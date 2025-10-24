2025-10-24 10:01 潮健康
機艙濕度比沙漠低！專家揭「高空脫水危機」：空服員比一般人老得更快？
您是否曾有這樣的經驗？搭乘長途飛機後，即使喝了水，總感覺口乾舌燥、皮膚緊繃乾燥，甚至妝容浮粉不貼？這絕不是錯覺。根據研究，在高空中飛行的客艙濕度，往往低於20%，這個數字甚至比撒哈拉大沙漠的平均濕度（約20%至25%）還要低！
我們的皮膚，是人體最大的器官，更是抵禦外界環境變化的第一道防線。皮膚的健康與否，關鍵在於「角質層的保水能力」。在一般舒適的環境中，健康的皮膚會努力維持其天然保濕因子（NMF）與脂質屏障，以保持角質層中約10%至20%的水分。然而，當我們處於極度乾燥的環境，例如長達數小時的高空飛行，皮膚中的水分會以驚人的速度蒸發散失，這就是我們常說的「經表皮失水」（Transepidermal Water Loss, TEWL）。
經表皮失水一旦過度，不僅會讓您立刻感覺到皮膚乾燥、發癢，長期來看，更會嚴重削弱皮膚的屏障功能。失去水分支持的皮膚細胞會變得乾癟，彈性下降，細紋和皺紋也會因此加劇。對於每天在高空環境工作的空服員來說，這種「高空脫水危機」是日積月累的隱形傷害，也難怪有人說：「空服員比一般人老得更快。」
應對「乾荒」危機：精準了解，才能有效補救
面對「高空乾荒」，絕不能只是盲目地塗抹保濕品。首先，需要真正了解自己的皮膚狀態。傳統上，一般人只能憑感覺判斷肌膚乾燥程度，但現在，科技已經能幫助人們「看見」皮膚深層的變化。近年來，美容與皮膚管理領域常使用「皮膚分析裝置」作為保養前評估工具。這類非侵入性儀器能協助觀察膚況變化，提供保養建議的參考依據。
專家說明：科學保濕三步驟與皮膚屏障的修復
Reality愛麗緹皮膚檢測儀產品總監陳亭君表示：「空服員長期處於低濕度環境，最根本的損害是皮膚屏障的受損。這會形成一個惡性循環：屏障受損導致水分加速流失，水分流失又進一步破壞屏障結構。」她建議，應對高空或極端乾燥環境，應採取「科學保濕三步驟」：
1. 補充水分：選擇含有玻尿酸、甘油等親水性成分的產品，它們能從周遭環境或肌底抓取水分。
2. 修復屏障：使用含有神經醯胺等仿生脂質的產品，這些是皮膚屏障的天然組成，有助於修補受損的「磚牆結構」。
3. 鎖住水分（Seal）：最後使用封閉性強的成分（如凡士林、礦物油等高品質油脂），形成一層保護膜，大幅降低水分的蒸發速度（TEWL）。
從數據開始，邁向智慧保養
皮膚的老化，往往是環境、生活習慣與保養方式綜合作用的結果。透過了解高空環境對皮膚的嚴苛挑戰，並善用如皮膚檢測儀這類專業工具，智慧的保養，不是盲目跟隨潮流，而是從數據出發，給予皮膚最科學、最需要的呵護。
免責聲明：本文為一般健康與保養資訊分享，非作為醫療診斷、處方或替代治療依據。實際效果因個人膚質與使用習慣而異，如有肌膚問題，請諮詢皮膚科專業醫師。
延伸閱讀：Reality愛麗緹檢測儀
原文出處：機艙濕度比沙漠低！專家揭「高空脫水危機」：空服員比一般人老得更快？
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower