，放鬆不代表可以忽略身體姿勢。若經常感到肩頸緊繃或背部痠痛，應檢視沙發的高度與支撐設計是否合適。選擇符合人體工學的高背沙發，能讓放鬆時間真正成為身體休息的時刻，打造兼具舒適與健康的居家生活環境；在家休息時若姿勢不良，長期恐造成頸肩與腰背痠痛，他建議選擇高背沙發，支撐頸肩與脊椎結構，幫助維持正確坐姿，讓放鬆時更健康。
