家長面對段考成績的反應，可能決定孩子的未來｜老師教你三招，陪孩子翻轉成績

國高中第一次段考，大多在這週落幕。這幾天，我的私訊與留言區已經開始出現兩種截然不同的聲音：

一種是家長的怒火，「為什麼考成這樣！」、「我小孩明明有讀書啊！」

另一種是學生的哀號，「怎麼那麼難！」、「我以為我會的⋯⋯」。

身為一位老師，我其實對這樣的景象並不陌生。每年這個時候，都是情緒最沸騰、壓力最高的時期。

但我要說的是：考完就是考完了，成績已經是一個既成事實。再多的埋怨，也不會讓分數改變；再多的情緒，也不會讓錯誤自動消失。真正有價值的，不是考完之後的崩潰，而是「考完之後，你打算怎麼做」。

一、釐清錯誤的根源：是「粗心」還是「不懂」？

段考成績一公布，許多學生的第一反應是：「我只是粗心啦！」、「我原本寫對的！」、「我也不知道為什麼會錯⋯⋯」

但我們都知道，這些話更多時候，只是一種安慰自己的藉口。

如果你真的會，解題速度自然不會卡關，也應該有時間檢查；如果你真的懂，選項不會讓你一臉茫然。

所以，第一步就是釐清錯誤。

✅ 課本沒讀懂 ：表示你在觀念上有缺口。這時候要做的，是回頭打基礎，把課本的定義、段落內容重新閱讀一次。

：表示你在觀念上有缺口。這時候要做的，是回頭打基礎，把課本的定義、段落內容重新閱讀一次。 ✅ 題目沒看懂：這往往不是「粗心」，而是「閱讀力不夠」。你需要回到題幹，抓出關鍵字，弄清楚「題目真正想問什麼」。

錯誤其實很誠實。它不僅告訴你「哪裡錯」，更告訴你「為什麼錯」。而這一點，遠比分數本身更有價值。

二、詳解不是抄答案：要「想通」而不是「寫對」

每次考卷檢討時，總會看到兩種學生：

一種認真抄下詳解，卻根本沒搞懂；

另一種不急著抄，而是先認真聽、發問、思考為什麼。

很多孩子以為「抄詳解＝搞懂」，但那只是「照抄」，不是「內化」。

我最常看到的是，學生把詳解抄得漂漂亮亮，下一次考試再錯一模一樣的題目。

✔️ 正確的方式是：

先看懂詳解在說什麼。

將關鍵字標記下來。

把錯誤的部分改寫成自己能理解的語句。

再試著自己「重解一遍」。

當你能「用自己的話」說出解法時，這一題就真正變成了你的養分。

三、反思讀書方式：考前衝刺不是萬靈丹

剛升上國一或高一的同學，應該深刻感受到一件事：

國小的考試靠「前一天衝刺」還能撐，但國高中完全不行。

段考範圍變多、進度變快，考前一週甚至三天才開始念，根本來不及。許多學生信心滿滿地走進考場，卻灰心喪志地走出來，然後對自己下了結論：「我不適合讀書」。

但真相並不是「你不行」，而是「你沒有用對方法」。

如果你在平常課堂上就專心聽講、認真做筆記，放學只要複習一點，就能穩穩地累積實力；

但如果你上課放空、下課不碰，等到考前才硬背，效果當然有限。

「反思自己的學習方式」，就是考後最關鍵的一步。

你不是不能進步，只是你必須調整方法。

四、態度，才是決定未來的關鍵

很多人以為考試的重點在於「分數」，但我一直認為：

真正重要的，是孩子面對成績、錯誤、挫折的態度。當一個孩子願意為自己的錯誤負責、調整學習方式，他就已經比昨天更進一步。反之，如果只是把錯誤歸咎於運氣、考題太難，那他將一直被困在同樣的挫折裡。

我們做老師和家長的，也不應該只是盯著分數生氣。

我們要陪孩子一起看見問題，找到方法，並給予時間與空間去修正。

學習是一場長跑，不是百米衝刺。不怕慢，只怕站。

五、從一次段考，開始養成不一樣的習慣

段考不是世界末日，也不是命運審判。

它只是一面鏡子，照出你目前的學習狀況。

✅ 找出錯誤 → ✅ 改變方法 → ✅ 建立態度。

如果你願意從這一次段考開始，養成檢討錯誤、反思學習、穩定累積的習慣，那麼接下來的模擬考、會考、大考，對你而言都不再是可怕的敵人，而是一個又一個「驗收成果」的機會。

｜錯誤不可怕，可怕的是不改變｜

成績單上的數字不會定義你的人生，但你的態度，會默默形塑你的未來。

錯誤不可怕，可怕的是一錯再錯、卻什麼都不做。

如果你對這次段考不滿意，那就讓這一刻，成為你下一次逆襲的起點吧。

別讓一次考試，決定你對自己的看法。