2025-11-06 10:01 潮健康
「小中風」是大中風前兆！醫師：小中風後的照護三大重點、6類食物要少吃
家人發生中風，往往是許多人首次感受到沉重照護壓力的時刻。一般人熟知的多是導致肢體癱瘓的中風，但「小中風」因症狀輕微，甚至可能自行恢復，常被忽略，導致錯失預防更嚴重腦中風的黃金時機。正欣診所的心血管醫療團隊提醒，小中風是大腦發出的警訊，必須嚴肅看待。
小中風是什麼？
小中風的學名是 短暫性腦缺血發作（TIA, Transient Ischemic Attack）。它就像大腦的「試驗性停電」，症狀可能突然出現，例如：
- 一側身體突然無力
- 語言不清或無法表達
- 視力模糊或短暫失明
這些症狀通常會在幾分鐘到一小時內自行消失，不留下永久性傷害。然而，TIA 正是腦血管健康受損的警鐘，若忽視，未來發生真正中風的機率將大幅上升。
小中風的成因
小中風的六大成因：
- 血管「堵車」：動脈粥樣硬化導致血管狹窄。
- 血栓「漂流物」：血管中的血塊隨血流進入腦部。
- 水壓過載：長期高血壓讓腦血管受損。
- 心律失常：心房顫動造成血液滯留、血栓形成。
- 頸動脈狹窄：主要血管「水閘門」無法全開，導致腦部缺氧。
- 血液過稠：高凝狀態（疾病、藥物、癌症）增加血栓風險。
小中風後飲食須知：6類食物要少吃
- 高鹽食物：加工品、醃漬物、速食
- 高脂肪食物：油炸食品、肥肉、反式脂肪甜點
- 高糖食物：含糖飲料、蛋糕、糖果
- 過量酒精：過度飲酒會升高血壓、誘發心律不整
- 高膽固醇食物：動物內臟、蛋黃、全脂乳製品
- 過量咖啡因：過量咖啡、能量飲料可能使血壓飆升
小中風後的照護三大重點，避免「小中風變大中風」的核心策略
- 控制三高慢性病：規律監測血壓、血糖與血脂，並依醫囑服藥。
- 維持健康生活型態：規律運動、均衡飲食、維持健康體重、充足睡眠。
- 戒除不良習慣：戒菸、限制飲酒、避免高脂高糖飲食。
小中風的發生，代表血管健康已受到威脅，除了生活型態調整與藥物治療，對於曾出現小中風或腦血管問題的民眾，醫師通常會依個人狀況規劃後續治療與追蹤，包括藥物控制、生活調整或其他非侵入性輔助方式。關鍵在於早期發現、積極管理，才能降低中風再發風險。
免責聲明：本文為健康生活資訊分享，非作為醫療診斷或治療依據。任何治療或療程均應經合格醫師評估後進行。個人狀況因人而異，若有疑似症狀或持續不適，建議儘速就醫。
延伸閱讀：
原文出處：「小中風」是大中風前兆！醫師提醒：別忽視大腦發出的警鐘
