為什麼減肥後容易復胖？醫師：避免復胖的3大策略
許多人努力瘦身，短期內雖然成功降下體重，但沒多久又快速反彈，甚至比減重前更胖。這種現象被稱為「溜溜球效應」。陳裕豪醫師提醒，復胖不只是外貌問題，更會加重肝臟、心血管及內分泌系統的負擔，若沒有正確策略，不僅難以維持體態，還可能讓健康狀況更惡化。
為什麼減肥後容易復胖？
醫師指出，復胖比原本更胖，不是因為吃得比以前更多，而是身體代謝變差、結構流失，造成復胖的原因主要有三點：
- 過度節食造成基礎代謝下降 長期攝取過低熱量，會讓身體啟動「省電模式」，可能使代謝率下降。一旦恢復正常飲食，熱量更容易被囤積成脂肪。
- 肌肉流失導致能量消耗減少 快速減重常伴隨肌肉量下降，導致代謝持續走低，反而讓增加脂肪囤積的風險。
- 沒有調整生活習慣 許多人把減重當成短期專案，一旦停止嚴格控制，舊有的熬夜、外食、缺乏運動等習慣又回來，復胖自然不可避免。
避免復胖的3大策略
一、飲食要均衡，而不是一味少吃醫師提醒，與其嚴格禁食，不如掌握「八分飽」原則，並確保攝取足夠的優質蛋白質、蔬菜與全穀類。避免精緻澱粉與高糖飲食，是降低復胖風險的基礎。
二、運動要成為習慣，而不是一時衝刺很多人在減重期間狂做運動，但一達標就停止。醫師建議，應養成每週固定規律運動的習慣，並且結合有氧與阻力訓練，才能維持肌肉量與代謝率。
三、專業監測，找出復胖原因若減重後體重反覆波動，可能與內分泌或代謝異常有關。此時建議透過專業醫師檢測血糖、血脂與肝腎功能，找出真正問題，才能避免惡性循環。
近年來，臨床上出現多種以專業監測與代謝調整為核心的減重輔助方法，強調在醫師評估下，透過生活管理與安全技術搭配，協助維持體重與健康代謝，減重不應追求短期快速，而是重視安全監測與長期穩定的代謝維持。專業評估與個人化管理，是預防體重反覆的關鍵。
世界衛生組織（WHO）指出，體重控制的核心在於長期生活型態的改善，而非短期速成。陳裕豪醫師也提醒，減重成功的關鍵在於能否長期維持健康生活方式。
「減重是場耐力賽，而不是短跑衝刺」，只有避開快速節食、錯誤減重藥物與短期衝刺的陷阱，才能真正戰勝復胖，享有長久健康。
聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。治療效果視個人狀況與保養習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
