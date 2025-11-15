脂肪「長在肚子上」更容易罹癌？ 研究證實：中心型肥胖與5種癌症有關

潮健康／林昱彣 外電編譯

了解自身身體的脂肪組織分布，竟有可能降低特定癌症的發生風險？《Journal of the National Cancer Institute》近期刊載研究表明，特定的脂肪分布如腹部皮下脂肪、肝臟脂肪，會增加特定癌症的發生風險；而分布在臀股周圍的脂肪，反而對某些癌症具有保護作用。研究認為，比起觀測身體質量指數（BMI），脂肪組織的分布或許更能反映肥胖對癌症發生率的影響。

脂肪長在腹部更容易罹癌？ 研究：與這5種癌症風險有關

來自英國、美國、法國、德國、澳洲與捷克、奧地利等國的聯合研究團隊，於英國生物樣本庫（UK Biobank）獲得38,965則脂肪分布特徵的彙總遺傳數據，這些數據來自2006至2010年間，該38,965位參與者的核磁共振（MRI）掃描結果。研究團隊使用深度學習模型，針對MRI圖像進行脂肪量化，從而獲得更精確的脂肪分佈性狀的遺傳數據。

為了評估脂肪分佈性狀是否透過特定分子特徵影響癌症風險，研究團隊鎖定了 26 個可能的中介分子性狀。這些分子性狀的彙總遺傳數據選自規模最大、可公開取得數據，例如「全基因組關聯分析 （GWAS）」，且在歐洲族群中進行（超過 80%）。最終，研究團隊找到了24個分子性狀的適用數據，並排除雌激素和黃體素。

研究透過「孟德爾隨機化」分析後得出結論：不同癌症的發生風險，確實會因為不同身體部位脂肪分布的多寡而有出現差異，其風險關聯性與勝算比（數值越高，關聯性越強）如下：

1.腹部皮下脂肪組織（ASAT）：

．子宮內膜癌風險增加，勝算比1.79。

．肝癌風險增加，勝算比3.83。

．食道腺癌風險增加，勝算比2.34。

．管腔 B / HER2 陰性乳癌風險降低，勝算比0.54。

．三陰性乳癌風險降低，勝算比0.43。

2.內臟脂肪組織（VAT）：

．肝癌風險增加，勝算比4.29。

3.肝臟脂肪：

．肝癌風險增加，勝算比4.09。

4.胰臟脂肪：

．子宮內膜樣卵巢癌風險增加，勝算比1.99。

5.臀股脂肪組織 （GFAT）：

．乳癌風險降低，勝算比0.77。

．腦膜瘤風險降低，勝算比0.53。

由此可知，特定脂肪分布並非一定造成負面結果，甚至針對癌症發生具保護作用，例如「臀骨脂肪組織」。另外，研究觀察到「腹部皮下脂肪組織」 在12種總體癌症類型中，對其中4種顯示出因果風險增加作用，是最具一致因果風險增加作用的脂肪分佈特徵。

脂肪分布為何能預測癌症？ 中介物扮演關鍵作用

研究團隊認為，脂肪組織與癌症類型之間的「中介物質」，是串聯起兩者聯繫的關鍵：例如，「腹部皮下脂肪組織」的增加，分別與較低的性荷爾蒙結合球蛋白（SHBG）、胰島素樣生長因子結合蛋白-1（IGFBP-1）；較高的空腹胰島素、生物活性睪酮有關。這4種中介物質，可能是導致子宮內膜癌與食道腺癌風險增加的關鍵導因。而「臀股脂肪組織」增加與較高的脂聯素有關，並可能使非子宮內膜樣子宮內膜癌的風險降低。

研究明確指出，脂肪分佈的影響是複雜且多變的，其因果效應取決於脂肪沉積的位置和癌症類型。分析表明，脂肪分佈對癌症結果的因果效應，與其對心血管代謝結果的效應並不一樣簡單。不同的脂肪庫具有獨特的細胞組成和微環境，導致對不同癌症類型產生生物信號和影響有所差異。

「中心型肥胖」者要注意！ 內臟與肝臟脂肪恐成罹癌元凶

研究團隊也強調，遺傳學上預測較高的腹部皮下脂肪，顯示出最一致的風險增加效應，會顯著提高子宮內膜癌、肝癌和食道腺癌的風險。同時，內臟脂肪和肝臟脂肪也被發現與肝癌風險大幅增加相關。這代表「中心型肥胖」可能在致癌機轉中有強烈影響力。特別是對於肝癌，研究結果指出脂肪分佈的重要性甚至超過了單純的身體質量指數（BMI）。

相對地，某些脂肪分佈具有保護作用：較高的臀股脂肪能降低乳癌和腦膜瘤的風險。研究團隊對此解釋，腹部皮下脂肪組織對食道腺癌的因果效應，除了可能涉及腹部肥胖的機械效應外，還可能部分透過胰島素樣生長因子結合蛋白-1降低所介導。對於某些癌症（如腎癌、膽囊癌），「孟德爾隨機化分析」缺乏因果證據，可能反映統計效力不足、觀察性研究中混雜因素過多，或未能捕捉脂肪庫的動態變化。

總的而言，試驗結果具有重要的臨床意義，研究團隊也建議，未來的癌症預防和肥胖管理應評估和監測脂肪組織分佈的變化，或許有利於癌症的預防與及早診治。

