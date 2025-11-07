2025-11-07 10:01 潮健康
坐飛機久坐手腳冰冷、腳踝腫脹？專家提醒：飛行中3個保暖關鍵 提升整體舒適度
入冬氣溫明顯轉涼，加上年底旅遊旺季，不少人安排長途飛行與跨國旅行。健康管理師張恆恩提醒，低溫與長時間久坐可能使四肢血液循環變慢，導致手腳冰冷、腳踝腫脹或倦怠感等不適。除了防曬，出國期間也應留意「保暖節奏」，尤其在機艙內外溫差較大時，維持體溫穩定可提升整體舒適度。
機艙乾冷與長時間久坐 易造成血液循環停滯
冬季航班普遍維持攝氏20度左右的室內溫度，機艙空氣乾燥，加上長時間坐姿不動，腿部與足部血液回流減慢，容易引起下肢水腫與循環壓力。健康管理師張恆恩也指出，久坐環境中若沒有適度活動，血液容易滯留在下肢，使心臟回流壓力增加，因此「動一動」是維持循環的關鍵。
飛行中三個保暖關鍵：分層、活動、補水
長途旅行建議遵循「分層穿搭」原則：貼身層選擇透氣吸濕材質，中層採用保暖但不悶熱的衣物，外層則可攜帶輕量防風外套，方便應對溫差。飛行中每隔30至60分鐘活動筋骨，如腳踝旋轉、腳尖踩踏、肩頸伸展，有助提升血液循環。建議以少量多次方式補充溫水，避免攝取過多咖啡或酒精，以減輕身體負擔。
長者與女性族群更需注意「頸部與足部」保暖
氣溫驟降時，頸部與腳踝特別容易感到寒冷。長者應注意頸部保暖，女性也可加強足部防寒，以提升整體舒適度與代謝效率。旅途中可攜帶薄圍巾、保暖襪與輕量外套，兼顧保暖與收納方便。健康管理師建議，若行程超過六小時，建議定時起身活動或更換坐姿，有助促進循環。
旅後恢復同樣重要 漸進調整作息與保暖習慣
長時間飛行與氣候變化可能影響作息節奏。返國後可透過日照調整睡眠時間，並多攝取水分與溫熱食物，有助身體恢復。若長時間處於低溫或冷氣環境，建議避免立即洗熱水澡或從事劇烈運動，以減少體感落差造成不適。維持規律生活與適度活動，有助提升整體循環與適應力。
