「突然變老」其實早有跡象！這3個年齡會「加速下滑」，營養師教你5招吃回年輕！

目前竹北這家幼兒園及托嬰中心緊急停業，生態池已用封鎖線圍起。

生態教育變奪命陷阱？竹北幼兒園溺斃案震撼家長圈！竹北一間主打「貼近自然」理念的幼兒園，傳出1歲半女嬰跌入生態池溺斃，深度僅20公分的水面，卻成了奪命陷阱。補教名師張瑜得知消息後在臉書沉痛發文：「那個生態池，本來是我最喜歡的地方，如今卻成了奪走生命的現場。」他直言，「自然教育不是錯，但安全應該是底線」，一語點出這場悲劇背後的教育矛盾。

那個生態池，本來是我最喜歡的地方

根據調查，這起意外發生於10月8日上午，當時托嬰中心一名1歲半女童疑似趁老師未注意，走向園區的戶外生態池觀察水面，意外失足落水。雖然園方表示池邊有設圍欄，但高度與間距不足，孩子仍能鑽入。直到別班老師清點人數時才發現少了一人，等找到女童時，已不幸回天乏術。

這所幼兒園以「讓孩子與自然對話」為核心理念，主打體制外教育、人本精神，吸引許多竹北家長趨之若鶩。張瑜在文章中回憶，自己與妻子當年也曾報名：「他們主打孩子能自由探索自然，那正是我們嚮往的教育方式。」甚至要先繳報名費才能參加說明會，一位難求。

「那天園長帶著我們用三色顏料作畫，說『孩子接觸藝術，不該從線條開始，而是從顏色。』那句話我記了很久，因為他說得很美。」張瑜說，當時沒被錄取覺得可惜，今天只覺得害怕。

二十分鐘的空白，對我們是滑幾則訊息的時間，對他是一生

張瑜在文中寫道：「新聞說一歲多的孩子，掉進二十公分深的水裡，二十分鐘後才被發現。對我們大人來說，只是泡杯咖啡、滑幾則訊息的時間；但對那個孩子來說，是他的一生。」

他不責怪老師，但指出問題的根本在於制度的鬆散與監督的缺口：「孩子的安全，不能靠『也許』撐起。也許老師去上廁所，也許在安撫哭泣的孩子，但那三秒的放空，就可能換來一輩子的懊悔。」

「生態池的存在不是錯，錯的是我們相信理想教育可以不被現實約束。」張瑜說，「自然是美的，但安全要先是底線。」

網友熱議：「不是生態池的錯，是制度的洞太大」

事件在網路掀起廣大討論，留言區成為家長、老師與教育圈人士的意見戰場。多數網友直指這不是「意外」，而是制度性疏失。

有網友為生態池抱屈「重點不是有沒有生態池，是孩子不該沒在老師的視線裡。即便老師有事，也該有人協助照顧孩子才能離開，更何況20分鐘不見沒人知道，這真的是重大疏失。」「生態池沒有錯，錯的是規劃問題，為什麼會有破口沒圍住？」

也有家長替園方緩頰「看到標題我心驚，這是我家女兒讀過的學校。很遺憾發生這種事，但這真的是一間很棒的幼兒園。孩子在那裡學會溫柔、同理與自理，如果因此少了一間這樣的學校，會是竹北家長的損失。」「我孩子在這裡從八個月大長大，老師真的很有愛心。問題是制度沒被監督、流程不夠嚴謹，如果都靠老師的細心，總有一天會出事。」

還有人心碎痛批「幼兒園裡放水池，我就想問到底有沒有腦？不管符不符合法規，它的存在就是危險因子。」「開心送孩子去上課，換來冰冷的孩子，沒有任何家庭能承受。二十分鐘的空白，是一生的懊悔。」

生態池位於園內戶外造景區，水深約25公分，部分區域留有較大缺口。

張瑜老師全文《竹北幼兒園溺斃，那個生態池，本來是我的最愛》

竹北一家幼兒園，小孩溺斃在水池裡。新聞照片一出，我就認出來，那間幼兒園，是我們當初差點報名的那一間。他們主打體制外教育、人本精神，強調「讓孩子與自然對話」，那正是我和工程師老婆最嚮往的理念。

我們聽說明會，還要先繳報名費，不參加說明會你是沒資格報名的，那天園長帶著我們用三色顏料作畫。他說：「孩子接觸藝術，不該從線條開始，而是從顏色。」那句話我記了很久，因為他說得很美。

但名額太少，參加說明會完，我們還是沒被錄取。那時覺得可惜，今天只覺得害怕。那個生態池，本來是我最喜歡的地方。園長說，那是孩子觀察生命的角落，是一堂不在課本裡的課。如今，它變成奪走生命的現場。

新聞說，一歲多的孩子，掉進二十公分深的水裡，二十分鐘後才被發現。二十分鐘。對我們大人來說，只是泡杯咖啡、滑幾則訊息的時間。但對那個孩子來說，是他的一生。

我不想怪誰。因為我知道老師不是神。也許有人去上廁所，也許有人要安撫哭泣的孩子。但孩子的安全，不能靠「也許」撐起。

那是父母心中最沉的恐懼。

身為老師，也身為父親，我懂那種無力。我的兩個兒子，小時候撿石頭會往嘴裡塞，看到馬路會衝、看到水會撲。他們不是故意，只是還沒學會什麼叫危險。三秒鐘的放空，就可能換來一輩子的懊悔。而那種懊悔，沒有人受得起。

有人說這是意外，但在教育現場的人都知道，所謂的意外，其實是制度的裂縫。

生態池的存在不是錯，錯的是我們相信理想教育可以不被現實約束。自然是美的，但安全要先是底線。孩子的世界應該是安全的、明亮的，不該是被新聞曝光的遺照。

我們期待孩子學會觀察生命，卻忘了要先確保他能繼續活著。願這樣的悲劇不要再發生，願每一個孩子都能被安全地看見，願每一個父母，不必再在新聞標題裡，看見自己的噩夢。