滑手機「姿勢性駝背」！ 醫教低頭族5招：不用買矯正背架也能改善
潮健康／編輯部
經常滑手機、緊盯螢幕，與「駝背」等不良姿勢可能有關？河堤復健科診所院長李炎諭醫師於社群發文表示，此前曾有一名女性帶著正在放暑假的兒子至診間，該女子主訴其子放假返鄉後，駝背狀況變得嚴重，懷疑是頻繁滑手機所造成。即便兒子矢口否認，李炎諭醫師仍診斷出其有「姿勢性駝背」問題，需要透過伸展運動與強化背肌加以改善。
「研究證實，運動治療不論在青少年或中老年族群，都能有效改善駝背！如果平常工作常常姿勢不良，例如牙醫師，搭配合適的脊椎矯具也是可以考慮的。」李炎諭醫師表示，駝背不僅影響外觀，長期下來還可能造成頸椎、腰椎不適，甚至連心肺功能都會受到損害。因此，建議民眾可透過以下5種運動，幫助改善姿勢性駝背問題：
肩部暖身運動（Y to W）
1.呈躺姿、躺在15公分高的枕頭或毛巾上
2.雙手掌心朝前並上抬（Y）
3.雙手維持掌心朝前、肩膀向下彎，手肘呈現彎曲（W）
4.過程稍微內收肩胛骨，重複15次
收下巴運動（Chin Tuck）
1.呈坐姿、挺胸，內收肩頰骨（夾背）
2.水平向後縮下巴（讓耳朵與肩線平行）
3.過程挺胸、不聳肩、不低頭、小腹微縮
4.維持10秒，重複5次
肩胛骨與胸椎運動
1.呈躺姿、躺在15公分高的枕頭或毛巾上
2.手掌置於後腦杓、手肘彎曲，手臂向外開展
3.期間肩胛骨交替收縮與放鬆，重複15次
趴姿W-T-Y運動
1.呈趴姿、躺在25公分高的瑜珈球上
2.內收肩頰骨，夾背（W）
3.手肘伸直（T）
4.手臂逐漸向前上方延伸開展（Y）
5.期間肩胛骨維持收縮，重複15次
胸椎緩和運動
1.呈坐姿，手臂抱膝
2.嘗試延伸頸部、上背部到有點緊繃為止
3.維持10秒鐘後輕鬆展開雙臂
4.重複5次
李炎諭醫師說明，姿勢性駝背多半與「肌肉失衡」狀況有關，應在平時練習伸展緊繃的胸肌，搭配強化背肌的運動、持之以恆效果更佳。至於姿勢性駝背是否需要購買近期風行的「矯正背架」？李炎諭醫師則指出，對於長時間需要低頭工作者，八字肩帶等矯具確實有一定幫助，但運動訓練才是最有醫學實證的方法。
最後，李炎諭醫師提醒，運動治療為改善駝背的一環；倘若採取以上5種運動後，駝背仍未有改善，或本身為不方便運動者（如長者、行動不便族群），則應事先諮詢復健科醫師，接受專業治療，並按醫囑投入復健訓練，以期盡快改善駝背問題、回歸正常生活。
