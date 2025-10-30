從「教育界王力宏」到曹操：獵人妻的男人，都在追什麼？

2025-10-30 11:49 國文老師｜謝蓁

近日新聞不斷爆出外遇醜聞。甚至有位號稱「教育界王力宏」的教授，被爆料同時劈腿十二女，其中不少對象竟是人妻。這樣的獵豔偏好，引起社會譁然，也讓人不禁聯想到——原來這樣的「獵人妻癖好」，古今皆然。

而在中國歷史上，也曾出現過一位極具爭議的男人，他權傾天下、雄才大略，卻偏偏癡迷「人妻」。 這位在情場與戰場都所向披靡的人， 正是三國梟雄──曹操。

百度百科
百度百科


一、搶人妻搶到兒子都沒了命

曹操一生共有二十五個兒子，史書上明確記載的妻妾就有十五位，其中不少都是別人的老婆。這樣的「戰利品」，他不但敢搶，還搶得理直氣壯。

最出名的一次，是攻打宛城。

當時敵將張繡投降後，曹操一眼看上張繡哥哥的遺孀，色心一起，立刻把人家大嫂收進帳中。張繡憤怒反叛，殺得曹軍措手不及。這場衝突中，曹操的愛將典韋戰死，而長子曹昂為掩護父親逃走，也壯烈犧牲。

曹操為了搶人妻，賠上了自己最心愛的兒子。

二、渣男？還是亂世暖男

照理說，這樣的行為應該被罵翻，但曹操偏偏是一個複雜的人。

他搶歸搶，卻不亂丟。每一位被他奪來的女子，他都極盡呵護，甚至連前夫的孩子，都視如己出。懷孕的遺孀尹氏被他收留後，生下了名滿天下的美男子何晏；另一位人妻杜氏被他納入後，連她的兒子秦朗也被曹操當作親生撫養。

曹操甚至曾感嘆：「世上有人愛別人的孩子如同我這樣嗎？」

這樣的「人妻控」，好像又不是單純的好色。

更像是一種亂世中的「歸屬癖」——

他愛的，也許不是女人本身，而是那份被愛與被需要的感覺。

三、對妻子深情，也懂得放手

曹操不僅對奪來的女子如此，對自己的元配丁夫人，也出奇地溫柔。

當年曹昂戰死，丁夫人悲憤欲絕，指責曹操：「你害死了我兒子，我要跟你離婚！」

換作別人，早該震怒，但曹操只是輕聲回問：「我該怎樣做，你才不會生氣？」

後來丁夫人真的離開了，曹操竟沒有報復，反而拿出一筆錢託人說：「若她堅持離婚，就幫她改嫁吧，別耽誤了她的青春。」

一個權傾天下的男人，能在妻子離去時選擇成全，這樣的溫柔，讓人難以定義他到底是情聖還是渣男。

四、權勢背後，是深不見底的孤獨

曹操的人生，幾乎沒有安穩的片刻。

他從亂世中殺出一條路，權傾天下，卻永遠缺少「歸屬」。

他搶人妻，也許是慾望； 但更深層的，可能是一種對「愛」與「安穩」的渴望。

也因此，他的故事才那麼矛盾、那麼迷人。

他既是奪人所愛的「人妻殺手」，也是願意疼惜與包容的「亂世暖男」。


我們或許無法替曹操辯護，但也無法用單一的標籤定義他。

他代表的，是人性裡那種極端的矛盾——

既想征服，又害怕失去；既渴望被愛，又用錯方式表達。

從歷史的角度看，曹操確實是個「渣」； 但從情感的角度看，他也許是個深情的人，只是活在一個太殘酷的時代裡。


曹操用刀奪天下，也用情奪人妻
國文老師｜謝蓁

國文老師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#外遇 #暖男 #離婚 #人性 #人物故事

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

坤達、王大陸都中！4星座最愛逃避現實　一遇壓力就想閃人
hotNews__list__item--img

花20萬元閃兵！過來人後悔了：「這事」造成一輩子傷害
往下滑看更多精彩文章
花20萬元閃兵！過來人後悔了：「這事」造成一輩子傷害

花20萬元閃兵！過來人後悔了：「這事」造成一輩子傷害

2025-10-23 08:45 蔣昊
坤達閃兵案50萬元交保。圖片來源：坤達粉專
坤達閃兵案50萬元交保。圖片來源：坤達粉專

藝人閃兵案持續延燒，Energy成員坤達（謝坤達）50萬元交保，坦言「知道很多人對我很失望，也讓很多人擔心」，並承諾會全力配合調查。東點娛樂公司CEO、魔術師蔣昊，也在臉書發文自揭「閃兵」往事，懺悔當年「花20萬元吃胖換替代役」的經歷，直言「以為逃的是時間，沒想到逃不掉的是後悔」，從此一輩子和易胖體質共存。

新北地檢署日前發動第三波搜索，針對涉嫌偽造病歷、規避兵役的「藝人閃兵案」持續擴大偵辦。包括修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉、小杰（廖允杰）等人皆被拘提到案，其中坤達、修杰楷、陳柏霖、張書偉以50萬元交保，小杰則以35萬元交保候傳。涉案藝人多藉偽造高血壓或精神病歷等方式取得免役資格，金額介於15萬至30萬元不等。

外界對「造假免役」議題群起撻伐，蔣昊在臉書公開自白，坦承自己曾花20萬元「吃胖閃兵」。他以過來人身分揭露內心後悔與代價，貼文曝光後被網友譽為「最誠實的一篇懺悔文」。

蔣昊回憶，當年為了追求成為職業魔術師的夢想，他花半年暴食增重30公斤，只為從一般役改成替代役、縮短服役天數。「那時覺得自己賺到五百多天自由，但後來才發現，真正的代價是一輩子的易胖體質。」每天吃五餐、狂灌奶昔、珍奶，算算餐費就花了20萬，「以為買到的是自由，最後全都報復在身體上」。

他也點出這波閃兵風暴背後的心理共鳴：「每個人都怕浪費時間，都覺得夢想會被耽誤。」但如今回首，他說自己寧願選擇去當兵，因為「當兵不只是打靶、摺棉被，而是學會面對自己」。蔣昊的真情告白引起網友熱議，留言直呼「這篇比任何懲處都更有警醒作用」、「有勇氣承認錯誤，才是真的男子漢」。

藝人修杰楷閃兵案50萬元交保。圖片來源：修杰楷臉書
藝人修杰楷閃兵案50萬元交保。圖片來源：修杰楷臉書

蔣昊文章全文【我花了20萬閃兵】

那年我花了20萬閃兵。不是為了偷懶也不是為了反骨，是為了成為職業魔術師。

我大四就開始接演出，為了有更多機會，還讓自己延畢兩年。但就算再怎麼延畢，每個男生都還是逃不了要面對兵役。

當年查了一下，只要胖個30公斤，就可以從18個月變成14天。等於我可以省下5百多天的日子，繼續衝刺我的事業。

於是我開始「增肥人生」，每天最少吃5餐，餐餐不是麥當勞，就是炸雞薯條。可樂配奶昔，珍奶只喝全糖，每天伙食費要花上一千多元，半年真的讓我胖了30公斤。

站上體重計用103公斤的勝利姿態，成功成為替代役。

那時的我，完全沒想到，吃胖閃兵只是表面「划算」，後面的副作用，才是真正的代價。

因為吃胖讓自己的身體細胞跟胃被撐大，變成易胖體質只要呼吸就會胖，要特別努力才能稍微瘦下來一點。

凡事總有代價要付，就像這週的新聞爆出來，一堆一人一個一個被點名，有人花15萬偽造高血壓、有人花30萬搞假病歷、甚至傳出王大陸砸了360萬閃兵，還有人說他因為氣不過自己多花錢把其他人都抖了出來。

當年以為吃胖買到的是自由是人生，現在才發現這些肥油跟了我一輩子，以為能逃的最後全都回來。

我不是要說誰對誰錯，只是想誠實地告訴你：我也曾經閃兵。

我也曾經以為這樣很聰明，但我錯了。

用半年肥肉換來十四天輕鬆，卻一輩子瘦不回原點。

我不是想批評誰，因為我也曾經一樣。

我懂那種焦慮，懂那種覺得「浪費太多時間，夢想會被耽誤」的恐懼。

但我常想，如果人生可以重來一次，我還會不會選擇吃胖閃兵？

不會!我寧願去當兵。

很多人現在也在想：「兵役一年而已，為什麼大家還想逃？」

因為每個人都覺得自己的時間很寶貴，每個人都以為自己的人生特別急。

如果當年選擇當兵，或許比什麼都值得。

不只是打靶、站哨、摺棉被，而是學會「面對自己」這件事，同時還能訓練出強健的體魄，現在說不定也能靠臉吃飯XD

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

蔣昊

蔣昊

活動公司CEO/活動現場掃地僧/魔術師🧙 東點娛樂 eastpoint.com.tw 各式活動 尾牙春酒/家庭日/企業表揚大會/記者會等 FantaCo魔幻藝術節主辦

#藝人 #坤達 #閃兵案 #修杰楷 #張書偉

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

坤達、王大陸都中！4星座最愛逃避現實　一遇壓力就想閃人
hotNews__list__item--img

花20萬元閃兵！過來人後悔了：「這事」造成一輩子傷害
hotNews__list__item--img

10/23霜降能量翻盤！「4星座」破財又傷身　1招化煞助你11月翻身
往下滑看更多精彩文章
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

2025-10-28 08:29 女子漾／編輯張念慈
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%。女子漾AI製圖
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%。女子漾AI製圖

現代人離不開便利食物，早餐一份三明治、午餐微波義大利麵、晚餐再來包泡麵，看似無害，其實都暗藏健康危機。根據《CNN》報導，美國心臟協會（AHA）最新發表於《Circulation》期刊的研究指出，「超加工食品」（ultra-processed foods, UPFs）正成為現代慢性病的隱形推手！過量攝取不只會導致肥胖、糖尿病，甚至讓心血管死亡風險暴增50%。

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

超加工食品遍佈生活，每日熱量過半來自它

報告顯示，美國超過一半的成年人每日熱量來自超加工食品，兒童與青少年比例更高達62%。這些食品多半經過多重加工、添加香料、色素、穩定劑與人工香料，不僅失去原始營養，更容易刺激味覺、讓人「一口接一口」。

史丹佛大學教授克里斯多福・加德納（Christopher Gardner）指出，現代的「垃圾食物」早已升級成「超加工食物」，含有讓人難以停口的添加物。「我們早就知道高糖、高鹽、高脂有害，但現在的問題更嚴重，因為它們被設計成讓你上癮。」

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

心臟病、中風、糖尿病全中標　一日多吃一份就風險飆升

根據AHA彙整的45項大型研究結果，光是「每天多吃一份超加工食品」，就會讓心血管相關死亡風險上升約50%。同時，肥胖機率增加55%，睡眠障礙提高41%，第二型糖尿病風險增加40%，甚至連憂鬱症機率也上升20%。

換句話說，你手上那包餅乾、那瓶手搖飲、那份即食麵，都可能是讓你慢性發炎與代謝失衡的「甜蜜陷阱」。

不是所有加工食品都該「一刀切」？

AHA也指出，少數「簡單成分、營養比例合理」的產品仍可少量納入飲食，例如全穀麵包、低糖優格、天然番茄醬、豆類或堅果抹醬。但專家也提醒，這些只是例外，「不要因為有少數健康選項，就替整個食品產業開脫」。

編輯推薦

三大食物警戒級曝光！從早餐到宵夜，你常吃的可能在「高危區」

1.較健康選項：新鮮或冷凍蔬果、全穀類、豆類、無鹽堅果、植物油、低脂乳製品、瘦肉與無糖飲品。

2.中度健康選項：白飯、義大利麵、加鹽堅果、輕糖漬水果、低脂湯品。

3.不健康選項：加工肉品、炸雞、甜點、含糖飲料、即食麵、披薩、冰淇淋、餅乾、洋芋片。

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

專家建議：重拾廚房，回歸原型食物

紐約大學營養學教授瑪莉恩・奈瑟（Marion Nestle）直言，即使標榜「健康超加工」的產品，仍會讓人攝取過多熱量。她呼籲消費者「別被包裝騙了」，最理想的做法仍是自行烹調、吃真正的食物。

她引用英國一項臨床研究指出，吃「家常菜」的人，減重成效是吃「健康包裝食品」的兩倍。「回家煮飯」，看似老派，其實是最有效的養生法。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#食物 #夏天 #中風 #糖尿病 #手搖飲

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

坤達、王大陸都中！4星座最愛逃避現實　一遇壓力就想閃人
hotNews__list__item--img

花20萬元閃兵！過來人後悔了：「這事」造成一輩子傷害
hotNews__list__item--img

10/23霜降能量翻盤！「4星座」破財又傷身　1招化煞助你11月翻身
往下滑看更多精彩文章
❤職場打怪❤集體退化~這現象遇過嗎

❤職場打怪❤集體退化~這現象遇過嗎

2025-10-04 22:48 Belinda的玩美甜蜜窩

突然覺得和瘋子糾纏心會累

但跟笑面虎過招才真的心死

看似無害私下卻小動作頻繁

等妳發現已什麼都悄悄改變

這種才真的細思極恐好嗎!!!

((到底有多閒要這樣玩...))

職場上最讓人心寒的

莫過於偏心又愛畫大餅的老闆

咱們副總小寶寶就是典型範例

她一來就快速逼走瘋癲系小老闆

還以為我的春天來了

對她可說是充滿期待

工作自然也特別上心~!!

但隨著副總小寶寶奇妙事蹟越來越多

太資深控不了的就先踢去別科

新找進來能力太強的新人1號

大概怕自己駕馭不了

就在更菜且自稱高敏的新人2號

整天在她耳邊瑣瑣碎碎的講些543

營造一副被新人1號欺負的樣子

想不到副總小寶寶竟也順勢

藉這粗糙到不行的#偽職場霸凌戲碼

又把新人1號踢去同一科

((奇怪耶~人家是資源回收科嗎??))

畢竟新人1號當記者時

不僅專題報導多且節目還得過獎

但Google副總小寶寶卻毫無軌跡

以一個記者出身的人來說

完全查不到任何新聞播報或專題報導

是相當詭異的一件事~~!!

至於強調自己高敏的新人2號

總在回報細細瑣瑣的奈米事件

很多真的就是自己可順手處理

毫無回報價值那種

副總小寶寶總很Enjoy這綿密式回報

不懂是心靈太匱乏欠溫暖

還單純控制狂的習性所致?

新人2號也常為不重要的小事敲長官房門

請款蓋章、郵件快遞這類

通常關門不就是不想被打擾

若沒重要的事會這樣一直去敲門嗎

真心不懂高敏的意思是只在意自己

對他人感受或當下空氣卻無法判讀?

至於副總小寶寶精心從資源回收科

搶來的那名男子，一開始都很正常

但可能太會閱讀空氣

馬上就發現本科老闆副總小寶寶

特喜歡綿密式回報((越廢越愛))

回報也越來越奈米且瑣碎到不行

總能把副總小寶寶逗得喜孜孜

所以本科總呈現鬧哄哄狀態

看似隨時都熱烈討論著甚麼

認真聽就發現幾乎都屁話呢~~~!!

社會上打滾難免遇到幾個渣

瘋子也好、小人也罷

但這集體退化趨勢還真沒遇過...

((該如何應對~一起奈米回報??))

都說惡人自有天來收

但看過鄉土劇應該都懂

惡人永遠死在最後一集

吞到最後才爽那一瞬間

怎麼可能解氣啦~~~

看來只能跟近期最夯影片

面對莫名被挑釁及攻擊時

捍衛自己帥氣的神來一腿

直接踹飛讓惡人滾出生活

一切自然都會回歸正軌囉!!

❤鬼月說鬼❤鬼就是鬼~人卻未必是人

#職場鬼故事#集體退化#職場霸凌#捷運踹飛

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#捷運 #鬼故事 #工作職場 #職場霸凌

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

坤達、王大陸都中！4星座最愛逃避現實　一遇壓力就想閃人
hotNews__list__item--img

花20萬元閃兵！過來人後悔了：「這事」造成一輩子傷害
hotNews__list__item--img

10/23霜降能量翻盤！「4星座」破財又傷身　1招化煞助你11月翻身
往下滑看更多精彩文章
桃園公車衝突事件：司機爆揍高中生！當情緒超速失控，我們都該上這一課

桃園公車衝突事件：司機爆揍高中生！當情緒超速失控，我們都該上這一課

2025-10-23 15:19 國文老師｜謝蓁

昨晚下班時間，桃園中山路上交通壅塞得讓人心浮氣躁。我被困在車陣裡動彈不得，只能不斷看著時間一分一秒流逝。幼兒園的孩子在門口等到天色全黑，媽媽才總算趕到。

當時只覺得是因為雨天造成的的塞車潮，沒想到今天一早打開新聞，才發現這場大塞車的背後，竟是一場公車司機與高中生爆發肢體衝突的事件。

（示意圖／中央社資料照）
（示意圖／中央社資料照）


一、輿論的第一反應：誰先「嘴」就該負責？

新聞曝光後，輿論立刻炸開。許多留言一面倒地指責高中生：「嘴太秋」、「不懂禮貌」、「誰叫他口不擇言」。甚至有人說：「司機應該早就被氣壞了」、「這種屁孩活該被教訓」。

然而，事件真的有這麼單純嗎？

當我進一步去找現場影片，重播爭執的每一句話、每一個反應，事情的樣貌開始變得不太一樣。

二、衝突的起點：一句「你少投錢」

影片中，爭執一開始非常瑣碎。

司機用不耐煩的口氣對學生說：「那個投13，你投18？ 快補錢啦！」

被懷疑少投錢的男同學並沒有情緒爆發，反而走近駕駛位冷靜回應：「可以麻煩你數一下嗎？」

司機回：「我現在有辦法數嗎？」

男同學解釋：「我剛剛真的數了，在上車前已經數了兩次以上。」

司機：「兩次勒～（不屑的語氣）」

男同學最後說：「如果你不相信我，我可以直接下車離開。」

司機乾脆說：「喔好啊，那你下車離開。」

學生真的下車了，但司機一路上仍持續碎念，口氣充滿不滿：「做功德你知道嗎？我很少跟XXX講話。」

三、火藥桶被點燃：一句回嗆換來十幾拳

與被懷疑少投錢的同學同行的朋友，顯然對司機的態度非常不滿。

下車時，他忍不住回了一句：「你錢都不會數，這輩子也就這樣了。」這一句話，就像火柴點進油桶。

司機立刻衝下車追了出去，兩人在人行道上發生激烈衝突。

根據目擊者描述與影片畫面，司機以身材優勢對高中生連揍十幾拳，整起事件從口角升級成了暴力事件。

四、情緒失控，是誰的錯？

站在一個旁觀者的角度，這件事情其實牽扯的不只是「誰先開口」的問題。

我們必須誠實地面對兩個事實：

1.學生的確有言語挑釁

那句「你這輩子也就這樣了」對任何一個大人來說，都是刺耳的話。但同時，這也是一個情緒反應，而非肢體威脅。

2.司機的行為卻失控太多

身為一名專車司機，面對的是放學後的學生群體，更應該展現的是情緒管理能力。當他選擇「用拳頭處理問題」，也等於親手毀掉了自己的職業生涯與社會信任。

這不再只是「誰對誰錯」的問題，而是一堂真實的情緒教育課。因為一瞬間的衝動，可能換來的是工作、名譽、甚至刑責的代價。

五、換個角度想：學生能不能更聰明一點？

另一方面，我們也要誠實面對另一個現實：學生的「義氣」很可貴，但面對一個已經情緒不穩定的大人，逞口舌之快，可能會把自己推向更危險的處境。

其實當下也有更好的選擇：

  • 拿起手機，錄下司機不當的言行。
  • 向學校、家長或警方檢舉處理。
  • 保持冷靜，讓對方錯誤的行為自己說話。

這樣不但能保護自己，也能用制度與證據讓對方負起責任。

六、情緒，是每一個人的課題

這起事件對大人來說，是「情緒失控的代價」；對學生來說，這是「智慧處理衝突的功課」。

我們無法預測生活中什麼時候會遇到衝突，但我們能選擇的是：

  • 不讓一時情緒毀掉一切；
  • 不用逞一時口舌讓自己陷入危險；
  • 學會保護自己，也尊重他人。

暴力不該是情緒出口。 社會不該是讓拳頭說話的戰場。

這起事件之後，司機必須為自己的行為負責，而學生們，也該學會在現實世界裡，用智慧保護自己。

如果當時，換作是你——

你會選擇逞一時口快，還是用另一種方式讓正義被看見？

國文老師｜謝蓁

國文老師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#媽媽 #溝通力

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

坤達、王大陸都中！4星座最愛逃避現實　一遇壓力就想閃人
hotNews__list__item--img

花20萬元閃兵！過來人後悔了：「這事」造成一輩子傷害
hotNews__list__item--img

10/23霜降能量翻盤！「4星座」破財又傷身　1招化煞助你11月翻身
往下滑看更多精彩文章
飯後喝茶飲、拿鐵、黑咖啡？素食者飯後「這一杯」長期可能導致貧血

飯後喝茶飲、拿鐵、黑咖啡？素食者飯後「這一杯」長期可能導致貧血

2025-10-23 10:01 潮健康

　

隨著手搖飲盛行，茶飲、拿鐵、黑咖啡成為許多人飯後的「固定儀式」，但這樣的習慣其實暗藏營養吸收風險。《VegiWell植悅》營養師廖婉如提醒，素食者若在飯後立即飲用茶或咖啡，恐怕會不知不覺影響體內鐵的吸收，長期下來可能導致缺鐵性貧血，影響免疫力與日常活力。

　

　

多酚類抑制非血基質鐵吸收達九成

茶與咖啡富含多酚類物質，如單寧酸、綠原酸等，這些成分雖然具有抗氧化功能，但同時也會與植物性食物中的非血基質鐵結合，使其無法順利被腸道吸收。研究多項顯示，若在用餐同時或餐後立即飲用茶、咖啡，非血基質鐵的吸收可被抑制50%至90%。

　《VegiWell植悅》營養師婉如指出，素食者的主要鐵來源為植物性食物，如深綠色蔬菜與豆類等，這些食物中本身的鐵吸收率相對低，若再加上多酚類的干擾，吸收效率將更低。長期下來，體內鐵儲存量若長期不足，可能出現疲倦、頭暈、注意力不集中等缺鐵相關不適。

　

女性與青少年要特別留意

婉如營養師提醒，素食者中有幾個族群特別容易受到影響，包括：

　

  • 生理期的女性：因月經失血導致鐵流失，若鐵攝取不足或吸收率低，最容易出現缺鐵性貧血。

  • 兒童與青少年：成長期對鐵與鋅需求高，若經常餐後喝茶或咖啡，缺乏風險倍增。

  • 吸收狀況不良者：腸胃吸收能力差，對鐵吸收將造成更進一步影響。

　

掌握這幾招，鐵吸收不再打折

為了降低營養素吸收受阻的風險，營養師提供以下建議：

　

  • 避開飯後馬上飲用茶或咖啡：最好間隔至少1小時再喝，或選擇於兩餐之間飲用。

  • 搭配維生素C促進吸收：餐後攝取芭樂、柑橘類水果、木瓜等富含維生素C的食物，可顯著提升鐵吸收。」

　

喝對時間，素食也能好氣色

「素食是一種很棒的健康生活方式，但也要懂得避開吸收陷阱。」營養師最後提醒，茶與咖啡雖然具抗氧化與提神效果，但對素食者而言，飲用時機與搭配食物的選擇至關重要。只要調整飲用習慣、掌握時間，就能兼顧喝茶與咖啡的愉悅心情，同時也能守護營養吸收，讓素食生活更均衡、有活力。

　

免責聲明：本文為一般健康與營養資訊分享，非作為醫療診斷、處方或替代治療依據。若有營養吸收或健康疑慮，建議諮詢合格營養師或醫師。

　

　

　

延伸閱讀：

VegiWell植悅 – 部落格專欄

VegiWell植悅 – 素食者飲食專欄

原文出處：素食者飯後這一杯，恐讓鐵吸收打折！

編輯推薦

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

#咖啡 #食物 #喝茶

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

坤達、王大陸都中！4星座最愛逃避現實　一遇壓力就想閃人
hotNews__list__item--img

花20萬元閃兵！過來人後悔了：「這事」造成一輩子傷害
hotNews__list__item--img

10/23霜降能量翻盤！「4星座」破財又傷身　1招化煞助你11月翻身

最新文章

自己在家就能輕鬆煮出好好吃的煎豬排

自己在家就能輕鬆煮出好好吃的煎豬排

#健康飲食 #食譜DIY #煎豬排 #脂肪

isa小眼睛 2025.10.30 6
從「教育界王力宏」到曹操：獵人妻的男人，都在追什麼？

從「教育界王力宏」到曹操：獵人妻的男人，都在追什麼？

#外遇 #人物故事 #暖男 #離婚 #人性

國文老師｜謝蓁 2025.10.30 38
秋天溫差劇烈誘發眩暈發作？專家：保暖從「這部位」開始 成穩定循環關鍵

秋天溫差劇烈誘發眩暈發作？專家：保暖從「這部位」開始 成穩定循環關鍵

#秋冬 #核心 #胸悶

潮健康 2025.10.30 19
為什麼減肥後容易復胖？醫師：避免復胖的3大策略

為什麼減肥後容易復胖？醫師：避免復胖的3大策略

#減重 #體重 #脂肪

潮健康 2025.10.30 9
十分之一國人會失眠！專家：4關鍵建立良好睡眠習慣

十分之一國人會失眠！專家：4關鍵建立良好睡眠習慣

#助眠 #職能 #幸福感

潮健康 2025.10.29 11
毛巾用太久比馬桶還髒！醫師示警：別用超過「這」天數、出現1情況快丟掉

毛巾用太久比馬桶還髒！醫師示警：別用超過「這」天數、出現1情況快丟掉

#黴菌 #皮膚 #過敏 #保養 #氣喘

女子漾／編輯張念慈 2025.10.29 18
換季膝蓋痠軟別硬撐！5招護膝法，搭配「踮腳運動」登山者必看

換季膝蓋痠軟別硬撐！5招護膝法，搭配「踮腳運動」登山者必看

#護膝 #楓紅 #關節

女子漾／編輯王廷羽 2025.10.29 14
昆布排骨湯

昆布排骨湯

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜 #分享 #金門

isa小眼睛 2025.10.29 15
太能忍痛讓傷口更難好！「慢性疼痛」該看哪科治療？ 醫揭5大增生療法選擇

太能忍痛讓傷口更難好！「慢性疼痛」該看哪科治療？ 醫揭5大增生療法選擇

#慢性疼痛 #關節 #運動傷害

潮健康 2025.10.29 18
超懶人蒜泥白肉

超懶人蒜泥白肉

#健康飲食 #食譜DIY

isa小眼睛 2025.10.28 8
18+