PO.OG胜肽膠原蛋白成保養新話題！營養師分享挑選重點

想讓肌膚保持健康與彈性？近年「PO.OG胜肽膠原蛋白」成為保養圈熱門關鍵字。營養師指出，水解膠原蛋白為經酵素分解的小分子型態，人體較容易吸收利用，因此成為日常營養補充的新選擇。

《FJ豐傑生醫》營養師游子嫻分享挑選膠原蛋白胜肽的4大關鍵，從分子大小、來源純度到安全認證一次搞懂，讓妳吃對膠原、從裡美出來。

圖說：「水解小分子膠原蛋白」，讓吸收率再升級

水解膠原蛋白胜肽是什麼?

膠原蛋白分子本身相當龐大，分子量通常超過100,000Da，人體幾乎無法完整吸收。

因此透過先進的酵素水解技術，將大分子膠原蛋白切割為更小的片段，也就是膠原蛋白胜肽（Collagen Peptide）。

這些胜肽的分子量通常低於10,000Da，而頂級配方可達3,000Da，研究顯示，水解膠原蛋白分子較小，吸收速度較快，可作為日常補充蛋白質來源，協助維持皮膚與組織的正常結構與健康。

二胜肽、三胜肽膠原蛋白介紹

胜肽就像「迷你版的膠原蛋白」，主要主角有3位：甘胺酸、脯胺酸、羥脯胺酸。這3種胺基酸是膠原結構的「骨幹」，負責支撐肌膚彈性與光澤，也讓膠原蛋白成為美肌與修復力的關鍵來源。我們常聽到的二胜肽與三胜肽，正是由這3種胺基酸以不同排列組合：

1.二胜肽膠原蛋白(PO.OG)：

由2個胺基酸鍵結組成

分子極小、吸收速度最快

分子量較小、溶解度高，能被人體有效吸收與利用

2.三胜肽膠原蛋白(P.O.G)：

由3個胺基酸組成，結構穩定

吸收率高且具良好滲透性

其胺基酸組成與膠原結構相似，可作為日常蛋白質補給來源，幫助維持身體健康

PO.OG膠原蛋白胜肽挑選4原則

隨著膠原蛋白保健食品熱潮升溫，市面上產品琳琅滿目。營養師建議，挑選膠原蛋白時可參考以下4原則：

原則1：確認小分子胜肽與分子量

選擇標示「小分子胜肽」或「水解膠原蛋白」產品，分子量建議低於 10,000Da，一般建議選擇小分子水解膠原蛋白（分子量約3,000Da左右），較易被人體吸收利用。

原則2：選用大廠原料

國際大廠如德國GELITA，採用專利水解酵素技術，選擇具信譽的原料來源與穩定製程，有助確保品質與純度。

原則3：選擇100%純膠原蛋白

避免香料或甜味劑稀釋，純膠原蛋白粉能確保營養純度並靈活搭配各種飲品。

原則4：檢測三大胺基酸含量

確認脯胺酸(P)、羥脯胺酸(O)、甘氨酸(G)含量，確認主要胺基酸比例，可作為產品品質與營養完整度的參考指標。

膠原蛋白胜肽相關QA

Q1.膠原蛋白二胜肽、三胜肽哪個比較好？膠原蛋白 二胜肽(PO.OG)與 三胜肽(P.O.G)都經水解成小分子，吸收率高。研究證實，兩者在人體吸收與美容保健效果上表現一致，都是優質選擇。

Q2.膠原蛋白胜肽何時吃？膠原蛋白胜肽建議在「空腹或睡前」攝取，以提升吸收效率。無論選擇何時補充，最重要的仍是養成每日補充的習慣，確保身體能穩定獲得足夠的膠原蛋白，進而發揮最佳保養效果。

Q3.有沒有植物性的PO.OG膠原蛋白胜肽？沒有喔。膠原蛋白只存在於動物性蛋白質，在細胞裡負責連結與支撐，是身體不可或缺的天然支柱。

圖說：選對膠原結構，掌握青春肌膚的關鍵策略

建立長期、規律補充膠原蛋白胜肽的全方位思維

膠原蛋白胜肽不僅是美容營養品，更是身體必要營養的一部分。二胜肽與三胜肽雖小分子易吸收，但若缺乏每日規律補充，營養素很難穩定作用於肌膚、關節與骨骼。營養師建議將膠原蛋白胜肽納入日常補充計畫，搭配均衡飲食、充足睡眠與運動習慣，才能讓保養效果更持久，並真正達到由內而外的健康與美麗。

免責聲明：本文為一般健康資訊與產品特性介紹，非醫療診斷或治療依據。產品效果因個人體質與生活習慣不同而異，若有健康疑慮，請諮詢專業醫師或營養師。

