2025-11-06 10:01 潮健康
不是皺紋！臉部「這部位」是最難遮掩的老化特徵
國際雜誌報導：熟齡族群對於眼周變化議題關注提升
韓國雜誌專題報導指出，近年熟齡女性對眼周變化的關注明顯升高，不再迴避眼袋、細紋與下垂等議題。報導訪問多位醫美專家，他們指出：『比起皺紋，較讓人感覺年齡的是從眼下延伸至臉頰的陰影。
該專題提到：45 歲以上族群對眼下鬆弛、浮腫與暗沉的關注增加，越來越多人傾向考慮專業評估，而非僅靠保養品或遮瑕。這項趨勢不僅出現在韓國，在日本與台灣也相同。根據專欄調查，在 40～60 歲女性中，有高達 68% 認為「眼袋是最難遮掩的老化特徵」，其中三成考慮「醫療處理」。結果顯示，眼袋相關療程已從年輕族群熱門話題，延伸至中高年族群關注的醫美領域之一。
中高年族群為何在眼袋外開療程中成為焦點？
與年輕族群相比，中高年在眼袋問題上，往往同時出現脂肪膨出、下眼瞼皮膚鬆弛、支撐組織變化與淚溝凹陷等多重因素。對於上述情況，有醫師指出，傳統「眼袋內開法」雖傷口較小，但可能無法一次處理鬆皮與支撐組織變化，因此「眼袋外開法」亦被考慮作為方案之一。
醫師分析外開法設計時的考量包括：1. 可同時修整皮膚與脂肪：從皮膚側開口，醫師能直接移除多餘皮膚並調整脂肪量。2. 重建下瞼支撐結構：中高年患者常有「眼袋下垂＋下瞼外翻」風險，外開法可同時拉提並加強支撐。3. 線條協調評估：透過脂肪移位或填補，使眼袋與臉頰線條更平順自然。
醫師：眼袋外開並非只是「去袋子」
對於這波熟齡醫美趨勢，醫師分享觀察：「許多中高年患者最初以為手術只是「去除脂肪」；但從臨床觀察，對某些人而言，更需整體眼下輪廓的協調設計。」邱浚彥醫師指出，手術設計應視個人老化型態而定：有經脂肪膨出型、有筋膜鬆弛型或凹陷型。術前需經醫師詳盡面診，討論是否為脂肪移位、支撐加強或其他整合方式；他也提到，中高年患者常因皮膚彈性下降、血流變慢、恢復時間較長，因此在設計時要注意皮膚張力與切口隱蔽性。術後照護亦為重要環節：例如建議前兩週避免過度使用眼部、按摩或劇烈運動，以利恢復。
熟齡美學的核心：自然與精神感並重
韓國雜誌調查報告指出，現代熟齡美的核心不再是「恢復年輕」，而是「呈現精神感」。此觀察與該醫師臨床經驗相似：許多患者希望鏡中的自己看起來較為精神，而非追求二十歲的模樣。法喬醫美院長邱浚彥醫師呼籲，中高年族群考慮眼袋外開時，應將「安全、自然、專業評估」置於首位。療程雖為一種選項，但最重要的是經過完整術前諮詢與個別化設計，以確保符合自身條件。
別讓眼袋定義你的年齡
眼袋不僅是生理老化的標誌，更是心理年齡的象徵。從韓國、日本到台灣，熟齡族群正勇於面對「真實的老化」，以醫療技術輔助維持精神感。醫師提醒：「真正的年輕，不在臉的線條，而在眼神的光亮。」
免責聲明：本文內容僅為一般醫學研究資訊與健康概念分享，並非針對個別病例之診斷或治療建議。任何醫療美容療程應由合格醫療機構醫師進行評估與說明。療程效果因人而異，請務必於專業諮詢後作決定。
｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower