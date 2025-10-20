金鐘影后18年的等待｜不是不夠好，只是還沒有被看到

在金鐘的舞台上，每一份光芒，都來自黑暗中的自我對話

今年的 金鐘獎 典禮，我特別被一個片段擊中。

不是閃爍的鎂光燈，也不是手握獎座的那一刻，而是那些演員們回望過去的自己，對著一路走來的辛苦與孤單，說出真心話的瞬間。

「在金鐘的舞台上，每一份光芒，都來自黑暗中的自我對話。」

那一刻，我想起的不只是他們的故事，而是無數個正在追夢、努力不被世界遺忘的人。

一、沒有誰天生在鎂光燈下

任何一個職業，都是從「無名」開始。

剛踏入這個領域時，我們都只是懵懂的初學者。沒有人一上場就能光芒萬丈，多數人都是一步一腳印，一點一滴，慢慢累積自己的舞台。

或許，有些人像 楊祐寧、范少勳 一樣，是天才型選手，一出場便吸引萬眾矚目；但更多的人，像 楊謹華、謝盈萱，靠的是十年如一日的打磨，終於讓世界看見他們的光。

這也是為什麼我特別喜歡「頒獎典禮」這個場景。那不只是榮耀的展演，更是所有「沒人看到的努力」終於被世界回應的時刻。

二、追夢的過程，從來不浪漫

我們總喜歡說：「要勇敢追夢。」但真實的追夢之路，其實並不閃閃發亮。

在這條路上，我們會跌倒、會挫敗，也會無數次懷疑自己。

那些沒人看到的深夜，是一個人面對現實的拉扯： 是「到底值不值得繼續」的掙扎、是「會不會根本沒人看見」的恐懼、也是「我是不是該放棄」的無聲自問。

這段歷程其實跟任何行業、任何夢想都一樣——無論是站在舞台上的演員，還是默默耕耘的老師、創作者、運動員、設計師、自由工作者。

在發光之前，都必須穿越一段無人喝采的暗夜。

三、那些在黑夜中支撐我們的力量

真正能讓人撐下去的，往往不是外界的掌聲，而是內心那句「我還不想放棄」。

也許我們還沒有被看到，也許我們離成功還很遙遠，但那不代表我們不夠好。

正如 楊謹華 所說：「要相信自己，不是不夠好，只是還沒有被看到。」

除此之外，還有一些力量，也讓我們能夠在黑夜中繼續走下去：

身邊那群默默支持我們的人 ，他們不一定華麗登場，但總在我們低落時給一盞燈。

，他們不一定華麗登場，但總在我們低落時給一盞燈。 那些願意看見我們的人 ，無論是伯樂、夥伴，還是某個無意間點讚、給予肯定的陌生人。

，無論是伯樂、夥伴，還是某個無意間點讚、給予肯定的陌生人。 以及那個，始終沒有放棄的自己。

四、最終，舞台並不只屬於得獎的人

當然，站上舞台，手握獎座，是令人感動的一刻。

但對我而言，那些曾在黑夜中不斷對自己說「再撐一下」的人，也都值得一座屬於自己的獎盃。

因為真正的「發光」，從來不只是一夕之間的聚光燈，

而是在沒人看見的夜晚，仍然選擇繼續往前走的那一刻。

我想對此刻的自己，也對正在努力的每一個你說： 別急，發光不一定要現在。但請相信，每一次堅持，都會變成未來那道耀眼的光。









金鐘獎典禮讓我再次感受到：「夢想不只是結局，更是過程。」

我們都渴望那個被看見的瞬間，但其實，那些走過的路、流過的淚、熬過的夜，才是讓我們變得更強大的理由。

謝謝那個沒有放棄的自己，也謝謝那些在黑暗中給我們光的人。

願每一個正在努力的人，都有機會在自己的舞台上，閃閃發光。