糖尿病患應提高注射三價流感疫苗的風險

2025-10-23 07:56 斛說針灸學塾

依據衛福部2025年公告，公費流感疫苗將全面採用涵蓋兩株A型流感病毒（H1N1、H3N2）及一株B型流感病毒的三價疫苗。

或許由於新冠肺炎疫苗所導致之不良反應報導影響，對於糖尿病患而言，要不要注射流感疫苗會有一定程度的顧忌。畢竟，生命是單程，而且一旦發生諸如倒臥在床，甚至於是成為植物人等嚴重副作用時，更是令人擔心。

事實上，人世間的一切其實就只是機率的表現罷了！就以醫療而言，凡是從事醫療臨床15年以上的從業人員就會同意，醫療也是機率的表現而已。因為，絕對沒有一個醫療人員所治療過的案子全部都成功。

同樣地，2020年的科學報導（Scientific Reports）聁刊就刊登一篇有關當前所有含有Metformin成分之糖尿病藥物對於三價（trivalent ）的流感疫苗的研究結論指出，服用Metformin成分之糖尿病藥物會降低流感的效益，所以不建議注射三價流感疫苗（https://www.nature.com/articles/s41598-020-60213-0）。

需不需要注射流感疫苗？視個人的學識、生活經驗等因素而定，很難有一定的答案。至於副作用及併發症能否承受，則又是一個難解的問題。

不論是普通的感冒或者是流感，對於中醫而言均是屬於「外邪」。中醫的強項在於將一個人視為一個小宇宙，「五臟」或「六腑」的不協調就會導致疾病。簡單地講，中醫不在於如西醫一般地針對「細菌」或「病毒」；相反地，中醫在於恢復全人的協調。

30餘年的臨床經驗顯示，一旦感染「感冒」或「流感」時，最重要的就是務必10:55前躺平睡覺，以降低身體的「內熱」，也就是西醫所討論的「發炎」。此時，體內的「正氣」，亦即免疫力才能有效地發揮作用。

一旦有異狀，連續3天喝「不加鹽」、「不加鹽」、「不加鹽」的「燉」雞湯，並且「閉上雙眼」按摩太沖穴及曲池穴各300下。

相不相信，奇蹟就會到臨！


斛說針灸學塾

斛說針灸學塾

以人人易懂的文字，讓妳接觸中醫的看法！

#糖尿病 #流感疫苗 #新冠肺炎

「繳報名費才能聽說明會」竹北幼兒園溺斃案 補教名師：當初差點被生態池吸引報名

「繳報名費才能聽說明會」竹北幼兒園溺斃案 補教名師：當初差點被生態池吸引報名

2025-10-15 22:09 張瑜老師上課了
目前竹北這家幼兒園及托嬰中心緊急停業，生態池已用封鎖線圍起。
目前竹北這家幼兒園及托嬰中心緊急停業，生態池已用封鎖線圍起。

生態教育變奪命陷阱？竹北幼兒園溺斃案震撼家長圈！竹北一間主打「貼近自然」理念的幼兒園，傳出1歲半女嬰跌入生態池溺斃，深度僅20公分的水面，卻成了奪命陷阱。補教名師張瑜得知消息後在臉書沉痛發文：「那個生態池，本來是我最喜歡的地方，如今卻成了奪走生命的現場。」他直言，「自然教育不是錯，但安全應該是底線」，一語點出這場悲劇背後的教育矛盾。

那個生態池，本來是我最喜歡的地方

根據調查，這起意外發生於10月8日上午，當時托嬰中心一名1歲半女童疑似趁老師未注意，走向園區的戶外生態池觀察水面，意外失足落水。雖然園方表示池邊有設圍欄，但高度與間距不足，孩子仍能鑽入。直到別班老師清點人數時才發現少了一人，等找到女童時，已不幸回天乏術。

這所幼兒園以「讓孩子與自然對話」為核心理念，主打體制外教育、人本精神，吸引許多竹北家長趨之若鶩。張瑜在文章中回憶，自己與妻子當年也曾報名：「他們主打孩子能自由探索自然，那正是我們嚮往的教育方式。」甚至要先繳報名費才能參加說明會，一位難求。

「那天園長帶著我們用三色顏料作畫，說『孩子接觸藝術，不該從線條開始，而是從顏色。』那句話我記了很久，因為他說得很美。」張瑜說，當時沒被錄取覺得可惜，今天只覺得害怕。

二十分鐘的空白，對我們是滑幾則訊息的時間，對他是一生

張瑜在文中寫道：「新聞說一歲多的孩子，掉進二十公分深的水裡，二十分鐘後才被發現。對我們大人來說，只是泡杯咖啡、滑幾則訊息的時間；但對那個孩子來說，是他的一生。」

他不責怪老師，但指出問題的根本在於制度的鬆散與監督的缺口：「孩子的安全，不能靠『也許』撐起。也許老師去上廁所，也許在安撫哭泣的孩子，但那三秒的放空，就可能換來一輩子的懊悔。」

「生態池的存在不是錯，錯的是我們相信理想教育可以不被現實約束。」張瑜說，「自然是美的，但安全要先是底線。」

網友熱議：「不是生態池的錯，是制度的洞太大」

事件在網路掀起廣大討論，留言區成為家長、老師與教育圈人士的意見戰場。多數網友直指這不是「意外」，而是制度性疏失。

有網友為生態池抱屈「重點不是有沒有生態池，是孩子不該沒在老師的視線裡。即便老師有事，也該有人協助照顧孩子才能離開，更何況20分鐘不見沒人知道，這真的是重大疏失。」「生態池沒有錯，錯的是規劃問題，為什麼會有破口沒圍住？」

也有家長替園方緩頰「看到標題我心驚，這是我家女兒讀過的學校。很遺憾發生這種事，但這真的是一間很棒的幼兒園。孩子在那裡學會溫柔、同理與自理，如果因此少了一間這樣的學校，會是竹北家長的損失。」「我孩子在這裡從八個月大長大，老師真的很有愛心。問題是制度沒被監督、流程不夠嚴謹，如果都靠老師的細心，總有一天會出事。」

還有人心碎痛批「幼兒園裡放水池，我就想問到底有沒有腦？不管符不符合法規，它的存在就是危險因子。」「開心送孩子去上課，換來冰冷的孩子，沒有任何家庭能承受。二十分鐘的空白，是一生的懊悔。」

生態池位於園內戶外造景區，水深約25公分，部分區域留有較大缺口。
生態池位於園內戶外造景區，水深約25公分，部分區域留有較大缺口。

張瑜老師全文《竹北幼兒園溺斃，那個生態池，本來是我的最愛》

竹北一家幼兒園，小孩溺斃在水池裡。新聞照片一出，我就認出來，那間幼兒園，是我們當初差點報名的那一間。他們主打體制外教育、人本精神，強調「讓孩子與自然對話」，那正是我和工程師老婆最嚮往的理念。

我們聽說明會，還要先繳報名費，不參加說明會你是沒資格報名的，那天園長帶著我們用三色顏料作畫。他說：「孩子接觸藝術，不該從線條開始，而是從顏色。」那句話我記了很久，因為他說得很美。

但名額太少，參加說明會完，我們還是沒被錄取。那時覺得可惜，今天只覺得害怕。那個生態池，本來是我最喜歡的地方。園長說，那是孩子觀察生命的角落，是一堂不在課本裡的課。如今，它變成奪走生命的現場。

新聞說，一歲多的孩子，掉進二十公分深的水裡，二十分鐘後才被發現。二十分鐘。對我們大人來說，只是泡杯咖啡、滑幾則訊息的時間。但對那個孩子來說，是他的一生。

我不想怪誰。因為我知道老師不是神。也許有人去上廁所，也許有人要安撫哭泣的孩子。但孩子的安全，不能靠「也許」撐起。

那是父母心中最沉的恐懼。

身為老師，也身為父親，我懂那種無力。我的兩個兒子，小時候撿石頭會往嘴裡塞，看到馬路會衝、看到水會撲。他們不是故意，只是還沒學會什麼叫危險。三秒鐘的放空，就可能換來一輩子的懊悔。而那種懊悔，沒有人受得起。

有人說這是意外，但在教育現場的人都知道，所謂的意外，其實是制度的裂縫。

生態池的存在不是錯，錯的是我們相信理想教育可以不被現實約束。自然是美的，但安全要先是底線。孩子的世界應該是安全的、明亮的，不該是被新聞曝光的遺照。

我們期待孩子學會觀察生命，卻忘了要先確保他能繼續活著。願這樣的悲劇不要再發生，願每一個孩子都能被安全地看見，願每一個父母，不必再在新聞標題裡，看見自己的噩夢。

張瑜老師上課了

張瑜老師上課了

每年教學200個學生超過10年 國中數學理化/二寶爸 新竹竹北高鐵/光與言東興校

#老師 #咖啡 #核心 #托嬰中心

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了

2025-10-04 18:05 張瑜老師上課了
新竹5A變基本盤「新天龍國」家長想的跟你不一樣！補教名師警告：「這原因」未來搶學校更不容易！
新竹5A變基本盤「新天龍國」家長想的跟你不一樣！補教名師警告：「這原因」未來搶學校更不容易！

在新竹，升學有多逼死人？國中會考成績公布，新竹地區再度被稱為「5A產地」。根據心測中心統計，新竹地區14所學校的5A達成率平均超過12%，最高甚至達56.25%，905名考生拿到5A以上，占比高達兩成。網友驚呼「在新竹沒5A活不下來」，升學壓力可見一斑。就在家長焦慮聲四起時，補教名師張瑜發文直言，新竹尤其是竹北，正在上演一場「升學邏輯大轉變」。

「流川楓邏輯」掀竹北新風潮：離家近才是真強者

張瑜以〈竹北高中戰場：流川楓的邏輯，正悄悄上演〉為題指出，以往學生選校的標準是「只看分數、拚第一志願」，但如今在竹北，越來越多家長寧願孩子少花時間通勤，也不願硬擠進明星高中。他形容這股潮流就像《灌籃高手》的流川楓，「因為離家近」而選了名氣不大的湘北高中，背後邏輯是「我去哪裡都能是最強」。

這樣的心態，正成為竹北教育圈的新顯學。張瑜說：「不少家長直接告訴我，只想讓小孩能睡到七點再上學。」他直言，這不是偷懶，而是理性選擇，背後有三大現實原因。

「繁星效應」翻轉遊戲規則　鳳尾不再吃香

首先是「繁星推薦」制度改變了升學邏輯。以往家長奉行「寧為鳳尾不為雞首」，但如今「第二志願搶進前1%」反而更有實際效益。張瑜指出：「高一開始卡位繁星，不只拿資源，還能保送，CP值超高。」換句話說，家長不再盲目追求傳統名校，而是重視「在校表現名列前茅」的實質機會。

新竹升學焦慮蔓延　「5A」成日常問候語

今年新竹5A比例居全台之冠，甚至有網友開玩笑：「在別的縣市問幾個A，在新竹要問你5A幾個+？」。許多家長感嘆「小孩還在幼稚園就開始焦慮」，也有人指出「非頂端學生最可憐」。在這樣的氛圍下，「放棄第一志願、就近求穩」反而成為一種務實策略。

張瑜認為，竹北已經進入「新天龍國模式」：家庭條件普遍優渥，許多學生早早規劃出國讀書，甚至高二就轉學。既然未來目標是海外大學，「哪間高中就讀」變得沒那麼重要。

竹北升學邏輯正「由上而下瓦解」

教育界人士分析，竹北家長的觀念轉變，反映出台灣升學體制的分流現象。「過去是『考上建中北一女就贏』，現在是『上哪裡都能繁星、出國、申請頂大』。」隨著竹北、六家等高中崛起，加上交通便利與生活品質高，這些「就近學校」正逐漸形成新的升學聚落。

張瑜預言：「未來竹北的高中，只要離家近，分數只會越來越高。」他提醒家長，想要就近就讀，恐怕也得更早準備、拚得更兇。

新竹5A變基本盤「新天龍國」家長想的跟你不一樣！補教名師警告：「這原因」未來搶學校更不容易！
新竹5A變基本盤「新天龍國」家長想的跟你不一樣！補教名師警告：「這原因」未來搶學校更不容易！

張瑜老師全文 《竹北高中戰場：流川楓的邏輯，正悄悄上演》

你以為選高中就是看分數？錯！在竹北，選高中的邏輯正在偷偷改變。

我在台中讀國三那年，書桌上天天貼著第一志願四個大字，想靠「阿Q精神」逼自己拚上夢想學校。最後，沒上。

但我有一個朋友，邏輯完全不同。他可以上我們考區第一志願，卻最後放棄。 理由只有一句： 「太遠了。」

是的，因為通勤單程超過一小時，他毅然決定就近讀一所普通公立高中。一所好幾年來都沒人考上頂大的學校。

我瞬間想到《灌籃高手》： 流川楓，你為什麼選湘北？」「因為離家近。」當年的流川楓，國中就是球場傳奇，各校搶破頭，結果他挑了一所籃球沒名氣但離家最近的學校。因為他相信——我去哪裡都能是最強。

我朋友，跟流川一樣帥，一樣有自信。

這種想法，放在以前很特別。但放在現在的竹北？越來越多人這麼幹。 不少家長直接告訴我：「我只想要一間能讓小孩睡到早上七點再起床的高中。」 為什麼？三大原因

1️⃣ 繁星計畫改變了遊戲規則：「寧為鳳尾不為雞首」漸漸退流行。反而是「第二、第三志願搶進 1%」更實際。 高一開始卡位繁星，不只拿資源，還能保送，CP值超高。

2️⃣ 考試不是唯一出路：這幾年太多第一志願的學生，後來一樣迷茫。反而是那些抓住興趣、找到方法的人，能把熱情當職涯，在快速變動的社會找到舞台。未來的大學都隨便了，還會在意哪一所高中嗎？

3️⃣ 出國早就寫在劇本裡：竹北，新天龍國。條件好的家庭一大堆。 許多人早早規劃好小孩出國，慢則研究所，快的話高二就直接轉學。 所以高中在哪裡？不重要。 -

這代表什麼？未來竹北的高中，只要「離家近」，分數只會越來越高。 竹北高中、六家高中，還有幾所正在籌備的新高中， 都會因為「近」＋「排名效應」而持續上升。 想要就近讀？ 不好意思，以後可能得更拚才行。

張瑜老師上課了

張瑜老師上課了

每年教學200個學生超過10年 國中數學理化/二寶爸 新竹竹北高鐵/光與言東興校

#老師 #職涯 #籃球 #氛圍

《回魂計》：當善良成為陷阱，父母該怎麼教？3個提醒，讓孩子學會在黑暗中保護自己

《回魂計》：當善良成為陷阱，父母該怎麼教？3個提醒，讓孩子學會在黑暗中保護自己

2025-10-12 00:39 失敗要趁早 - 張念慈

家裡有小孩的，請務必看《回魂計》，教孩子怎麼保護自己！

《回魂計》劇情，說的是台灣男子張士凱為首的詐騙集團，透過詐騙少男少女免費到東南亞旅遊，進而拘禁他們成為集團共犯，加以性侵、虐待的血淚故事。

這些被迫成為共犯的被害人，必須努力讓自己的詐騙業績達標，不然連飯都沒得吃、生命受威脅。該怎麼讓自己業績達標呢？有三個方法，

①用各式各樣的理由騙自己熟悉的人，老師、親戚、越親近的人越是受害對象

②達不到業績沒關係，想辦法去騙自己在台灣的朋友來，成為抓交替的替死鬼。

③騙老年人，有錢又不懂得查證，只要展現溫柔和善意，對方就會上當。

好，所以業績達標後，這些被拘禁得被害人就可以得救了嗎？不，這些被害人會被殺死，讓詐騙集團得黑暗永久不對外洩漏。

《回魂計》故事裡，有三位少女受到非人待遇，他們都是同一所高中資優班的同學，畢業後考上極佳的大學。升大學前的暑假，人生變調。

欣怡，極富有正義感，為了幫家裡還債，相信朋友一起到東南亞拍片賺業配，卻遭性侵、最後遭虐死。被發現時，她的身上沒有一處是完整的。

安琪，母親是律師，家世背景優渥，從小聽話不敢違逆母親安排，因為朋友邀約一起旅遊卻遭騙、淪為集團洩慾工具，成了唯一的倖存者。

真真，社群追蹤數十萬的網紅，跟母親說到東南有拍片賺業配，結果最後被從高樓推下成了植物人。

《回魂計》三位少女的母親無法釋懷，決定聯手展開報仇行動。

但台灣廢除死刑，就算張士凱身上背負多條人命，他也依然被輕判，甚至因早就脫產，所以一丁點民事求償都拿不到。

就算《回魂計》他最後終於被判了死刑，也是輕柔優雅、乾乾淨淨的被注射藥劑的「安樂死」

受害者家屬悲泣控訴「我怎麼覺得，死亡對他來說，是一個獎賞，不是一個懲罰？」

《回魂計》整部片中，最驚悚卻也最（療癒）的部分，當然是少女母親為了「執行司法無法實現的正義」，讓張士凱回魂復活，以牙還牙、以眼還眼。

身為家有孩子的父母，《回魂計》追劇後我卻有更深的感觸，必須和你分享。

提起被詐騙，這個社會常常檢討被害人。「誰叫你不看新聞？」「活該被騙啊！」「那麼容易就被騙，早死也是剛好而已！」

很過分嗎？不，這是我前不久在臉書分享詐騙案例，下面的網友留言。看得我膽顫心驚，也讓我第一次覺得，「台灣最美的風景是人」這句話好諷刺。

我很欣賞《回魂計》的角色設定，三位貫穿劇集的少女，都不是社會底層目不識丁的邊緣人。

他們聰明、漂亮，前途大好；卻因為相信朋友，最後成了詐騙集團共犯，有人更因此丟失性命。

身為父母，我們到底可以從《回魂計》中學習什麼？可以教孩子什麼？

① 相信人性本善很重要，但也別忘記「人性本惡」的可能性，面對不確定的事物，寧可抱持懷疑，也別輕信。只要多一點查證，遺憾就可以少一點。

② 媒體識讀很重要，請多看詐騙集團案例、手法，不要以為這不可能出現在我身上。

相信我，我跑警政新聞多年來，很多被害人都是高知識份子，因為太自傲，所以反而被騙了。

③ 好運不會從天而降，面對莫名其妙的中獎、免費招待，絕對不要取、不要拿。毒藥都藏在糖衣裡，你不是被騙，就是不小心交出帳戶，成為詐騙集團共犯。

看完《回魂計》，我久久無法平靜。我心疼的，不只是那些被害者，還有那些被害少年少女的父母。

他們曾經也以為，孩子只要成績好、朋友多、懂事，就能一帆風順。但現實是，善良若沒有警覺，就是惡意最容易下手的地方。

我們能給孩子最好的保護，不是金錢與學歷，而是「面對惡的判斷力」。

請陪孩子一起學會辨別善意背後的陷阱，因為這個世界從不會只對單純的人溫柔。

【延伸閱讀】別再說你沒時間！她用高鐵通勤6年，考到國際證照、實力、作品全部升級

【延伸閱讀】每天睡前讀書給孩子聽，一個月後收到比「我愛你」更高級的讚美

【延伸閱讀】別再說自己不行：我用「不抱怨」活成想要的人生，也讓機會開始追著我跑

【延伸閱讀】捨不得用好東西的媽媽：不是捨不得用，是從來沒覺得自己值得用

更多第一手訊息不漏接，請按讚追蹤

🎯個人網站：小記者所見所聞

🎯粉絲專頁：失敗要趁早-張念慈

🎯IG追蹤：fail.early

🎯Youtube頻道：失敗要趁早-張念慈 

🎯Podcast：失敗學。學失敗


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#舒淇 #回魂計 #林廷憶 #賈靜雯 #Netflix

長榮空服員病逝！什麼是史迪爾氏症？機上突發身體狀況，如何即時應對？

長榮空服員病逝！什麼是史迪爾氏症？機上突發身體狀況，如何即時應對？

2025-10-17 13:23 網路溫度計DailyView
示意圖／Freepik
示意圖／Freepik

一名長榮航空空服員近日在執勤米蘭航班返台後因病離世，消息一出引發社會高度關注。由於外界傳出她疑似罹患史迪爾氏症，這個罕見疾病也意外成為網路熱搜焦點。事件不僅牽動大眾對疾病的好奇，也引發對職場健康風險與應變機制的討論。究竟史迪爾氏症是什麼？長期跨國工作者的健康壓力在哪裡？若機上突發身體狀況，又該如何即時應對？

空服員執勤後病逝　事件引發社會關注

一名長榮航空空服員近日在執勤米蘭航班期間出現身體不適，返台後不久送醫急救，仍於10月10日不幸離世。事件於10月12日被爆料後引起社會高度關注。

事件引發同業關注，不少空服員透過社群、網路發聲，對當班處理流程及下機時的協助情形提出疑問，認為相關應變與通報機制有檢討必要，特別是當班是否及時啟動醫療協助與後送程序。勞動部對此表示，若調查結果確認航空公司在管理或程序上確有疏失，將依法開罰，並要求提出改善計畫，以防止類似情況再次發生。

目前外界傳出該名空服員疑似罹患史迪爾氏症，這是一種罕見的自體免疫疾病，但醫療細節尚未獲官方證實，實際死因仍有待釐清。

冷門的罕病為何突然登上熱搜？熱門關鍵字揭曉

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體事件傳出後，「史迪爾氏症」一詞迅速衝上Google Trends熱搜榜。根據10月14日當天的熱搜關鍵字排行榜，該詞搜尋量突破5萬次，成為當日亮眼熱搜之一。許多民眾第一次接觸這個名詞，紛紛上網查詢，相關討論也在各大社群平台快速延燒。

這也讓原本冷門的罕病議題，在短時間內被更多人認識與討論。根據《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，近二日（2025/10/12～10/14）「史迪爾氏症」相關的網路討論熱度明顯升溫。從熱門關鍵字中來看，「自體免疫疾病」、「發炎性疾病」等字眼被高度提及，顯示多數網友在搜尋與討論時，最關心的仍是疾病的性質與成因。

同時，「喉嚨痛」、「症狀」、「高燒」、「關節炎」等詞彙也大量出現，反映民眾特別注意該疾病的臨床表現與警訊。而淋巴腫大」、「肝脾腫大」等則進一步呈現對病程發展與身體變化的焦慮與好奇。

另一方面，「空服員」、「執勤」、「航班」等與事件背景相關的關鍵字亦同步升溫，凸顯社會輿論並非只聚焦疾病本身，也關注這起空服員病逝事件的處理過程與應變機制。

什麼是史迪爾氏症？高燒與皮疹是典型症狀

根據亞東紀念醫院過敏免疫風濕科資料，史迪爾氏症是一種原因不明的發炎性免疫疾病。好發於15～25歲與36～46歲兩個年齡層，男女比例相近。

典型症狀包括：

高燒（超過39度，常持續一週以上）

喉嚨痛、關節痠痛

淋巴節或肝脾腫大

特徵性皮疹（隨發燒出現，呈鮭魚色）

由於這些症狀與感冒或一般感染相似，患者對抗生素反應不佳，容易被誤判或延誤就醫，造成病情惡化。

史迪爾氏症診斷需排除其他疾病　治療講究時效

史迪爾氏症沒有單一檢驗方式，亞東紀念醫院過敏免疫風濕科說明，會根據臨床症狀、實驗室數據與病程綜合判斷。

診斷主要條件包括高燒、關節痛、皮疹與白血球升高；次要條件則有喉嚨痛、肝脾腫大、淋巴節增生、肝功能異常等。血清鐵蛋白（Ferritin）升高是常見實驗室特徵，但醫師在確診前必須排除感染、惡性腫瘤或其他風濕病。

若不治療，患者可能出現免疫風暴與多重併發症。治療方式以非類固醇消炎藥、類固醇及免疫調節劑為主，必須謹慎追蹤，並避免自行停藥。

為什麼空服員風險比較高？醫師曝跨國工作隱藏變數

對於這起事件，台北市立聯合醫院中興院區一般內科醫師姜冠宇指出，長期跨國境移動的工作者，例如空服員或船員，天生就面臨較高健康風險，不僅可能暴露於傳染病，也可能在發生罕病或急重症時，因醫療資源受限而延誤治療。

他也提醒，這類事件在醫療認定上並不容易歸類成職災。除了心血管等疾病有明確規範外，像罕病、感染、自體免疫反應等狀況，往往牽涉多重因素，需個案審查，顯示醫療歸因的複雜性。

姜冠宇說明，許多疾病在早期症狀階段，無論是感染性或自體免疫反應，都可能與一般疾病非常相似，第一線醫療人員未必能立即辨識。特別是在飛機、船舶等環境中，病情可能在短時間內急轉直下，就算送醫及時，也不一定能完全掌控病情變化。

此外，他也提到，除了 史迪爾氏症 這類罕病外，抗藥性感染更是全球性隱憂。一旦發展為敗血症或敗血性休克，病情可能瞬間惡化，時間成為唯一關鍵變數。

機上生病該怎麼辦？醫師：別錯過第一時間啟用醫療資源

姜冠宇進一步指出，像MedLink（航空遠距醫療支援）這類系統，在長航程或海外工作場域中尤其重要。這不僅能協助呼叫地面醫療單位，也能讓專業醫師遠端給出處置建議，爭取黃金治療時間。

「很多人因為怕麻煩、不知道流程而不敢用，其實這就是在浪費時間。」他說，「從一開始身體出現不適，第一分鐘就該啟動，這點應該被納入安全宣導與標準作業流程。

他也呼籲，航空業與其他跨國移動產業，應更積極建立「綠色通道（指緊急醫療時，讓患者能優先就醫、加速轉診的快速流程）」與國際轉診平台，讓工作者在突發狀況下能快速獲得醫療協助，而不必陷入等待與延誤的風險中。

熱搜背後：罕病不代表罕見風險

史迪爾氏症 這個名詞之所以衝上熱搜，背後反映的是大眾對罕病的陌生與恐懼，也凸顯對疾病早期識別的不足。

這起空服員事件，讓更多人第一次聽見這種罕見疾病，也提醒大家，健康變化有時來得很突然。對於長途飛行、跨國移動的工作或旅行族群，更了解身體狀況、熟悉醫療資源，可能就是關鍵的一步。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年10月12日至2025年10月14日。
資料來源：
大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『史迪爾氏症』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#過敏 #淋巴 #史迪爾氏症

❤職場打怪❤集體退化~這現象遇過嗎

❤職場打怪❤集體退化~這現象遇過嗎

2025-10-04 22:48 Belinda的玩美甜蜜窩

突然覺得和瘋子糾纏心會累

但跟笑面虎過招才真的心死

看似無害私下卻小動作頻繁

等妳發現已什麼都悄悄改變

這種才真的細思極恐好嗎!!!

((到底有多閒要這樣玩...))

職場上最讓人心寒的

莫過於偏心又愛畫大餅的老闆

咱們副總小寶寶就是典型範例

她一來就快速逼走瘋癲系小老闆

還以為我的春天來了

對她可說是充滿期待

工作自然也特別上心~!!

但隨著副總小寶寶奇妙事蹟越來越多

太資深控不了的就先踢去別科

新找進來能力太強的新人1號

大概怕自己駕馭不了

就在更菜且自稱高敏的新人2號

整天在她耳邊瑣瑣碎碎的講些543

營造一副被新人1號欺負的樣子

想不到副總小寶寶竟也順勢

藉這粗糙到不行的#偽職場霸凌戲碼

又把新人1號踢去同一科

((奇怪耶~人家是資源回收科嗎??))

畢竟新人1號當記者時

不僅專題報導多且節目還得過獎

但Google副總小寶寶卻毫無軌跡

以一個記者出身的人來說

完全查不到任何新聞播報或專題報導

是相當詭異的一件事~~!!

至於強調自己高敏的新人2號

總在回報細細瑣瑣的奈米事件

很多真的就是自己可順手處理

毫無回報價值那種

副總小寶寶總很Enjoy這綿密式回報

不懂是心靈太匱乏欠溫暖

還單純控制狂的習性所致?

新人2號也常為不重要的小事敲長官房門

請款蓋章、郵件快遞這類

通常關門不就是不想被打擾

若沒重要的事會這樣一直去敲門嗎

真心不懂高敏的意思是只在意自己

對他人感受或當下空氣卻無法判讀?

至於副總小寶寶精心從資源回收科

搶來的那名男子，一開始都很正常

但可能太會閱讀空氣

馬上就發現本科老闆副總小寶寶

特喜歡綿密式回報((越廢越愛))

回報也越來越奈米且瑣碎到不行

總能把副總小寶寶逗得喜孜孜

所以本科總呈現鬧哄哄狀態

看似隨時都熱烈討論著甚麼

認真聽就發現幾乎都屁話呢~~~!!

社會上打滾難免遇到幾個渣

瘋子也好、小人也罷

但這集體退化趨勢還真沒遇過...

((該如何應對~一起奈米回報??))

都說惡人自有天來收

但看過鄉土劇應該都懂

惡人永遠死在最後一集

吞到最後才爽那一瞬間

怎麼可能解氣啦~~~

看來只能跟近期最夯影片

面對莫名被挑釁及攻擊時

捍衛自己帥氣的神來一腿

直接踹飛讓惡人滾出生活

一切自然都會回歸正軌囉!!

❤鬼月說鬼❤鬼就是鬼~人卻未必是人

#職場鬼故事#集體退化#職場霸凌#捷運踹飛

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#捷運 #鬼故事 #工作職場 #職場霸凌

熱門文章

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」
hotNews__list__item--img

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！
hotNews__list__item--img

「繳報名費才能聽說明會」竹北幼兒園溺斃案 補教名師：當初差點被生態池吸引報名
hotNews__list__item--img

《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？

