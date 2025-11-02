2025-11-02 10:01 潮健康
子宮肌瘤飲食懶人包！為什麼會有子宮肌瘤？營養師：飲食4大關鍵食物
育齡女性的健康議題近年受到高度關注，其中「子宮肌瘤」更是隱形卻普遍的困擾。臨床統計顯示，育齡女性罹患子宮肌瘤的盛行率高達25%，也就是每4位女性就有一人受到影響，但由於初期症狀多不明顯，許多患者往往在例行健檢或超音波檢查時才發現異常。
《FJ豐傑生醫》營養師游子嫻整指出，子宮肌瘤的形成與荷爾蒙失衡、壓力、飲食習慣等因素息息相關。她整理出肌瘤生成的主要成因、5大症狀，並分享4種飲食建議與地雷食物，提醒女性透過飲食管理，有助維持荷爾蒙平衡、維持良好生理循環。
子宮肌瘤的成因與風險因子
子宮肌瘤的確切成因尚未完全明瞭，但研究指出，以下因素可能與其發生有關：
- 荷爾蒙影響：雌激素和孕激素被認為與子宮肌瘤的生長有關。這些荷爾蒙在女性生育年齡期間的水平較高，可能促進肌瘤的形成和增長。
- 遺傳因素：家族中有子宮肌瘤病史的女性，罹患此病的風險較高。
- 種族差異：研究發現，非裔女性在較年輕的年齡就可能出現子宮肌瘤，且症狀較為嚴重。相比之下，白人女性的發病年齡較晚，症狀也較輕微。
- 肥胖與體重指數（BMI）：體重過重或肥胖的女性，罹患子宮肌瘤的風險較高。
- 月經初潮年齡：月經來潮較早的女性，可能因長期暴露於雌激素，增加罹患子宮肌瘤的風險。
- 未曾生育：未曾懷孕或生育的女性，罹患子宮肌瘤的機率較高。
- 飲食習慣：高紅肉攝取與子宮肌瘤的風險增加有關，而高纖維、富含水果和蔬菜的飲食可能有保護作用。
子宮肌瘤的5大症狀
子宮肌瘤是女性常見的良性腫瘤，但初期多無症狀，讓許多女性在不知不覺中已經罹患。根據中國醫藥大學附設醫院的研究，患者通常是因為以下五種狀況去就醫，才意外發現子宮肌瘤的存在：
- 症狀1：經血量過多、有血塊參雜。
- 症狀2：容易感到頭暈、疲勞。
- 症狀3：排尿頻率莫名增加。
- 症狀4：慢性骨盆腔疼痛。
- 症狀5：難以受孕。
子宮肌瘤飲食4大關鍵食物
面對子宮肌瘤，除了定期檢查，日常飲食也能成為守護子宮的重要力量。以下整理出子宮肌瘤患者的飲食建議：
- 多攝取高纖維食物
建議食材：全穀類（燕麥、糙米、蕎麥）、豆類、蔬菜、水果
作用：高纖維飲食有助於降低血中雌激素濃度，維持代謝健康。
- 選擇富含植物性蛋白的食物
建議食材：豆腐、黃豆、扁豆、豆漿
作用：植物性蛋白可避免過多動物脂肪攝取，對荷爾蒙平衡更有利。
- 增加抗氧化營養素攝取
建議食材：莓果、番茄、深色蔬菜（菠菜、甘藍）、堅果
作用：抗氧化成分有助降低自由基傷害，維持子宮細胞健康。
- 適量攝取優質脂肪
建議食材：深海魚（鮭魚、鯖魚）、亞麻仁油、橄欖油
作用：富含Omega-3脂肪酸，有助抗發炎與荷爾蒙調節，避免子宮肌瘤惡化。
子宮肌瘤的飲食禁忌
以下將介紹四大類建議避免攝取的食物，提醒患者在日常生活中多加留意：
- 禁忌1：蟹黃、魚卵、蝦卵
子宮肌瘤患者應少吃蟹黃、魚卵和蝦卵，這類食物富含動物性荷爾蒙，可能促進肌瘤生長。
- 禁忌2：高脂肪肉類
高脂肉類如豬大腸、豬蹄膀、梅花肉、雞心、牛腱肉等，含有較多飽和脂肪酸，可能間接影響女性荷爾蒙平衡。
- 禁忌3：油炸食品
油炸食品如炸雞、薯條、薯片及速食麵等，容易在烹調過程中生成自由基，若攝取過量，會提高體內氧化壓力，可能對子宮肌瘤造成負面影響。
- 禁忌4：精製糖食物
糖是促進發炎的因子，隱藏在手搖飲、甜點、餅乾及麵包中，攝取過多容易造成體重及體脂上升，可能增加子宮肌瘤的風險。
圖說：定期檢查+飲食搭配，全面守護子宮健康
透過飲食調整，給子宮最溫柔的呵護
子宮肌瘤雖然常見，但並非完全無法掌控。它提醒我們，健康值得被關注與呵護。每位女性都能擁有舒適的生理循環，這並非遙不可及。透過均衡飲食、適度運動，以及養成良好的生活習慣，在日常中慢慢累積身體的穩定與自在，感受到健康帶來的細微改變。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：
原文出處：子宮肌瘤飲食懶人包！營養師教你吃對4關鍵，守護荷爾蒙平衡
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower