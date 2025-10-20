有些光，不屬於青春，屬於歷練！楊謹華、曾莞婷、嚴藝文奪金鐘證明「中年也能閃耀得剛剛好」

有些光，不屬於青春，而屬於歷練!楊謹華、曾莞婷、嚴藝文 今年金鐘獎最溫柔的力量

今年金鐘獎，是給中年女性最大的鼓舞。

47歲的楊謹華，入圍金鐘8次，終於摘下最佳女主角。

43歲的曾莞婷，演藝圈27年從未入圍，今年終於入圍終於摘下最佳女配角。

48歲的嚴藝文，摘下最佳導演，達成台灣金鐘史上首位集滿「編、導、演」三冠王的女性。

這三個名字，讓今年的金鐘獎不只是頒獎典禮，更像一場「中年逆轉秀」。

她們的故事，激勵每一個在歲月裡努力活出自己的女人。那些曾被忽略、被懷疑、被貼上「太晚、太老、太平凡」標籤的我們。

楊謹華，15歲就是以亮眼外表進入演藝圈，更是天王指定MV女主角，但不管戲紅人也紅，金鐘卻永遠都是陪榜冷板凳，失落可想而知。

曾莞婷，16歲入行，因為太漂亮、太有氣勢，總被安排演壞女人，身為永遠的配角，27年來從來沒有入圍任何獎項，甚至想過要離開演藝圈。

嚴藝文，早在2015年就以《天使的收音機》拿下金鐘女主角，卻因外貌不夠突出、類型被定型為「媽媽專戶」，沒有人知道她其實還會編、能導。

他們是很多中年女性困境的縮影。覺得自己不夠好、不夠年輕、不夠漂亮。覺得人生已過半，再努力是不是也來不及？

但這三位女星用時間翻轉了刻板印象。她們讓我們看到：女人的價值，不是被年齡定義的，而是被自己活出來的。

一、專注精進：把「還不夠好」練成讓人閉嘴的實力

楊謹華為了《影后》那場跳舞戲，練了一個多月，只為讓情緒自然流動。

楊謹華說：「那不是炫技，而是角色想被看見的渴望。」

從《白色巨塔》、《敗犬女王》、《一把青》、《華燈初上》到《影后》，每一個角色都不是偶然。楊謹華說：「我沒有天分，只是比較願意苦練。」

得獎那一刻，楊謹華笑著、也哭著說：「不是不夠好，只是那道燈還沒照到妳。

當它亮起的那一刻，請妳頭抬起來、腰挺直，好好享受這一刻。」

18年的等待，楊謹華沒放棄自己，也讓所有「被忽略的人」看見希望。

二、跨出舒適圈：不再等角色給機會，而是自己創造舞台

曾莞婷被貼了27年的標籤：「惡女」、「八點檔臉」、「靠外貌」。為了突破，她選擇淡出八點檔，三年沒戲可拍，也不願再演重複的角色。

曾莞婷去念碩士、創業開品牌，笑著說：「女生應該有自己的事業，不只是漂亮。」

《影后》裡的潘茵茵，是她的鏡子：外表完美，內心焦慮。

首度入圍就得獎，曾莞婷在台上哽咽：「我知道我不完美，但我從沒放棄成為更好的自己。」

那天曾莞婷把獎座舉向天空：「爸爸，我做到了。這個獎，也要獻給所有還在努力的人。你們沒有不好，只是還沒被看見。」

曾莞婷的27年，是對所有被忽略女性的回應：不完美沒關係，重要的是妳從沒放棄變好。

三、持續努力：走得慢，也要走出自己的風景

嚴藝文在金鐘舞台上，成為台灣史上第一位「演、編、導」三冠王。

她曾被定型為「媽媽專戶」，也曾在得獎後陷入低潮。

但嚴藝文選擇繼續創作、繼續前進，把自己的故事導成別人的感動。

嚴藝文說：「演員每天都用血肉之軀跟角色交換靈魂，那既迷人又脆弱。所以我希望導演們，請好好愛你的演員，因為他們的回饋，會是戲裡最大的寶藏。」

最後，嚴藝文把獎獻給已逝的父親，「我爸爸曾對我說：『妳進這個圈子的時候已經比別人晚，妳又不是什麼大美女，如果妳想要出頭，就得比別人更努力。』」

嚴藝文的堅持，讓那句話成真，也成了所有中年女人的信念：不靠外貌，也能靠實力、靠深度、靠時間發光。

有些光，不是年輕的特權，而是堅持的結果。每一次沒被看見的日子，都在替妳預約下一次閃耀。

楊謹華、曾莞婷、嚴藝文在金鐘舞台上發光，也鼓舞著默默努力的我們：

慢一點沒關係，但要一直走下去。因為終有一天，妳也會在屬於自己的舞台上被看見。

