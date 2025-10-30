2025-10-30 20:54 斛說針灸學塾
飲用咖啡與罹癌風險
萬物皆有好壞！人的本性就是喜歡趨吉避凶，所以對於不利的事項習慣選擇不聞不見。
然而，這樣的行為卻可能危害生命。
2012年一篇研究指出，雖然太多針對咖啡與攝護腺癌的研究同意咖啡攝取量有利於降低罹患侵襲性攝護腺癌(aggressive prostate cancer )的風險，然而對於其他類型的攝護腺癌而言並不一致(https://link.springer.com/article/10.1186/1475-2891-11-42)。2013年的研究也指出，對於停經後婦女的乳癌、攝護腺癌末期，甚至於是這二種癌症的生存者而言，咖啡就不建議了（https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mnfr.201300526）。2013年的另一項研究也建議，帶有BRCA1遺傳突變的停經婦女也應該避免咖啡，同樣地，由於其子女有50% 的機率會繼承到，所以也不鼓勵喝咖啡（https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0090825813001698）。
自明末以降，國人早已習慣「數據」；以為「數據」會說話，所以可信。然而，人畢竟無力與上天抗衡。任何的量化研究基本上就是片斷，無法全面地掌握人體。
事實上，大部分的研究都習慣以系統性回顧的方式進行。試想，理論會進步，科技都更新的狀況下，回顧以往受限於老式理論及儀器所得到的結論合理嗎？
然而，在媒體帶風向的作法下，大部分的人根本不會再去考慮「缺點」。為什麼在醫藥資訊上只有「優點」？
冷靜地思考一下，是不是「缺點」的嚴重性大方「優點」，所以略而不談？或者是因為傳播者根本就是不清楚「缺點」是什麼，乾脆略而不談？
咖啡豆在樹上是紅色的，再加上必須經過烘烤，所以本質上就是「熱」；另一項與咖啡一樣能夠利尿的茶卻是「涼」。
換句話說，不是因為同樣能夠利尿，就武斷地認為咖啡與茶的本性就一樣。說實在的，太多人習慣以西醫那一種看到局部現象的思維來了解中醫，難怪誤解了中醫，甚至於執迷不悟到失去生命！
