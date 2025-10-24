2025-10-24 10:01 潮健康
為什麼減重後身形會鬆垮？醫師：4步驟留住肌肉線條
許多人在減重過程中，最期待的成果是體態緊實、線條明顯。但現實卻常常相反──體重雖然降下來了，卻換來鬆垮的皮膚與下垂的身形，陳裕豪醫師提醒，錯誤的減重方式往往導致肌肉與膠原蛋白大量流失，不僅讓外觀沒有變得更年輕，反而顯得憔悴與老態。
為什麼減重後身形會鬆垮？
陳裕豪醫師指出，最常見的原因在於「只減掉體重，卻沒保留肌肉；減重不是單純把數字降下來，而是要讓身體的比例與結構維持住」。
- 極端節食：當熱量嚴重不足時，身體會優先分解肌肉作為能量來源。結果雖然體重快速下降，但肌肉量隨之減少，失去支撐的皮膚就容易下垂。
- 忽略阻力訓練：只做有氧運動雖能燃燒脂肪，但同時也可能消耗肌肉，讓身體變得「瘦但不緊實」。
- 年齡因素：隨著年齡增長，膠原蛋白流失與基礎代謝下降更明顯，若減重方法不當，鬆弛感會更加嚴重。
醫師建議：如何在減重中維持肌肉線條
若想避免因減重錯誤而導致鬆垮，必須同時兼顧飲食與運動，醫師提出以下建議：
一、攝取足夠蛋白質每天至少應依照體重攝取足量蛋白質，來源可包含魚、雞胸肉、豆類、乳製品等，幫助肌肉合成，避免因熱量不足而分解肌肉。
二、阻力運動不可少「許多人以為只要快走或跑步就能減重，但這樣只會讓身體變瘦卻不緊實。」醫師建議每週應進行2至3次重量訓練或核心運動，才能保有線條與代謝率。
三、避免過快減重世界衛生組織建議每週減重0.5至1公斤最為安全。若過快掉重，流失的往往是水分與肌肉，而不是脂肪。
四、補充均衡營養素除了蛋白質，維生素C、膠原生成所需的胺基酸，以及健康脂肪（如堅果、魚油）都能幫助肌膚與組織維持彈性。
對於長期節食或運動卻仍鬆垮的族群，專業醫師建議可透過「3段式燃脂技術減重」等多種減重與代謝管理方式來輔助，實際選擇應由醫師依個人健康狀況與需求評估，任何技術皆應以安全與監測為前提。
陳裕豪醫師指出：與傳統減重方式不同，醫師強調，減重過程應在專業監測下進行，避免肌肉流失與代謝不良，希望幫助患者減的是脂肪，而不是肌肉，唯有如此，才能保有健康線條而非鬆垮身形。
減重的目的不應該只是變瘦，而是讓身體更加緊實、有活力，很多人減重只盯著體重計上的數字，但真正決定體態的是肌肉量與線條，他最後呼籲：「與其追求快速掉體重，不如花時間建立正確飲食與運動習慣，讓瘦下來的自己是更健康、更有精神的模樣。」
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。治療效果視個人狀況與保養習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
