2025-10-21
「突然變老」其實早有跡象！這3個年齡會「加速下滑」，營養師教你5招吃回年輕！
照鏡子時突然發現皺紋變多了、健檢報告上多了幾項紅字，甚至明明飲食沒改變，卻越來越容易疲倦、發胖或生病？這些看似「突然變老」的現象，其實都是身體老化過程的一部分。
不過最新研究發現，人體的老化並非持續緩慢進行，而是會在特定年齡階段出現「斷崖式加速」，尤其與膠原蛋白、激素與血液循環有關，高敏敏營養師指出，只要及早從飲食與生活習慣著手，就有機會延緩大腦與身體機能退化的速度。
三個關鍵時間點：老化並非平均發生，而是「突然下滑」
研究將老化分為三個關鍵階段：
第一階段：34歲—膠原蛋白大量流失
進入30歲後，人體細胞外基質中的膠原蛋白逐漸減少，導致皮膚失去彈性與光澤，這個階段的老化以「外表變化」最明顯，包含細紋、膚色暗沉、肌膚鬆弛等，象徵身體內部的修復能力開始下降。
第二階段：60歲—蛋白質代謝衰退
與激素活性與血液通路相關的蛋白質急劇下降，這時不僅體力明顯減弱，也可能出現注意力、記憶力下降的狀況，若此時沒有維持足夠蛋白質攝取與運動習慣，大腦與身體功能都會明顯退化。
第三階段：78歲—訊號傳導受阻
與血液與骨骼健康相關的蛋白訊號受損，會讓神經傳導變慢，增加失智與心血管疾病風險，這是「加速衰老」最明顯的階段，往往決定了老年生活的品質。
高敏敏營養師建議這樣吃，幫大腦延緩老化
營養師指出，均衡飲食是維持腦部年輕的第一步，若能在日常飲食中有意識地補充抗氧化營養與優質脂肪，就能減少自由基與發炎反應對神經的傷害。
1. 補充Omega-3好油脂
多攝取鮭魚、鯖魚、亞麻仁籽與核桃，能幫助保護神經細胞並降低發炎。
2. 多吃深色蔬果
像是番茄、菠菜、花椰菜等富含抗氧化物質的蔬菜，可促進血液循環，提升腦部含氧量。
3. 攝取優質蛋白質
豆類、雞蛋與低脂乳製品能提供神經傳導所需的營養，有助維持思緒清晰。
4. 補足維生素B群與葉酸
全穀類、深綠色蔬菜與黃豆能改善腦部代謝，延緩認知退化。
5. 減少精製糖與加工食品
少喝含糖飲料、避免油炸與高鹽食品，能穩定血糖、降低腦霧與疲倦感。
