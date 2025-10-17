2025-10-17 12:32 潮健康
能量飲的「牛磺酸」為什麼可以提神？營養師：3大天然牛磺酸食物推薦
早上靠咖啡、下午靠能量飲，成了不少上班族的日常提神方式。但這些飲品中常見的成分「牛磺酸」，你真的了解嗎？《FJ豐傑生醫》營養師游子嫻表示，牛磺酸是一種參與能量代謝、神經傳導的重要營養素，有助維持日常專注與健康代謝，是現代人常被討論的營養成分之一，本文將進一步帶讀者認識牛磺酸與它的3大功效，以及常見疑問，一起破解它的真實面貌。
圖說：牛磺酸到底能不能提神？營養師一次解
什麼是牛磺酸？
牛磺酸（Taurine）最早於約200年前在德國被發現，來源為「牛膽汁」，因此得名拉丁文 Bos taurus。作為半必需胺基酸，人體可利用半胱胺酸或甲硫胺酸，自行合成牛磺酸，但成年後合成能力逐漸下降。營養師建議，中老年族群或身體處於極端狀態時，應透過飲食或補充品攝取足夠牛磺酸，以維持身體代謝與健康。
牛磺酸3大功效
常常在補充牛磺酸嗎? 這3個好處你一定要知道：
- 功效1：幫助日常活力維持根據研究分析，美國49款非酒精能量飲料，發現全部含有牛磺酸，平均濃度約 3,180 毫克/升（約3.2%），說明它在幫助精神充沛上扮演關鍵角色。
- 功效2：幫助維持生理機能
多項研究指出，牛磺酸能促進新陳代謝，其原因與高濃度牛磺酸遍布人體肌肉密不可分。
- 功效3：幫助維持營養吸收
研究指出，牛磺酸是膽汁中的重要組成因子，可支持消化道功能及脂肪代謝。更值得注意的是，牛磺酸與益生菌具有協同作用，幫助維持消化道健康，這是很多人不知道的隱藏好處！
天然的牛磺酸食物推薦
日常飲食中，牛磺酸多來自海鮮和肉類，乳製品與植物性食物則含量較少。以下將整理幾種牛磺酸3種常見來源：
- 第1種：海鮮類
- 生蠔 / 每100g含量：345.8–446.2mg
- 蛤蜊 / 每100g含量：352.0–688mg
- 鱈魚、魚片 / 每100g含量：64.4–175.6mg
- 蝦子 / 每100g含量：215.1–224.9mg
- 第2種：家禽畜肉類
- 雞肉 / 每100g含量：132.9–265.1mg
- 牛肉 / 每100g含量：8.0–68mg
- 豬肉 / 每100g含量：30.2–83.8mg
- 第3種：乳製品
- 全脂牛乳 / 每100g含量：1.4–3.4mg
- 羊奶 / 每100g含量：5.3–8.3mg
牛磺酸相關常見QA
Q1：牛磺酸每天可以吃多少量？
台灣衛福部目前尚未訂出牛磺酸每日建議攝取量，部分研究曾以每日500mg為觀察劑量，但實際需求因人而異。
Q2：吃素的人要怎麼補充牛磺酸？
雖然人體具有自行合成牛磺酸的能力，但素食者體內的牛磺酸量通常低於葷食者，因此建議透過食物補充，並留意食物來源是否符合素食需求。
Q3：牛磺酸何時吃最好？
牛磺酸是水溶性的，理論上什麼時候補充都可以。但由於牛磺酸常與 B 群、鋅酵母等複方成分一起使用，空腹服用可能引起腸胃不適，因此建議飯後補充。
Q4：吃牛磺酸會不會造成夜晚失眠？
牛磺酸不會像咖啡或茶讓你精神亢奮，部分研究探討其與神經穩定相關，但仍需更多科學佐證。
Q5：兒童可不可補充牛磺酸？
幼兒與兒童的牛磺酸合成效率較高，通常不需要額外補充。
圖說：原來「牛磺酸」功效，不只提神這麼簡單！
牛磺酸：默默支撐體能的重要營養素
在追求效率與活力的生活中，我們常只注意即時的刺激，卻忽略身體真正需要的養分。牛磺酸不是瞬間提神的咖啡因，而是默默支撐身體運作的營養素。對忙碌的上班族或重視健康的人來說，認識並適度補充它，能讓日常活力更持久；小小習慣的累積，就是長期活力的關鍵。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：
原文出處：能量飲為什麼讓人更有精神？營養師解密「牛磺酸」的營養學角色
