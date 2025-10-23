桃園公車衝突事件：司機爆揍高中生！當情緒超速失控，我們都該上這一課

昨晚下班時間，桃園中山路上交通壅塞得讓人心浮氣躁。我被困在車陣裡動彈不得，只能不斷看著時間一分一秒流逝。幼兒園的孩子在門口等到天色全黑，媽媽才總算趕到。

當時只覺得是因為雨天造成的的塞車潮，沒想到今天一早打開新聞，才發現這場大塞車的背後，竟是一場公車司機與高中生爆發肢體衝突的事件。

（示意圖／中央社資料照）

一、輿論的第一反應：誰先「嘴」就該負責？

新聞曝光後，輿論立刻炸開。許多留言一面倒地指責高中生：「嘴太秋」、「不懂禮貌」、「誰叫他口不擇言」。甚至有人說：「司機應該早就被氣壞了」、「這種屁孩活該被教訓」。

然而，事件真的有這麼單純嗎？

當我進一步去找現場影片，重播爭執的每一句話、每一個反應，事情的樣貌開始變得不太一樣。

二、衝突的起點：一句「你少投錢」

影片中，爭執一開始非常瑣碎。

司機用不耐煩的口氣對學生說：「那個投13，你投18？ 快補錢啦！」

被懷疑少投錢的男同學並沒有情緒爆發，反而走近駕駛位冷靜回應：「可以麻煩你數一下嗎？」

司機回：「我現在有辦法數嗎？」

男同學解釋：「我剛剛真的數了，在上車前已經數了兩次以上。」

司機：「兩次勒～（不屑的語氣）」

男同學最後說：「如果你不相信我，我可以直接下車離開。」

司機乾脆說：「喔好啊，那你下車離開。」

學生真的下車了，但司機一路上仍持續碎念，口氣充滿不滿：「做功德你知道嗎？我很少跟XXX講話。」

三、火藥桶被點燃：一句回嗆換來十幾拳

與被懷疑少投錢的同學同行的朋友，顯然對司機的態度非常不滿。

下車時，他忍不住回了一句：「你錢都不會數，這輩子也就這樣了。」這一句話，就像火柴點進油桶。

司機立刻衝下車追了出去，兩人在人行道上發生激烈衝突。

根據目擊者描述與影片畫面，司機以身材優勢對高中生連揍十幾拳，整起事件從口角升級成了暴力事件。

四、情緒失控，是誰的錯？

站在一個旁觀者的角度，這件事情其實牽扯的不只是「誰先開口」的問題。

我們必須誠實地面對兩個事實：

1.學生的確有言語挑釁：

那句「你這輩子也就這樣了」對任何一個大人來說，都是刺耳的話。但同時，這也是一個情緒反應，而非肢體威脅。

2.司機的行為卻失控太多：

身為一名專車司機，面對的是放學後的學生群體，更應該展現的是情緒管理能力。當他選擇「用拳頭處理問題」，也等於親手毀掉了自己的職業生涯與社會信任。

這不再只是「誰對誰錯」的問題，而是一堂真實的情緒教育課。因為一瞬間的衝動，可能換來的是工作、名譽、甚至刑責的代價。

五、換個角度想：學生能不能更聰明一點？

另一方面，我們也要誠實面對另一個現實：學生的「義氣」很可貴，但面對一個已經情緒不穩定的大人，逞口舌之快，可能會把自己推向更危險的處境。

其實當下也有更好的選擇：

拿起手機，錄下司機不當的言行。

向學校、家長或警方檢舉處理。

保持冷靜，讓對方錯誤的行為自己說話。

這樣不但能保護自己，也能用制度與證據讓對方負起責任。

六、情緒，是每一個人的課題

這起事件對大人來說，是「情緒失控的代價」；對學生來說，這是「智慧處理衝突的功課」。

我們無法預測生活中什麼時候會遇到衝突，但我們能選擇的是：

不讓一時情緒毀掉一切；

不用逞一時口舌讓自己陷入危險；

學會保護自己，也尊重他人。

暴力不該是情緒出口。 社會不該是讓拳頭說話的戰場。

這起事件之後，司機必須為自己的行為負責，而學生們，也該學會在現實世界裡，用智慧保護自己。

如果當時，換作是你——

你會選擇逞一時口快，還是用另一種方式讓正義被看見？