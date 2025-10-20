2025-10-20 12:35 女子漾／編輯ANDREA
跑得慢一點，反而瘦得快？超夯「超慢跑」燃脂4大秘密公開！
近年來，日本與台灣掀起一股「超慢跑（Slow Jogging）」風潮，看似悠閒、甚至能邊跑邊微笑的運動方式，其實是相當高效率健康訓練法，它的原則簡單，其實就是放慢速度、放鬆身心，只要懂得掌握節奏，不論年齡、體能基礎如何，都能輕鬆享受跑步帶來的好處，也可以順便帶到
一、什麼是「超慢跑」？
顧名思義，超慢跑就是以非常輕鬆、低強度的速度跑步，節奏慢到可以自在交談、甚至微笑著前進，重點不在速度，而是讓身體持續動起，。它介於走路與跑步之間，沒有爆發力與衝刺的壓力，輕鬆加強心肺訓練，跑步新手也能穩穩駕馭！
二、超慢跑的四大好處
1. 提升心肺功能與循環健康
長時間、低強度的有氧運動能有效加強心臟的泵血能力，促進血液循環，進而降低血壓、穩定血糖，對於希望改善代謝症候群或久坐族而言，超慢跑是一種溫和卻高效的方式。
2. 減輕關節與膝蓋壓力
速度慢、步伐輕盈，使得超慢跑的衝擊遠小於一般跑步，對膝蓋或關節較脆弱的人來說，它既能運動又不怕受傷，是長輩與初學者的理想選擇。
3. 有效燃脂、維持體態
雖然跑得慢，但超慢跑的燃脂效率比步行更高。由於強度低、容易持續，身體能進入穩定的「燃脂模式」，非常適合想健康瘦身或維持體態的人。
4. 改善情緒與睡眠品質
運動時，腦內會釋放讓人感到愉悅的「腦內啡」，不僅能舒緩壓力、穩定情緒，也有助於入眠，許多實踐者都發現，慢跑後整體情緒更放鬆、睡眠更深沉。
三、超慢跑的實踐重點與注意事項
1.保持正確姿勢
上半身保持挺直、肩膀放鬆，雙臂自然擺動，記得膝蓋不要打直；視線平視前方，腳步輕柔，以前腳掌著地，避免重踩或踮腳，以減少關節負擔。
2.控制呼吸與速度
跑的時候應該能輕鬆對話，若氣喘吁吁、講不出話，就代表速度太快，當身體覺得疲累時，可放慢或改為快走。
3.挑選合適的鞋子
選擇具緩衝與支撐功能的運動鞋，能有效保護足部，避免因長時間運動造成不適。
4.運動前後要暖身與伸展
跑前花幾分鐘暖身、跑後做拉筋放鬆，不僅能預防受傷，也能減少隔天的肌肉痠痛。
