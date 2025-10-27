2025-10-27 11:29 女子漾／編輯王廷羽
夜貓族小心！睡眠差讓大腦老化快近2倍 醫師教5招降發炎、防早衰
10月連假剛結束，不少人為了追劇、聚餐或趕行程犧牲睡眠，卻不知道這樣的「報復性熬夜」正在偷走你的腦年齡！新竹初日診所魏士航醫師指出，國際研究顯示，睡眠品質最差者的大腦老化速度幾乎是正常人的兩倍，主因與「慢性發炎」有關。長期睡不好，等於讓大腦處於「微火慢燒」的狀態，想要延緩老化，除了早點睡，還得從飲食、運動到體重管理全面調整。
根據刊登於國際期刊《EBioMedicine》的大型研究，科學家分析英國生物樣本庫（UK Biobank）中 2萬7500 名成年人，透過核磁共振影像（MRI）測出「大腦預測年齡」，並與實際年齡比對後發現——睡眠品質最差的人，大腦老化程度幾乎是睡得好者的兩倍！
研究團隊將受試者依睡眠狀況分為「健康」、「中等」與「不佳」三組，結果顯示睡眠品質越差，大腦與實際年齡差距（BAG）越大。從健康到中等，老化幅度上升 0.25；從中等再惡化為不佳，則暴增至 0.46，幾乎翻倍。魏士航醫師指出，這背後最大的推手是「慢性發炎」：身體長期像在「微火慢燒」，雖無劇烈症狀，卻持續侵蝕器官，而最容易受傷的，就是大腦。
「慢性發炎」讓大腦變老還會讓你更胖
研究進一步發現，睡眠中等的人約有 6.8% 的大腦老化可由發炎解釋，而睡眠不佳者更高達 10.4%。更糟的是，「肥胖」會放大這個惡性循環。
魏士航醫師指出，肥胖本身就是慢性發炎的來源，還會進一步破壞睡眠品質。刊登於《Frontiers in Endocrinology》的追蹤研究也發現，肥胖者的睡眠流失速度是正常體重者的 5 倍，也就是說，愈胖愈睡不好、愈睡不好大腦老得更快。
魏士航醫師建議：5招延緩大腦老化、降低發炎風險
1.規律睡眠：固定上床、固定起床，睡前遠離螢幕
每天維持固定的就寢與起床時間，成人建議維持每天 7–9小時高品質睡眠，週末也盡量不要差太多。睡前1小時遠離手機、電腦等藍光螢幕，可以改成閱讀或泡熱水澡幫助放鬆。
2.飲食調整：多攝「抗發炎食物」，避開高糖油炸陷阱
多吃富含Omega-3脂肪酸的魚類（如鮭魚、鯖魚）、堅果、酪梨、綠葉蔬菜等有助抗發炎的食物；同時減少精緻糖、炸物、手搖飲與速食。多攝取蔬菜、全穀與優質蛋白。
規律運動：動30分鐘勝過久坐8小時
每週至少150分鐘有氧運動（快走、慢跑、游泳）+兩次肌力訓練（深蹲、啞鈴、彈力帶皆可）。運動能改善睡眠品質與情緒，還能刺激腦部血液循環。若時間有限，試著在午休或下班後進行15分鐘「微運動」，例如爬樓梯、原地踏步或拉伸，也能累積效果。
體重管理：別急著瘦，先穩定飲食與作息
想降低發炎、改善睡眠，關鍵不是「快瘦」，而是穩定血糖與代謝。醫師建議可先從調整飲食順序做起——先吃蔬菜、再吃蛋白質、最後吃澱粉，幫助控制胰島素波動。若長期睡不飽導致暴飲暴食，可嘗試午休10分鐘小睡或晚餐後散步20分鐘，降低壓力荷爾蒙。
穩定代謝：早晨曬太陽+晚間放鬆，維持身體節律
穩定代謝的關鍵是生理時鐘要規律。早晨醒來後曬10～15分鐘陽光，能幫助身體分泌血清素與調節血糖；晚上則可利用伸展、深呼吸或靜心冥想協助放鬆。若平時外食頻繁，建議每週至少有3餐「自煮」，選擇少油少鹽、含高纖維的菜色，幫助代謝運作更穩定。
