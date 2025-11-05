2025-11-05 10:01 潮健康
快速減重後卻體重反彈？醫師建議：養成持久習慣的三大原則
市面上充斥著各種「快速減重法」：斷食、單一食物減肥、極端運動挑戰……雖然短期內可能掉下幾公斤，但許多人很快就面臨復胖困境；陳裕豪醫師提醒，減重不能只看體重數字的短暫變化，而是需要長期穩定的習慣養成。若只追求快速，最後往往傷了代謝，讓身體陷入「愈減愈難瘦」的惡性循環。
為什麼快速減重容易反彈？
醫師指出，快速減重多半依賴過度節食或高強度運動，導致短時間內水分與肌肉大量流失，表面上看似成功，其實基礎代謝率已經下降。一旦恢復正常飲食，身體為了保護自己，會更有效率地囤積脂肪，復胖速度往往比預期更快。
醫師提醒：當身體被迫進入極端模式時，代謝就會變差，這也是許多人抱怨『比以前更難瘦』的主因；此外，快速減重還會帶來不少副作用：疲倦、注意力不集中、免疫力下降，甚至因荷爾蒙失衡影響月經週期或睡眠品質。
醫師建議：養成持久習慣的三大原則
若要避免反彈，重點在於「持續」與「正確」。醫師提出三大核心：
一、飲食結構均衡，而非一味少吃飲食必須兼顧蛋白質、纖維與健康油脂。蛋白質能維持肌肉量，纖維則幫助腸道代謝，健康油脂則能調節荷爾蒙。盲目少吃，反而會讓代謝越來越低。
二、運動應規律且多樣化只靠有氧運動雖然能消耗熱量，但同時也會分解肌肉。醫師建議搭配阻力訓練，例如重量或核心運動，才能在燃脂的同時保住肌肉，讓身體維持高效代謝。
三、建立長期可維持的生活方式良好的睡眠、規律作息與壓力調適，都是減重成功的重要因素。醫師提醒：「減重不是比誰快，而是誰能持久。」
對於曾多次嘗試減重卻效果不佳的人，目前臨床上已有多種輔助減重方式，包含醫師監測下的能量調控或非侵入式體態管理，重點在於安全與持續性，與傳統節食或藥物不同，該療程在醫師監測下進行，重視安全與個人化調整，強調以健康管理為核心。
醫師強調：重點不是短期體重變化，而是協助維持良好健康狀態與長期穩定，每週減重0.5至1公斤才是安全範圍。過快的減重往往代表流失的是肌肉與水分，而非真正的脂肪。
陳裕豪醫師最後呼籲：「別再追求『短時間快速瘦身』的捷徑，唯有培養長期習慣，才能真正讓減重變成健康投資，而不是反覆受挫的遊戲。」
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。治療效果視個人狀況與保養習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower