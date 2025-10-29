十分之一國人會失眠！專家：4關鍵建立良好睡眠習慣

失眠已成國人困擾，十分之一民眾深受其害

根據台灣睡眠醫學學會2017年的調查，全台約有十分之一的人口（11.3%）正受到慢性失眠的困擾。現代生活節奏快、壓力大，許多民眾感嘆工作辛苦、生活壓力大增，導致難以入睡、睡眠中斷或淺眠等問題。這些睡眠困擾不僅影響白天的精神與工作表現，長期下來更可能對身心健康造成負擔。

為了尋求一夜好眠，除了傳統的藥物與行為治療外，一種源於職能治療領域的非藥物性輔助方法——「深層觸壓感」（Deep Pressure Touch Stimulation, DPTS），正因其協助放鬆效果而受到廣泛關注。

「深層觸壓」是什麼？科學原理大解析

所謂的「深層觸壓感」，是一種穩定且溫和施加在身體上的壓力，類似於被緊緊擁抱、包裹或按摩的感覺。神經科學研究指出，這種壓力刺激主要透過影響人體的自主神經系統來達到放鬆效果。

自主神經系統分為促進「戰或逃反應」的交感神經系統，以及主導「休息與消化」的副交感神經系統。當我們感到焦慮或壓力時，交感神經會變得活躍。而深層觸壓刺激，有助於抑制過度活躍的交感神經，同時活化副交感神經，從而帶來鎮靜、安穩的效果。簡單來說，它就類似被擁抱的感覺，有助於身體進入放鬆狀態。

此外，研究顯示擁抱等觸壓行為能促進催產素（Oxytocin）等激素釋放，這種激素有助於降低焦慮與壓力感。部分理論也認為，深層觸壓可能增加與幸福感相關的血清素（Serotonin）與多巴胺（Dopamine）分泌，其中血清素更是合成褪黑激素的前驅物，有助於調節睡眠。

不僅是感覺！團體研究重力助眠效益

「深層觸壓」的助眠與減壓效果，不僅有理論支持，近年來更有嚴謹的臨床研究證實其效益。一項於2020年發表在《臨床睡眠醫學雜誌》（Journal of Clinical Sleep Medicine）的隨機對照研究，針對120名患有失眠且伴隨憂鬱症、躁鬱症、焦慮症或ADHD等精神疾病的成年人進行了為期四週的實驗。結果顯示，使用加重鍊毯（weighted chain blanket）的組別，其失眠嚴重程度指數（ISI）其睡眠狀況較控制組有改善趨勢，部分研究參與者也回報白天精神與睡眠穩定度提升。

另一項由香檳博士（Tina Champagne）等人於2015年發表的研究也指出，在精神科住院的成年患者中，使用30磅（約13.6公斤）的重力毯後，有60%的參與者呈下降趨勢。早期的探索性研究更發現，高達78%的成年人認為重力毯是一種有效的鎮靜工具，多項研究顯示，在適當重量下使用加重毯於成年人中未見明顯不良反應。

專家提醒：不只選對工具，更要建立良好睡眠習慣

私域圈的健康管理師張恆恩表示：深層觸壓概念已被應用於職能治療與日常寢具設計中，用於營造包覆與安穩的觸覺體驗；不過他也提醒，任何輔助工具都並非萬靈丹。改善睡眠品質應從根本做起，建立健康的睡眠習慣至關重要。

他建議民眾可以從以下幾點著手：

• 維持規律作息： 每天盡量在固定的時間上床睡覺與起床，有助於穩定生理時鐘。• 營造舒適環境： 確保臥室安靜、黑暗且涼爽。睡前避免使用電子產品，因藍光會抑制褪黑激素分泌。• 睡前放鬆儀式： 睡前可從事溫和的活動，如閱讀、聽輕柔音樂或冥想，幫助身心切換至休息模式。• 注意飲食與運動： 避免在睡前（3小時內）進行高強度運動或攝取含咖啡因、酒精的飲品。

免責聲明：本文為一般健康與睡眠資訊介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

延伸閱讀：台灣睡眠醫學學會2017年調查

原文出處：現代人高壓影響睡眠？「深層觸壓」成舒緩新對策