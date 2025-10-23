2025-10-23 07:56 斛說針灸學塾
糖尿病患應提高注射三價流感疫苗的風險
依據衛福部2025年公告，公費流感疫苗將全面採用涵蓋兩株A型流感病毒（H1N1、H3N2）及一株B型流感病毒的三價疫苗。
或許由於新冠肺炎疫苗所導致之不良反應報導影響，對於糖尿病患而言，要不要注射流感疫苗會有一定程度的顧忌。畢竟，生命是單程，而且一旦發生諸如倒臥在床，甚至於是成為植物人等嚴重副作用時，更是令人擔心。
事實上，人世間的一切其實就只是機率的表現罷了！就以醫療而言，凡是從事醫療臨床15年以上的從業人員就會同意，醫療也是機率的表現而已。因為，絕對沒有一個醫療人員所治療過的案子全部都成功。
同樣地，2020年的科學報導（Scientific Reports）聁刊就刊登一篇有關當前所有含有Metformin成分之糖尿病藥物對於三價（trivalent ）的流感疫苗的研究結論指出，服用Metformin成分之糖尿病藥物會降低流感的效益，所以不建議注射三價流感疫苗（https://www.nature.com/articles/s41598-020-60213-0）。
需不需要注射流感疫苗？視個人的學識、生活經驗等因素而定，很難有一定的答案。至於副作用及併發症能否承受，則又是一個難解的問題。
不論是普通的感冒或者是流感，對於中醫而言均是屬於「外邪」。中醫的強項在於將一個人視為一個小宇宙，「五臟」或「六腑」的不協調就會導致疾病。簡單地講，中醫不在於如西醫一般地針對「細菌」或「病毒」；相反地，中醫在於恢復全人的協調。
30餘年的臨床經驗顯示，一旦感染「感冒」或「流感」時，最重要的就是務必10:55前躺平睡覺，以降低身體的「內熱」，也就是西醫所討論的「發炎」。此時，體內的「正氣」，亦即免疫力才能有效地發揮作用。
一旦有異狀，連續3天喝「不加鹽」、「不加鹽」、「不加鹽」的「燉」雞湯，並且「閉上雙眼」按摩太沖穴及曲池穴各300下。
相不相信，奇蹟就會到臨！
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數