2025-10-27 10:01 潮健康
越來越多人去韓國做醫美這樣好嗎？Dcard 熱議引焦慮 醫師：4關鍵先把握
Dcard 網友熱議：醫美醫療風險
在 Dcard 醫美版上，一篇標題為「討論醫美醫療風險與醫療糾紛」的貼文於被熱烈討論，貼文指出許多正在考慮做醫美整形的人，深感「風險有很多，但幾乎沒人事先說清楚」。貼文中留言數以百計，主題涵蓋：注射後過敏、術後不對稱、慢性腫脹、皮膚凹陷等。貼文作者呼籲，「希望大家在動手術前，多一點知情與風險把握」。
在另一篇 Dcard 閒聊板的討論「感覺越來越多人去韓國做醫美這樣好嗎？」中，有卡友坦言：「幾乎都是因為韓國醫美便宜才去」，但也有人回覆指出風險高、術後難以處理、語言溝通差是很大隱憂。這些網友討論，反映年輕族群對醫美追求與潛在醫療風險的矛盾心理。
醫美論壇生態與 Dcard 討論
許多想做整形、微整的人會先在 Dcard 搜查心得、術後經驗與後遺症案例，根據 網路數據調查，有高達 8成使用者在做醫美前，會先搜尋 Dcard 上的評價與案例。因為在 Dcard 上，貼文多是匿名、真實、無包裝的網友分享，既有輿論張力，也是真實消費者的聲音。
面對這些來自 Dcard 的疑慮與聲音，醫師邱浚彥表示，這類網友經驗、貼文聲音其實蘊含不少真實風險案例，也提醒醫師與求美者更需謹慎。邱浚彥醫師從臨床的觀察與建議：
1. 術前溝通與評估不可省略：很多 Dcard 貼文中的負評案例，源於「期望過高與溝通不足」。邱醫師說明：在手術前，醫師應根據個人狀況與健康條件進行評估與溝通，確認需求與風險，若忽略這一步，術後結果往往容易產生偏差。
2. 風險與不確定性必須公開告知：根據網友貼文，不少人從來沒被告知「術後可能慢性腫脹、不對稱、皮膚不平、需重修」等風險。邱醫師認為，合法醫療操作應該在同意書與諮詢中明講這些風險可能性，且給予合理期待，才可以避免產生醫療糾紛。
3. 技術與細節決定成敗：在整形或微整中，細節決定成敗。法喬醫美邱浚彥醫師提到：較多網友留言提及的是被修整過度或術後不符期待，不同醫師的技術手法與經驗，會影響術後結果與滿意度，因此求美者應選經驗豐富、對重修有處理能力的醫師，而非只看廣告或追求便宜低價。
4. 術後追蹤與照護是關鍵：即使手術本身成功，若術後護理、回診追蹤不好，也可能出現遲發性併發症。針對網友貼文中提到的過敏腫脹、不退凹陷等案例，醫師強調：若出現異常反應，應及早回診，千萬不要拖延。
網路上的醫美討論是年輕人對美容整形最真實的焦慮與期待，讓我們看到：醫美整形不只是「變美」，而是伴隨風險、選擇與信任的一條複雜路。在這樣脈絡中，整形醫師的角色尤為重要——法喬醫美診所院長邱浚彥倡導的，在追求外觀改變前，應先建立安全與風險評估意識。求美者在參考網路資訊時，也應以「專業諮詢」為依據，避免被片面經驗誤導。
免責聲明：本文為醫療安全與風險管理相關之一般健康資訊分享，非作為醫療診斷或治療依據。手術與治療效果因個人條件而異，建議親自諮詢合格醫師。
原文出處：Dcard 熱議「醫美醫療糾紛」引焦慮 專業醫師提醒：術前評估與醫師溝通是安全關鍵
