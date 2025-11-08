乾癬治療不再中途下車！ 新型口服標靶小分子藥物納健保，她樂喊「終於能穿短袖出門」

7、8成的乾癬病人會出現頭皮屑變多，身上、手肘、膝蓋等處都出現紅疹。圖／Freepik

秋冬交替當心「乾癬」症狀惡化 近7成患者恐面臨社交困境

中重度乾癬治療迎來新進展！新型口服標靶小分子藥物「TYK2抑制劑」與「PDE4抑制劑」陸續納入健保給付，為中重度「頭皮型乾癬」患者翻開治療新扉頁。汐止國泰綜合醫院皮膚科主任俞佑醫師受訪表示，乾癬治療技術日新月異，及早治療有機會與疾病「和平共存」，甚至日常起居、工作表現有望與常人無異。

俞佑醫師指出，在眾多乾癬病灶中，「長在頭皮的乾癬」往往最令患者感到困擾與無助。輕度乾癬患者可能僅有頭皮症狀，但對於頭皮病灶佔比達20-30%的中重度患者而言，恐在無形中增加社交困擾與心理壓力。尤其適逢秋冬交替時節，溫度刺激更容易使皮膚疾病的病灶惡化；若未經妥善治療，恐怕難以控制脫屑、斑塊等症狀，甚至引起乾癬性關節炎、虹彩炎、心血管疾病、發炎性腸道疾病等全身性共病。

「對男性患者而言，頭皮上的紅色斑塊往往一覽無遺，不得不戴著帽子來遮掩；而對於女性患者，困擾則來自於不斷生成的皮屑。當穿上深色衣服時，肩膀上如雪花般的皮屑總會變得格外明顯，引來旁人異樣的眼光！」根據台灣乾癬協會的調查數據顯示，近七成中重度頭皮乾癬患者對日常的洗頭與理髮感到巨大壓力，進而嚴重影響其社交活動與自我形象。甚至因為社會大眾對乾癬的誤解，而在求職或職場上遭受歧視，導致自信心嚴重受創。

治療時間一到就被迫下車 乾癬患者恐陷反覆復發窘境

在新型藥物問世之前，中重度乾癬患者的治療選擇相對有限。傳統的口服藥物雖然能起到一定的控制作用，卻可能對特定器官如肝臟、腎臟功能造成負面影響，使得許多合併有肝腎功能不佳的患者，在藥物使用上受到一定限制，醫師在開立處方時也須格外謹慎。隨後出現的生物製劑，在療效的進展上有長足進步，但因其需要注射給藥，對於害怕打針的患者本身就是一道心理門檻。

俞佑醫師表示，生物製劑的保存條件相對嚴苛，大多需要透過冷鏈保存，對於需要經常出差、旅行或居住環境受限的患者而言，難以確保藥物在運輸與儲存過程中「全程冷藏」。更關鍵的是，過去健保對於生物製劑的給付設有嚴格的「下車條款」，患者在病情改善達到一定標準後，往往被要求暫停治療，導致在停藥後不久病情便再度復發，陷入「治療、停藥、復發」的惡性循環中，無法實現長期穩定的疾病控制；猶如搭乘舒適的高鐵，未達目的地就被迫下車。

不必再擔心針劑保存問題！ 醫揭中重度乾癬新藥3大優勢

近年問世的新型口服標靶小分子藥物，如PDE4抑制劑與TYK2抑制劑，進一步打破現有的治療瓶頸，為患者提供更理想的用藥選擇。俞佑醫師表示，相較於傳統療法，新型口服標靶小分子藥物免去了注射帶來的恐懼感與不便利性；再者，該藥物穩定性較高、無需冷藏，對於學生、商務人士或需要在兩地間來回奔波者而言，具有極佳的「可攜帶性」與「保存性」。

作為後起之秀的「TYK2抑制劑」，相較於PDE4抑制劑，對於中重度患者而言能達到較為理想的改善效果，也更容易幫助患者達成「乾癬面積暨嚴重度指數改善75%（PASI 75）」的重要臨床治療目標。臨床試驗數據顯示，TYK2抑制劑的療效具有出色的「維持性」，藥效可持續穩定作用長達四年以上。在「安全性」方面，PDE4抑制劑雖然可能有約20-30%的患者會出現腸胃道不適的副作用，但整體而言，兩類新型口服藥物對於肝腎功能不佳的患者是更安全且方便的選擇。

新型口服小分子藥物納健保 患者樂喊：終於能穿短袖上衣

好消息是，上述兩款新型口服標靶小分子藥物已陸續納入健保給付（PDE4抑制劑於2024年3月納入、TYK2抑制劑於2025年6月納入）。過去，中重度乾癬患者需服用兩種傳統藥物、以及照光治療皆無效後，才能申請生物製劑；而今申請新型口服標靶小分子藥物的標準，放寬為「僅需一種口服藥物治療反應不佳」即可，讓患者能夠更早地啟動有效的精準治療。

此次給付標準的調整，擺脫過往生物製劑的「下車條款」，確保患者可以獲得「穩定且不中斷」的治療，徹底揮別過去停藥後又再次復發的夢魘。對於過去治療選擇極為有限的「中重度頭皮乾癬」患者（頭皮侵犯面積大於30%，且全身皮膚侵犯面積大於10%）而言，給付條件的放寬，也解決以往治療難度高、擦藥難以作用、照光無法涵蓋的困境。

俞佑醫師以一名年約50歲的女性企業高階主管為例：該患者長年為中重度乾癬所苦，需要透過生物製劑控制病情，但因工作需求須頻繁在國內外奔波，因此如何攜帶需要冷藏的針劑，總讓她頭痛不已，深怕藥物在長途飛行中失效。在與俞佑醫師重新討論治療方針後，該患者決定使用新型口服標靶小分子藥物，再也無需為藥物的保存而煩惱，可以輕鬆地將藥物放進行李箱，隨時隨地維持治療。

重要的是，該患者在轉換治療後，病情獲得顯著且穩定的改善，皮膚病灶改善幅度高達七至八成。隨著皮膚狀況的好轉，患者也重新找回自信，開始可以自在地穿上短袖衣服，不再需要遮遮掩掩，職場形象與生活品質皆獲得大幅改善。

中重度乾癬不是吃完藥就沒事！ 沒做到3件事病情仍會惡化

新型口服標靶小分子藥物的出現與健保的擴大給付，為台灣的乾癬治療翻開新頁。俞佑醫師也對此提醒，藥物治療僅是疾病管理的一環，患者自身的「生活型態調整」與用藥同等重要。首先，「戒菸」為必要之舉措，吸菸是國際公認的乾癬觸發與惡化因子；其次是「體重控制」，肥胖不僅會誘發乾癬，也可能影響治療效果。最後，則是妥善「控制共病」，特別是高血壓、高血脂、高血糖等三高或代謝症候群問題，都與乾癬的發炎反應密切相關。

隨著治療武器庫的日益豐富與健保制度的完善，中重度乾癬已不再是無法控制的頑疾。俞佑醫師呼籲患者，若對乾癬治療內容有任何想法，應積極與主治醫師討論，選擇最適合個人生活型態的治療方案，並搭配健康的生活管理，有望安穩地坐在通往控制病灶的直達車上，一路往正常生活與自我實現的路上邁進。

