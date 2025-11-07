2025-11-07 10:01 潮健康
心血管健康的隱形殺手：心臟科醫師提醒你該了解脂蛋白A（Lp(a)）！
心血管疾病長年位居國人十大死因前段班，其中不少個案發作前並未出現明顯警訊。正欣診所心臟專科醫師團隊提醒，除了常見的膽固醇與三酸甘油脂之外，有一項「隱形殺手」值得高度重視——脂蛋白A（Lipoprotein A，簡稱 Lp(a)）。
什麼是脂蛋白A（Lp(a)）
遺傳決定的心血管風險Lp(a)，是由肝臟製造的一種特殊脂蛋白，結構與低密度脂蛋白（LDL，「壞膽固醇」）相似，它就像一種隱形的膠水，不僅容易黏附血管壁形成斑塊，還可能干擾凝血機制，提升血栓風險。
特點：
- 濃度主要由基因決定，與飲食、運動影響不大。
- 數值一生相對穩定，不像膽固醇會隨生活習慣波動。
- 為心血管疾病的獨立風險因子，即使血脂檢測正常，Lp(a)過高仍可能增加心肌梗塞、中風風險。
哪些人需要檢測 Lp(a)？
目前台灣各大醫院與預防醫學診所皆能提供 Lp(a) 抽血檢測。醫師建議以下族群特別需要關注：
- 家族中有早發性心肌梗塞或中風病史者
- 傳統血脂數值正常，但仍曾發生心血管事件者
- 已確診動脈粥樣硬化或心血管疾病個案
檢測流程僅需抽血，經由實驗室分析即可完成，醫師將結合其他血脂指標與病史，提供完整的風險評估與健康建議。
治療與未來方向
由於 Lp(a) 的濃度主要受基因影響，目前生活型態調整效果有限。臨床上已有部分藥物與血液淨化治療被用於高危險族群的輔助管理，而新型的基因相關治療與抗體療法也正在國際研究中，未來有望為高Lp(a)患者帶來更多選擇。實際治療方式仍需由專業醫師依個人狀況評估。
此外，全球醫學界正積極研發新療法：
專屬抗體療法：阻止 Lp(a) 與血管壁結合，減少動脈硬化風險。
siRNA 基因沉默技術：從源頭抑制肝臟產生 Lp(a)。
正欣診所的心臟專科醫師團隊提醒您，心血管疾病的預防不僅是控制血壓、血糖與膽固醇，高風險族群應與醫師討論是否進行 Lp(a) 檢測，及早透過醫療介入與健康管理守護血管健康。
免責聲明：本文為一般健康與醫學資訊分享，非作為醫療診斷或治療依據。實際狀況依個人體質與醫師評估而異，若有心血管健康疑慮，請諮詢心臟專科醫師。
