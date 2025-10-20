2025-10-20 16:29 女子漾／編輯譚麗敏
每天3分鐘！「凱格爾運動」瘦小腹、腰痠OUT、體態更穩
男女都適合的「深層肌修復法」，改善漏尿、腰痠、姿勢不穩等問題，許多人以為練核心就是仰臥起坐、棒式或平板支撐，但真正撐起身體穩定的關鍵，其實藏在最深層的「骨盆底肌」。
這組位於骨盆底部的肌肉，負責支撐膀胱、子宮、腸道等器官，是保持核心穩定與姿勢控制的重要基礎。當骨盆底肌因懷孕、老化、肥胖或長期便秘而鬆弛，便可能出現尿失禁、骨盆下墜或下背痠痛等問題。
今天教練 Xin 就要和大家分享，凱格爾運動（Kegel Exercise），它是一項最容易執行、卻最被忽視的訓練。最大優點是隨時隨地都能練，上班、通勤、甚至睡前都行。
男女都要練！5族群最需要凱格爾運動
久坐族與核心無力者
久坐、缺乏運動會讓骨盆底肌長期受壓，導致下盤不穩、核心支撐力下降。這類族群常見下背痠、姿勢歪斜或運動時無法穩定發力。透過規律凱格爾訓練，可提升深層肌群張力，讓體態更挺、核心更穩。
產後婦女
懷孕與分娩過程使骨盆底肌被拉扯或伸展，導致彈性下降。凱格爾運動能幫助修復肌肉結構、恢復支撐力，並有效減少產後尿失禁或骨盆下墜的困擾。
有漏尿或骨盆鬆弛問題者
若咳嗽、打噴嚏、大笑或運動時容易滲尿，或感覺骨盆有下墜感，代表骨盆底肌支撐力不足。持續練習凱格爾能改善肌肉控制力，減少壓力性漏尿與不適感。
男性前列腺手術後患者
對男性而言，骨盆底肌同樣重要。特別是前列腺手術後，凱格爾訓練有助於恢復排尿控制與性功能，也能強化下盤穩定度，讓訓練表現更完整。
想提升性生活品質的人
骨盆底肌健康與敏感度、控制力及姿勢穩定性息息相關。持續練習能改善血液循環、提升身體覺察力，讓整體生活品質更好、也更有自信。
凱格爾運動雖動作隱密，卻能深層強化身體根基；只要每天花幾分鐘練習，就能逐步改善身體控制力，讓核心更穩、更有力量。
