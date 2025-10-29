2025-10-29 14:53 女子漾／編輯張念慈
毛巾用太久比馬桶還髒！醫師示警：別用超過「這」天數、出現1情況快丟掉
每天洗澡後擦身體、洗完臉擦臉的毛巾，看似乾淨，其實可能是你家裡「最髒的東西」。醫師警告，毛巾若超過3天沒洗，就可能成為細菌與黴菌的溫床，嚴重甚至比馬桶還髒，導致皮膚感染、長痘、過敏，還會引發呼吸道問題。
毛巾為什麼會變成細菌培養皿？
每次使用毛巾，皮膚上的皮屑、油脂與水分都會殘留在纖維中，而浴室環境潮濕、不通風，更讓細菌與黴菌大量繁殖。微生物學家Jason Tetro 指出，一條使用一週未洗的毛巾，細菌量可能超過百萬，包括金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、黴菌孢子等通通都可能潛伏其中。
皮膚科醫師Kristina Collins博士也提醒，這些細菌若再度接觸皮膚，容易造成毛囊炎、痘痘反覆發作，甚至讓濕疹惡化。
醫師警告：不洗毛巾的4大健康風險
1.皮膚紅腫、毛囊炎：細菌堵塞毛孔導致皮膚紅腫，尤其夏天臉部與頭皮更易中招。
2.痘痘、粉刺惡化：使用舊毛巾等於把細菌再抹回臉上。
3.黴菌感染：濕毛巾是黴菌最愛的環境，恐導致香港腳或體癬。
4.呼吸道過敏：毛巾上孳生的黴菌孢子可能隨空氣飄散，引起過敏與氣喘。
毛巾多久洗一次最剛好？醫師建議洗頻率
東元綜合醫院皮膚科主治醫師王宣甯、陽明交大醫院感染科主治醫師黃士澤建議
1.浴巾：每使用2～3次就要清洗一次。
2.臉部毛巾：建議每天更換或準備多條小毛巾輪替使用。
3.擦手巾：每2天清洗一次，因為常接觸手部與腸道細菌。
4.浴室地墊：至少每週清洗一次，最好用熱水殺菌。
5.毛巾更換頻率：建議2～3個月就汰換新毛巾，若出現異味、斑點或破損，應立即丟棄。
正確洗毛巾方式：別再亂加洗衣精！
洗衣專家 Patric Richardson 提醒，清洗毛巾時洗衣精不要加太多，以免殘留降低吸水力。一桶毛巾只需約兩湯匙洗衣精即可。另外，柔軟精和烘衣紙都不建議使用，它們會讓毛巾纖維變滑、吸水力下降。想讓毛巾柔軟又香，可在烘衣球上滴幾滴香茅或佛手柑精油。
白毛巾也別用漂白水清洗，漂白反而會讓布料變黃、變舊。
晾在哪裡才不會越晾越臭？
毛巾千萬別掛在潮濕的浴室裡！那是黴菌的天堂。醫師建議：
1.在通風良好、乾爽處晾曬，如陽台或浴室門外。
2.使用毛巾專用掛架，避免摺疊積水。
3.晾乾後再收納，保持乾燥才能避免細菌再生。
醫師也提醒，若在游泳池或健身房使用過毛巾，務必回家立即清洗，避免綠膿桿菌感染。想要皮膚不長痘、身體不癢，養成「毛巾專用、定期清洗、徹底晾乾」的習慣，就是最簡單也最關鍵的防護法。
