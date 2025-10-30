2025-10-30 15:58 女子漾／編輯張念慈
秋冬頭皮屑狂掉、又紅又癢？ 醫師提醒：可能是乾癬上身！明星設計師公開3招安心護理法
每到秋冬換季，氣溫驟降、氣候乾冷，許多人開始頭皮發癢、脫屑如雪花滿天飛，甚至紅腫刺痛。許多民眾第一時間會懷疑是頭皮屑太多，急著換抗屑洗髮精，卻越洗越嚴重。皮膚科醫師提醒，若頭皮脫屑伴隨紅斑、乾裂或銀白色皮屑，恐怕不是單純頭皮屑，而是自體免疫疾病「乾癬」在作怪。
秋冬是乾癬好發期 年輕族群也成高風險群
台北林口長庚紀念醫院副教授級主治醫師黃毓惠指出，乾癬是一種慢性皮膚發炎疾病，受氣候、壓力與免疫系統變化影響，常在秋冬乾燥季節復發或惡化。她提醒，若頭皮紅斑、銀屑持續未改善，應盡快就醫確診，勿自行使用去屑或強效洗淨產品。
根據社團法人台灣乾癬協會統計，乾癬好發年齡有兩個高峰期，分別為20至29歲與50至59歲。尤其年輕患者常因外觀焦慮與社會誤解，不敢踏進髮廊理髮，甚至被誤以為具傳染性。
推動「乾癬友善美髮聯盟」 讓病友敢進髮廊
為讓乾癬病友能安心剪髮、勇敢變美，台灣乾癬協會在世界乾癬日前夕，聯手醫界、學界與美髮界共同成立「乾癬友善美髮聯盟」。
此次特別邀請明星御用設計師Miyake老師及弘光科技大學美髮造型設計系，共同推出「好癬有你 美麗覺醒」教育課程，傳授美髮師正確的乾癬照護知識與安全操作技巧，打造全台首個病友友善的美髮環境。
Miyake老師公開「乾癬安心美髮三大祕訣」
1.溫和洗護、避免過度搔抓
乾癬頭皮常伴有紅斑或破皮，應選擇低刺激、無酒精的洗髮產品，以指腹輕揉代替指甲搔抓，並使用溫水清潔，避免高溫刺激。
2.染燙需先隔離頭皮
染燙前可在頭皮塗抹凡士林隔離，保持五公分距離，或選擇「耳圈染」、「裙襬染」等不接觸頭皮的造型方式。
3.軟化角質、加強保濕
若角質堆積厚重，可先進行頭皮軟化護理，再搭配保濕產品使用，幫助藥物滲透、提升治療效果。
Miyake老師強調，美髮師應主動了解病友狀況，提供客製化服務，「只要方法正確，乾癬病友一樣能享受剪髮與造型的樂趣」。
醫師：乾癬不會傳染 穩定治療可「不復發」
黃毓惠醫師提醒，乾癬並非傳染性疾病，不會因剪髮、洗髮或接觸而傳染他人。中重度乾癬患者若持續規律治療，搭配良好生活習慣與壓力管理，可有效控制症狀。目前治療方式包括外用藥膏、光照治療、生物製劑及新型口服小分子標靶藥物（TYK2抑制劑），都能幫助患者穩定病情、達到不復發。
勇敢變美，是自信與療癒的開始
台灣乾癬協會理事長柯怡謀表示，乾癬不僅是身體疾病，更影響心理層面。她鼓勵病友積極就醫外，也要勇於追求自信與外在美，「敢踏進髮廊、敢讓自己變美，本身就是最好的療癒」。
乾癬友善美髮聯盟的線上課程現已開放報名，凡通過測驗的設計師將獲協會與弘光科技大學共同頒發證書，名單同步公告於協會官網，幫助病友快速找到「安心髮廊」。
【官方課程連結】好癬有你 美麗覺醒：https://pfha.kaik.io/learning/1
【乾癬友善髮廊名單】台灣乾癬協會：https://www.psoat.org.tw
