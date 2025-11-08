冷到頭開始痛？熟齡族冬季十大常見健康問題　中醫師公開保健重點

2025-11-08
這幾年氣溫變化越來越極端，天氣轉涼的速度就像踩了油門般「急凍式下滑」！對多數人來說，這或許只是「泡湯、吃火鍋」的好時節，但對家中的熟齡長輩而言，這波冷空氣其實可能是一場無聲的健康危機。

回顧2024年12月底，首波強烈大陸冷氣團來襲，全台急凍，新北石碇氣溫甚至跌破10 度。根據消防署統計，短短三天內就出現112起非創傷死亡案例，數字觸目驚心，也讓人不得不重新正視寒流對健康的衝擊，尤其是對年長者而言，「冷」不只是天氣變化，更可能是致命警訊。

在季節交替、氣溫驟降的時節《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出「十大熟齡冬季健康問題」，帶你一起了解熟齡族在寒冬最常面臨的健康挑戰。

No.1 心肌梗塞、心臟病發

Freepik

示意圖／Freepik每年低溫特報時，總會看到新聞不斷呼籲年長者，或心血管疾病的人，要特別留意，因為氣溫一降，心臟不適的風險也跟著上升。

當冷空氣襲來，血管收縮、血壓升高，心臟得加倍工作維持血液循環，冬天因此成了心肌梗塞好發的季節。對熟齡族而言，年紀增長讓血管彈性變差，若加上血液黏稠度增加，心臟的負擔便會加重；只要氣溫驟降、保暖不足，就可能誘發心血管危機。

國民健康署建議，清晨與傍晚是氣溫最低的時段，可改在白天活動；穿衣採多層次搭配，頭頸與四肢要特別保暖，同時保持活動靈活度。此外，定期量血壓也很重要，至少一年落實一次「722」自我檢測，連續七天、早晚各量兩次取平均值，掌握變化。

衛福部也特別提醒，若出現左側胸口疼痛、喘不過氣、冒冷汗或頭重腳輕等症狀，可能是心肌梗塞警訊；特別是有三高或心血管病史的熟齡族，應立即撥打119，把握黃金時間搶救生命。

No.2 咳嗽、感冒

示意圖／Freepik

示意圖／Freepik一變天，喉嚨先開始「癢」、接著咳個沒完。有人以為是冷到、有人懷疑又被小孩傳染，但從中醫觀點來看，除了病毒、細菌感染，其實也可能是「氣不動」的問題。

台中大里風澤中醫診所院長周佳儀醫師提到，這可能與脾虛、生痰有關，腸胃虛弱、水份滯留在身體內無法好好運用，就容易堆積成痰；再加上若飲食偏重口味或經常熬夜，都可能讓呼吸道黏膜變得敏感，進而誘發咳嗽。

周佳儀醫師進一步說明，現代人更多是氣「堵住了」。想讓氣順起來，除了藥物調理，也能從日常保養著手，像是以廣陳皮水（新會陳皮水）為基底，身體濕氣重時可加薏仁；怕冷的人可加生薑；若常熬夜、黏膜偏乾，則能加入百合、少量蜂蜜或白木耳；若氣虛，則可搭配黃耆一同熬煮。

若氣溫夠低，周佳儀醫師也建議可在冬令時選擇「三九貼」來穩定體質。她指出，許多長輩平時得同時服用多種藥物，若再加上中藥調理，餵藥或服藥都相當麻煩；加上有些人長期吃中藥容易感到膩口，因此像三九貼這類外貼療法，對長者而言是更輕鬆的選擇。

No.3 三高、慢性病

天氣一冷，食慾跟著變好，但千萬別讓血壓、血糖也跟著一起上升。

冬天活動量下降，進補或過節飲食又常偏油膩、重鹹，對三高族群來說是最容易「出狀況」的季節。氣溫降低時，血管收縮、血壓常會升高，血糖與血脂也容易波動。平時如果沒有注意測量或規律服藥，這些失控的數值，就像不斷在血管壁上堆積垃圾，讓平常潛藏的毛病被「冷」引出來。

熟齡族若已有慢性病，更要穩定服藥、定期追蹤。吃飯時少鹽少油、多蔬果，即使只是在家走動，也要維持規律活動，幫助血液循環順暢，不讓身體被寒意打亂節奏，也有網友提醒「氣溫驟降時，泡湯需格外注意」。

No.4 四肢冰冷、關節疼痛

天一涼，許多人可能會說：「我的膝蓋比氣象局還準！」那種從骨子裡透出來的痠痛，讓原本輕鬆的家務或下樓梯都成了挑戰。

不過，台中大里風澤中醫診所院長周佳儀醫師解釋，中醫所說的「風濕」與西醫的免疫性風濕並不同，而是由風、寒、濕三種外邪引起，當這些因素侵入關節、氣血運行受阻時，就容易出現痠痛、僵硬等不適。

周佳儀醫師建議，想改善手腳冰冷與關節痠痛，可從泡腳開始。利用薑、艾草等藥材泡腳，能幫助促進血液循環、驅寒散濕，也有網友分享「每天泡腳，加薑母粉」；也可在家搭配溫熱毛巾熱敷肚臍附近的氣海穴與關元穴，讓氣血順暢，自然能減少寒氣滯留帶來的不適；或是直接到診所透過儀器薰蒸。

No.5 中風

翻攝官網／衛生福利部國民健康署中風是冬季必須萬分警惕的「隱形殺手」，它往往來得又快又急，讓人措手不及。

台中大里風澤中醫診所院長周佳儀醫師分享，在中醫來講這與「寒主收引」有關。天氣一冷，血管容易收縮，若血液又偏濃稠，就可能導致阻塞、引發中風。她也提醒，血壓忽高忽低對血管壁是一大負擔，而熬夜、過勞、情緒起伏大、重鹹重油的飲食，都是讓血液循環變差、增加中風風險的推手。

周佳儀醫師也指出，中風初期其實是有跡可循的，常見徵兆包括臉部歪斜、口齒不清、單側手腳無力或麻木、突然頭暈、視力模糊等。一旦出現類似症狀，務必立即送醫，把握黃金搶救時間。若希望延續行動力、減輕中風後遺症，可透過中醫輔助治療協助改善狀況。針灸或雷射針灸能疏通經絡、刺激神經與肌肉，有助於提升肢體活動功能，並幫助改善肢體無力、語言障礙、吞嚥困難等常見後遺症；中藥調理則可補氣活血、促進氣血循環，在專業醫師評估下作為整體調理的一部分，協助患者逐步恢復日常生活的穩定度。

至於日常預防，她建議長者要注意頭頸保暖、維持規律作息、飲食清淡、多補水分並適度運動，有助血液循環；平時也可按摩合谷穴、太衝穴，幫助氣血流暢，降低冬天突發中風的風險。

No.6 胸悶、胸痛

胸痛的成因很多，可能只是腸胃脹氣、肌肉拉傷，甚至壓力太大，但若是心臟在發出「求救訊號」，就絕不能掉以輕心。特別是心絞痛、心肌梗塞與主動脈剝離這三類心血管問題，更要提高警覺。

衛福部指出，一般勞累型心絞痛多半在勞累、飯後、受寒或情緒激動時發作，胸口會出現壓迫或疼痛感，休息或使用舌下片後通常能在15分鐘內緩解。若疼痛劇烈、伴隨恐慌、呼吸困難、冒冷汗或無力，且超過15至30分鐘仍未改善，就可能是心肌梗塞，這時別再觀望，應盡快就醫，把握黃金時間。

這樣的症狀差別，看似細微，卻攸關救命。熟齡族若曾有胸悶、胸痛經驗，不妨在天氣轉冷時更加留意，別讓一時忽略成為不可挽回的遺憾，網友也提到「有症狀就要多注意了」、「現在很多長輩都不動的，冬天虛弱就猝死」。

No.7 頭痛、頭暈

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT許多人一到冬天，只要一吹到冷風，彷彿頭上被套了緊箍咒，整個頭昏腦脹。

有網友曾以「冷到頭開始痛的人多嗎」為題發文，引起不少共鳴，「我也是，連帶眼壓高QQ」、「我一冷到就頭痛，好煩」；相當多人分享自己的保暖秘訣，「我都用頭套包頭睡覺」、「可戴毛帽睡，睡前喝溫水」；也有人建議，「睡覺的時候用另一條毯子或圍巾蓋頭部會好很多」。

對熟齡族而言，這種「冷到頭痛」的情況更常見。隨著年紀增長，頸部退化、血液循環變慢，再加上久坐或睡眠品質不佳，都可能在氣溫變化時誘發頭痛。日常保養其實不難：外出戴帽子或圍巾，避免冷風吹頭、維持規律睡眠、適度補水並放鬆肩頸，都能減少發作頻率。

不過若突然出現前所未有的劇烈頭痛，合併視線模糊、肢體無力或麻木、持續嘔吐、意識改變等症狀，就該盡快就醫排除嚴重原因。

No.8 疲倦

冬天許多人早上鬧鐘響了還是起不來，白天又頻頻打呵欠，整個人懶洋洋的。天氣變冷時，血液循環會變慢、基礎代謝也跟著下降；再加上日照減少、室內空氣不流通，氧氣不足更讓人頭昏腦脹，身體自然就切換成「省電模式」，讓你整天只想窩在棉被裡，網友表示「冬天想睡正常，但是睡過頭反而更累」、「這天氣真的很適合睡覺」。

熟齡族若作息不規律、活動量減少或營養攝取不足，這種疲累感會更明顯。每天固定時間起床、白天曬曬太陽，能幫助身體穩定生理節奏；飲食上攝取足夠的鐵、B群、鈣質和鎂，有助於神經系統功能與能量正常代謝。

若長期感到無力、提不起勁，或伴隨體重異常、頭暈、心悸等症狀，就可能不只是天氣作祟，應檢查是否有其他健康問題。

No.9 情緒低落、憂鬱

示意圖／Freepik

示意圖／Freepik入冬後天氣變冷、白天變短，不少人都感覺「提不起勁」。日照減少會影響血清素與褪黑激素分泌，讓人更容易疲乏、焦慮、易怒、情緒低落；這種被稱為「季節性憂鬱症」的狀況，在秋冬特別常見，主要可能和日照變少、作息紊亂與生理時鐘失衡有關。

有網友分享，最近因季節交替情緒不穩，到身心科回診，醫師開了提升多巴胺的藥物；爸爸聽完卻笑著說：「那就多吸貓，這才是天然的啦！」貼文吸引30萬次瀏覽，帶起一波聲量，留言區更蓋起貓咪大樓，網友回應「原來冬天真的會比較嚴重，看來我該回去找醫生了」、「爸爸很溫柔也願意給你更多空間」。

對熟齡族來說，這樣的狀況更常見。天冷活動量減少、社交變少，孤單與壓力容易被放大。想穩定情緒，不妨適量攝取富含色胺酸的食物，如香蕉、雞蛋、堅果、豆類，或補充B群與Omega-3脂肪酸；配合規律作息、日曬、運動，讓身心都能重新充電。

No.10 跌倒、骨折

示意圖／Freepik

示意圖／Freepik對熟齡族來說，冬天不只是冷，還「滑」。氣溫驟降讓關節僵硬、反應變慢，加上地面潮濕，都可能增加意外跌倒、骨折的風險，衛福部更指出，其中髖部骨折更是棘手，通常復原期長、併發症多，對生活影響極大，且一旦發生大腿骨頭部的骨折，大約有10%至25%的病患會在一年內死亡。

有網友分享，83歲父親因跌倒導致髖部骨折，原本安排手術，卻因出現肺炎與胃出血延後治療。後來醫師評估後指出，手術雖有機會恢復部分行動力，但風險高；若不開刀，長期臥床又恐引發併發症，最終家人尊重父親意願，決定不再手術，貼文引起許多網友感嘆，「坦白說一直臥床也會慢慢爛掉，最後連人都不像」、「開完骨頭也有相當機率缺血性壞死吧」。

國健署提醒，防跌可從日常細節做起：保持地板乾燥、收好電線與雜物、浴室加裝防滑墊與扶手，並確保室內燈光充足、床邊好拿拐杖或助行器，都是降低風險的關鍵。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年10月7日至2025年10月6日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

2025-10-28 08:29 女子漾／編輯張念慈
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%。女子漾AI製圖
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%。女子漾AI製圖

現代人離不開便利食物，早餐一份三明治、午餐微波義大利麵、晚餐再來包泡麵，看似無害，其實都暗藏健康危機。根據《CNN》報導，美國心臟協會（AHA）最新發表於《Circulation》期刊的研究指出，「超加工食品」（ultra-processed foods, UPFs）正成為現代慢性病的隱形推手！過量攝取不只會導致肥胖、糖尿病，甚至讓心血管死亡風險暴增50%。

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

超加工食品遍佈生活，每日熱量過半來自它

報告顯示，美國超過一半的成年人每日熱量來自超加工食品，兒童與青少年比例更高達62%。這些食品多半經過多重加工、添加香料、色素、穩定劑與人工香料，不僅失去原始營養，更容易刺激味覺、讓人「一口接一口」。

史丹佛大學教授克里斯多福・加德納（Christopher Gardner）指出，現代的「垃圾食物」早已升級成「超加工食物」，含有讓人難以停口的添加物。「我們早就知道高糖、高鹽、高脂有害，但現在的問題更嚴重，因為它們被設計成讓你上癮。」

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

心臟病、中風、糖尿病全中標　一日多吃一份就風險飆升

根據AHA彙整的45項大型研究結果，光是「每天多吃一份超加工食品」，就會讓心血管相關死亡風險上升約50%。同時，肥胖機率增加55%，睡眠障礙提高41%，第二型糖尿病風險增加40%，甚至連憂鬱症機率也上升20%。

換句話說，你手上那包餅乾、那瓶手搖飲、那份即食麵，都可能是讓你慢性發炎與代謝失衡的「甜蜜陷阱」。

不是所有加工食品都該「一刀切」？

AHA也指出，少數「簡單成分、營養比例合理」的產品仍可少量納入飲食，例如全穀麵包、低糖優格、天然番茄醬、豆類或堅果抹醬。但專家也提醒，這些只是例外，「不要因為有少數健康選項，就替整個食品產業開脫」。

三大食物警戒級曝光！從早餐到宵夜，你常吃的可能在「高危區」

1.較健康選項：新鮮或冷凍蔬果、全穀類、豆類、無鹽堅果、植物油、低脂乳製品、瘦肉與無糖飲品。

2.中度健康選項：白飯、義大利麵、加鹽堅果、輕糖漬水果、低脂湯品。

3.不健康選項：加工肉品、炸雞、甜點、含糖飲料、即食麵、披薩、冰淇淋、餅乾、洋芋片。

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

專家建議：重拾廚房，回歸原型食物

紐約大學營養學教授瑪莉恩・奈瑟（Marion Nestle）直言，即使標榜「健康超加工」的產品，仍會讓人攝取過多熱量。她呼籲消費者「別被包裝騙了」，最理想的做法仍是自行烹調、吃真正的食物。

她引用英國一項臨床研究指出，吃「家常菜」的人，減重成效是吃「健康包裝食品」的兩倍。「回家煮飯」，看似老派，其實是最有效的養生法。

11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人

11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人

2025-11-03 14:52 女子漾／編輯周意軒
11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人　圖片來源:官方
11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人　圖片來源:官方

立冬一到，台灣的冬天就正式開場，是刺骨冷風加上「起床變難、胃口變好」模式全面上線。11月7日這天中午12時03分48秒正式交節，命理師柯柏成提醒，立冬不是只有「補冬」、吃薑母鴨、羊肉爐，還有幾個禁忌一定要記起來，尤其生肖蛇、生肖虎這波請乖乖低調，保平安、顧身體、遠離危險，一起來看看還什麼要注意！

飲食文化研究者徐仲點出台菜的「減法」主軸：一清、二鮮、三快炒，其中「三快炒」講的是台菜對香氣講究，從三杯雞到麻油雞都不例外。圖為麻油雞示意圖。圖／聯合報系資料照片
飲食文化研究者徐仲點出台菜的「減法」主軸：一清、二鮮、三快炒，其中「三快炒」講的是台菜對香氣講究，從三杯雞到麻油雞都不例外。圖為麻油雞示意圖。圖／聯合報系資料照片

立冬禁忌5件事：別以為天冷就能亂來

立冬講究「養藏」，比冬眠還要講氣質。命理師給出5件這天最好避免的事，既是保養身體，也是守住冬季好運的開端。

別太早出門

早起沒錯，但立冬清晨寒氣最重，容易冷到骨子裡。老人家、體質虛弱者尤其要小心，一杯熱飲再出門比較穩。

暴飲暴食NG

補冬當然香，但別一次吃到久違的肚子在哭泣。腸胃負擔太大，反而影響身體氣血運轉。

避免淋雨

冷風＋雨水＝感冒與氣場失衡的危險公式。傘一定要帶，別讓自己因為一場雨整週鼻塞。

情緒別爆衝

冬天重「收敛」。吵架、爆氣、一直暴怒會耗掉太多能量，對運勢也是扣分。

不適合劇烈運動

想變辣但跳太猛、跑太拼，反而容易拉傷與耗損陽氣。今天更適合慢跑、散步、伸展、瑜伽。

陸劇《美食無間》圖片來源:官方
陸劇《美食無間》圖片來源:官方

哪些生肖要特別注意？

1. 生肖蛇：本命年＋小心交通意外

今年本命年的蛇寶們，計畫常常被攔腰切斷，做事一定要有Plan B。不只工作，身體也在提醒你「慢一點」，尤其農曆十月出生的蛇，易疲勞、氣虛，心血管、眼睛、過勞問題都要盯好。

最重要的是：小心車關！

開車、騎車、過馬路都慢一步、看仔細。

圖片來源:AI
圖片來源:AI

2. 生肖虎：寅巳相刑，關節神經最敏感

虎寶們這段時間容易覺得痠、卡、緊，關節、筋骨、神經系統小怪獸會出沒。盡量少做爆發型運動，避免受傷。

立冬這天特別適合好好暖身、按摩、泡澡，把身體照顧得暖呼呼，才能安穩迎冬。

圖片來源:AI
圖片來源:AI

3. 生肖雞：貴人來敲門，業績要衝就趁現在

立冬後運勢一路向上，如果你手邊有未完成目標、業績要追、合作要談，這段時間手刀出擊。尤其是要簽約的場合，命理師建議帶質感好一點的個人印章會加分。

只要願意多跑、多講、多接觸機會，就會收穫多。

圖片來源:官方
圖片來源:官方

「突然變老」其實早有跡象！這3個年齡會「加速下滑」，營養師教你5招吃回年輕！

「突然變老」其實早有跡象！這3個年齡會「加速下滑」，營養師教你5招吃回年輕！

2025-10-21 11:37 女子漾／編輯ANDREA、高敏敏營養師

照鏡子時突然發現皺紋變多了、健檢報告上多了幾項紅字，甚至明明飲食沒改變，卻越來越容易疲倦、發胖或生病？這些看似「突然變老」的現象，其實都是身體老化過程的一部分。

不過最新研究發現，人體的老化並非持續緩慢進行，而是會在特定年齡階段出現「斷崖式加速」，尤其與膠原蛋白、激素與血液循環有關，高敏敏營養師指出，只要及早從飲食與生活習慣著手，就有機會延緩大腦與身體機能退化的速度。

三個關鍵時間點：老化並非平均發生，而是「突然下滑」

研究將老化分為三個關鍵階段：

第一階段：34歲—膠原蛋白大量流失

進入30歲後，人體細胞外基質中的膠原蛋白逐漸減少，導致皮膚失去彈性與光澤，這個階段的老化以「外表變化」最明顯，包含細紋、膚色暗沉、肌膚鬆弛等，象徵身體內部的修復能力開始下降。

第二階段：60歲—蛋白質代謝衰退
與激素活性與血液通路相關的蛋白質急劇下降，這時不僅體力明顯減弱，也可能出現注意力、記憶力下降的狀況，若此時沒有維持足夠蛋白質攝取與運動習慣，大腦與身體功能都會明顯退化。

第三階段：78歲—訊號傳導受阻
與血液與骨骼健康相關的蛋白訊號受損，會讓神經傳導變慢，增加失智與心血管疾病風險，這是「加速衰老」最明顯的階段，往往決定了老年生活的品質。

高敏敏營養師建議這樣吃，幫大腦延緩老化

營養師指出，均衡飲食是維持腦部年輕的第一步，若能在日常飲食中有意識地補充抗氧化營養與優質脂肪，就能減少自由基與發炎反應對神經的傷害。

1. 補充Omega-3好油脂
多攝取鮭魚、鯖魚、亞麻仁籽與核桃，能幫助保護神經細胞並降低發炎。

2. 多吃深色蔬果
像是番茄、菠菜、花椰菜等富含抗氧化物質的蔬菜，可促進血液循環，提升腦部含氧量。

3. 攝取優質蛋白質
豆類、雞蛋與低脂乳製品能提供神經傳導所需的營養，有助維持思緒清晰。

4. 補足維生素B群與葉酸
全穀類、深綠色蔬菜與黃豆能改善腦部代謝，延緩認知退化。

圖片來源：m.by__sana IG
圖片來源：m.by__sana IG

5. 減少精製糖與加工食品

少喝含糖飲料、避免油炸與高鹽食品，能穩定血糖、降低腦霧與疲倦感。

圖片來源：m.by__sana IG
圖片來源：m.by__sana IG

換季膝蓋痠軟別硬撐！5招護膝法，搭配「踮腳運動」登山者必看

換季膝蓋痠軟別硬撐！5招護膝法，搭配「踮腳運動」登山者必看

2025-10-29 13:50 女子漾／編輯王廷羽
換季膝蓋痠軟別硬撐！5招護膝法，搭配「踮腳運動」登山者必看。圖片來源：愛奇藝提供
換季膝蓋痠軟別硬撐！5招護膝法，搭配「踮腳運動」登山者必看。圖片來源：愛奇藝提供

秋天氣候涼爽穩定、楓紅滿山，正是一年中最適合登山健行的季節。然而，對許多愛爬山的民眾而言，最怕的不是氣喘吁吁，而是「膝蓋撐不住」。膝蓋是登山時最容易受傷的關節之一，若忽略保護，輕則痠痛難耐、重則傷筋動骨。想征服山林又能輕鬆下山，記得掌握以下5大護膝秘訣，讓你秋日健行不受限！

圖片來源：World Gym提供
圖片來源：World Gym提供

護膝法1.增強肌力：膝蓋要靠大腿撐起來

膝蓋本身沒有強壯的肌肉包覆，穩定度仰賴周圍肌群支撐。平時可進行深蹲、橋式、登階等訓練，強化股四頭肌、臀大肌與大腿後側肌群。肌肉夠力，膝蓋才撐得久、走得穩。

護膝法2.控制節奏：下坡才是真正考驗

登山最傷膝蓋的其實不是上坡，而是「下坡」。建議採「小步慢行」或「Z字形」走法，能有效分散關節壓力。背包重量則建議控制在體重的20%以內，避免負擔過重。

護膝法3.裝備輔助：讓鞋與登山杖替你分擔

挑選具避震功能、包覆性良好的登山鞋，搭配透氣襪減少摩擦，出發前務必檢查鞋底磨損狀況。若膝蓋曾受傷或有鬆弛感，也可配戴護膝並使用登山杖分擔重量，讓雙手幫膝蓋減壓。

圖片來源：愛奇藝提供
圖片來源：愛奇藝提供

護膝法4.暖身與伸展：別讓冷空氣害你拉傷

秋天氣溫低、早晚溫差大，肌肉與筋膜容易僵硬。上山前務必花5～10分鐘暖身，幫助肌肉「醒過來」；下山或登頂後可再做靜態伸展，減少乳酸堆積，避免隔天鐵腿。

護膝法5.恢復與補給：下山後才是真正的保養開始

登山結束後別忘了補充蛋白質與水分，幫助肌肉修復。若膝蓋有微痛，可冰敷10至15分鐘降低發炎風險。規律運動搭配充分休息，才能讓關節保持年輕、靈活。

每天「踮腳5分鐘」，讓血液循環帶動關節修復

除了登山時的護膝訓練，日常也能靠「踮腳運動」養出好關節。YouTuber「安妮身心靈Breathe＆Flow」分享，每天踮腳5分鐘，就能促進血液循環、強化腿部與核心肌群，對改善膝蓋痠軟、便秘與睡眠品質都很有幫助。

其實踮腳早在古代就被運用，稱為「敦踵法」。踮起腳尖時，小腿收縮能帶動血液回流，相當於幫心臟「加壓」，讓氣血更順。安妮示範的動作包含下壓式、上提式、舉手式與轉腕式，搭配深呼吸就能達到放鬆效果。

不管是登山前暖身，還是平日在家練習，踮腳都是簡單又有效的保養法，幫你維持膝蓋靈活、走路更輕盈。

從「教育界王力宏」到曹操：獵人妻的男人，都在追什麼？

從「教育界王力宏」到曹操：獵人妻的男人，都在追什麼？

2025-10-30 11:49 國文老師｜謝蓁

近日新聞不斷爆出外遇醜聞。甚至有位號稱「教育界王力宏」的教授，被爆料同時劈腿十二女，其中不少對象竟是人妻。這樣的獵豔偏好，引起社會譁然，也讓人不禁聯想到——原來這樣的「獵人妻癖好」，古今皆然。

而在中國歷史上，也曾出現過一位極具爭議的男人，他權傾天下、雄才大略，卻偏偏癡迷「人妻」。 這位在情場與戰場都所向披靡的人， 正是三國梟雄──曹操。

百度百科
百度百科


一、搶人妻搶到兒子都沒了命

曹操一生共有二十五個兒子，史書上明確記載的妻妾就有十五位，其中不少都是別人的老婆。這樣的「戰利品」，他不但敢搶，還搶得理直氣壯。

最出名的一次，是攻打宛城。

當時敵將張繡投降後，曹操一眼看上張繡哥哥的遺孀，色心一起，立刻把人家大嫂收進帳中。張繡憤怒反叛，殺得曹軍措手不及。這場衝突中，曹操的愛將典韋戰死，而長子曹昂為掩護父親逃走，也壯烈犧牲。

曹操為了搶人妻，賠上了自己最心愛的兒子。

二、渣男？還是亂世暖男

照理說，這樣的行為應該被罵翻，但曹操偏偏是一個複雜的人。

他搶歸搶，卻不亂丟。每一位被他奪來的女子，他都極盡呵護，甚至連前夫的孩子，都視如己出。懷孕的遺孀尹氏被他收留後，生下了名滿天下的美男子何晏；另一位人妻杜氏被他納入後，連她的兒子秦朗也被曹操當作親生撫養。

曹操甚至曾感嘆：「世上有人愛別人的孩子如同我這樣嗎？」

這樣的「人妻控」，好像又不是單純的好色。

更像是一種亂世中的「歸屬癖」——

他愛的，也許不是女人本身，而是那份被愛與被需要的感覺。

三、對妻子深情，也懂得放手

曹操不僅對奪來的女子如此，對自己的元配丁夫人，也出奇地溫柔。

當年曹昂戰死，丁夫人悲憤欲絕，指責曹操：「你害死了我兒子，我要跟你離婚！」

換作別人，早該震怒，但曹操只是輕聲回問：「我該怎樣做，你才不會生氣？」

後來丁夫人真的離開了，曹操竟沒有報復，反而拿出一筆錢託人說：「若她堅持離婚，就幫她改嫁吧，別耽誤了她的青春。」

一個權傾天下的男人，能在妻子離去時選擇成全，這樣的溫柔，讓人難以定義他到底是情聖還是渣男。

四、權勢背後，是深不見底的孤獨

曹操的人生，幾乎沒有安穩的片刻。

他從亂世中殺出一條路，權傾天下，卻永遠缺少「歸屬」。

他搶人妻，也許是慾望； 但更深層的，可能是一種對「愛」與「安穩」的渴望。

也因此，他的故事才那麼矛盾、那麼迷人。

他既是奪人所愛的「人妻殺手」，也是願意疼惜與包容的「亂世暖男」。


我們或許無法替曹操辯護，但也無法用單一的標籤定義他。

他代表的，是人性裡那種極端的矛盾——

既想征服，又害怕失去；既渴望被愛，又用錯方式表達。

從歷史的角度看，曹操確實是個「渣」； 但從情感的角度看，他也許是個深情的人，只是活在一個太殘酷的時代裡。


曹操用刀奪天下，也用情奪人妻
國文老師｜謝蓁

國文老師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#外遇 #暖男 #離婚 #人性 #人物故事

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

補充保費新制上路：百萬定存就得繳補充保費，定存族、股民與房東都得改變理財腦
hotNews__list__item--img

黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃 稱沒吸毒遭台灣最強AV女優打臉
hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

