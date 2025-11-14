2025-11-14 19:01 潮健康
不是老了才會長白髮！營養師：7個長白髮原因、7大重啟黑髮關鍵營養素
鏡子裡忽然冒出的幾根白頭髮，讓人忍不住懷疑：「我是不是老了？」其實，白頭髮不一定是歲月的痕跡！
《豐傑生醫》營養師游子嫻指出，除了遺傳之外，微量元素、荷爾蒙與抗氧化機制也可能是相關因素。本文將介紹7大可能成因與7類營養豐富的食物來源，協助從飲食與生活面向理解髮色變化。
7大長白頭髮成因
以下整理出造成白頭髮的7大主要原因，帶你了解身體正在發出的訊號：
- 白頭髮原因1：老化
髮根黑色素幹細胞流失，黑色素生成不足，頭髮逐漸變白。
- 白頭髮原因2：遺傳
爸媽年輕就長白髮，你出現白髮的機率也會增加。
- 白頭髮原因3：營養不均衡
營養攝取若長期偏低（如維生素B12、蛋白質、銅、鋅、鐵等），可能影響毛髮健康與色素生成機制。
- 白頭髮原因4：精神壓力
精神壓力與吸菸習慣可能影響頭皮與毛囊健康，進而與白髮風險相關。
- 白頭髮原因5：抽菸
抽菸習慣可能影響頭皮血液循環；長期暴露在強烈陽光下也可能對頭皮造成傷害，這些因素可能與白髮增加有關。
- 白頭髮原因6：頭皮過度曝曬
長時間日曬頭皮，可能影響頭皮環境健康，為白髮增加的潛在因素之一。
- 白頭髮原因7：疾病因素
在少數情況下，某些醫療條件（如甲狀腺功能異常、嚴重維生素B12缺乏、自體免疫疾病）可能與白髮風險增加有關。如有疑慮，建議諮詢專業醫療人員。
7大讓白髮變黑的關鍵營養素
想要黑髮亮麗，除了護髮外，吃對營養也很重要！以下7大營養素與食物，你一定要知道：
1. 富含銅的食物：銅為頭髮與皮膚中黑色素生成過程參與的礦物質之一，有助於維持髮絲與頭皮健康。
- 食物來源：牛肝、蟹肉、蝦、貝類、杏仁、核桃、腰果、糙米、燕麥、白蘑菇。
2. 富含蛋白質的食物：蛋白質為構成頭髮毛髮纖維的主要營養素，充足攝取有助於頭髮結構健康。
- 食物來源：肉類（牛、豬、雞、羊）、魚類（鮭魚、鱈魚、鯖魚）、蛋類（雞蛋、鴨蛋）、豆類與豆製品、堅果與種子。
3. 富含碘的食物：碘為甲狀腺功能所需礦物質之一，支持荷爾蒙調節與頭皮細胞代謝。
- 食物來源：海帶、紫菜、蝦、蟹、貝類、魚類、牛奶、奶製品、含碘食鹽。
4. 富含維生素B12的食物：維生素B12能促進紅血球生成，支持毛囊營養供應。
- 食物來源：肉類、家禽、魚類、乳製品、蛋類。
5. 富含維生素B9（葉酸）的食物：葉酸有助紅血球與核酸合成，維持細胞正常代謝。
- 食物來源：綠葉菜（菠菜、羽衣甘藍）、豆類（黑豆、青豆）、堅果（核桃、松子）、柑橘類水果。
6. 富含維生素D的食物：維生素D為脂溶性維生素之一，有助於多項生理功能與營養吸收。
- 食物來源：綠葉菜、高脂魚（鮭魚、鰻魚）、奶製品、全麥穀物、蛋黃。
7. 富含鐵質的食物：鐵為形成紅血球的必需礦物質之一，有助維持能量代謝與頭皮健康。
- 食物來源：堅果、紅肉、魚類、豆類、豆腐、雞肉。
白頭髮常見QA
Q1.為什麼白頭髮髮根是黑的?有些人觀察到白髮髮根轉黑的情況，但是否為黑色素細胞功能轉變仍需進一步研究。
Q2.通常白頭髮從哪裡開始變白？一般來說，白頭髮最常從耳上方或側腦部位出現。男性多從太陽穴或後腦杓開始，女性則通常從前額部位先長白髮。
Q3.少年白能黑回來嗎？少年白是否可逆取決於原因：若與營養、壓力或生活習慣有關，改善後可能觀察到髮色變化；若主因為遺傳或深度老化，目前尚無確實方法保證變黑。Q4.白頭髮拔一根長三根是真的嗎？「拔一根白髮長三根」是迷思。每個毛囊只會長一根頭髮，白髮增多是因年齡、壓力、營養或基因影響，不是拔髮造成的。
Q5.差不多幾歲會開始長白髮？一般來說，亞洲人多在35到40歲左右開始長白髮，屬於正常生理現象。但因基因、生活壓力與營養狀況不同，有些人20歲前就出現少年白，甚至在30歲左右就開始長白髮。
白髮管理，飲食作息決定髮色未來
雖然遺傳與年齡無法完全掌控，但生活習慣卻能大幅影響白髮增長。多喝水、補充蛋白質和鐵質、維持規律作息，再搭配簡單的頭皮按摩，都能給黑色素細胞更多養分與活力。營養師與讀者朋友們分享，長白髮無須過度焦慮，這訊號正是提醒我們要更善待自己，透過慢慢飲食與作息調整，健康髮色和好心情也會隨之而來。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：
原文出處：長白髮怎麼辦?營養師教你7大必吃食物，重啟黑髮秘密
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower