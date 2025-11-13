2025-11-13 19:01 潮健康
節氣霜降入深秋！氣溫驟降、早晚溫差擴大 通勤族掌握放鬆與保暖兩道防線
隨著霜降節氣到來，氣候正式邁入深秋。早晚寒氣漸重，白天仍保有陽光餘溫，日夜溫差可達10度以上。根據中央氣象資料顯示，霜降前後台灣北部清晨低溫平均落在18至20度，對於每日早出晚歸的通勤族而言，體感變化特別明顯。若衣著或作息未調整，可能感受到肩頸緊繃或精神負擔較重。
溫差驟降影響循環 肩頸緊繃、頭暈是警訊
深秋氣溫下降，人體為了保持熱能，血管會自然收縮以減少熱量流失。當溫差過大或冷風直灌頸部時，肌肉容易反射性緊繃，使血液循環變慢。不少通勤族早晨起床後或夜間下班時會感到「頭重頸硬」，其實這是身體正在對抗外界溫差的自然反應。若未及時保暖或放鬆筋膜，長期忽略保暖與放鬆，可能使肌肉不適與緊繃感加劇。
頸部保暖＋身體放鬆 是深秋通勤的雙重關鍵
要讓身體順利應對氣溫變化，「頸部保暖」與「放鬆緊繃」同樣重要。外出時可搭配立領外套、圍巾或薄帽款，形成隔絕冷風的第一層防護；回到室內後，可利用溫熱毛巾敷於頸後，有助放鬆頸部壓力與舒緩緊繃。此外，長時間通勤的上班族，也可在通勤途中進行簡單的深呼吸練習或肩膀環繞動作，有助身體舒展筋骨、緩解緊張感。
穿搭不只保暖，更要懂「呼吸」
許多人為了保暖選擇厚重外套，反而導致流汗後受風著涼。建議可依時段變化採分層穿法：清晨與夜間增加防風外層，中午氣溫升高時則適度脫下，保持體表乾爽。材質方面，建議選擇透氣舒適、具調節溫度功能的布料，例如遠紅外線纖維、竹炭纖維或快乾棉，能讓身體在溫差之間自如調節，不必忍受忽冷忽熱的落差。
WIWI呼籲：通勤舒適＝穩定循環＋自在呼吸
WIWI提醒，霜降之後的天氣變化快速，通勤族可提早準備輕便好收納的防風外套與圍巾，應對早晚寒風；同時也別忽略內在的放鬆與節奏調整。適度伸展、穩定呼吸與留意姿勢變化，有助減少身體不適感、協助適應氣候變化所帶來的身體壓力。
飲食與作息也能幫助「抗溫差疲勞」
除了外在保暖，飲食與睡眠也會影響身體的抗寒能力。建議多攝取含蛋白質與鐵質的食物，如黑芝麻、堅果、深綠蔬菜與雞蛋，幫助維持能量；晚間減少咖啡因攝取、維持固定睡眠時間，有助身體恢復日常節奏，提升適應季節變化的能力。
免責聲明：本文為季節生活保健資訊分享，不具任何醫療建議或診斷效力，僅供讀者參考。如有身體不適，請洽專業醫療人員。
