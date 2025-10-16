2025-10-16 09:20 卡娃思 / 開心趴趴走
看好書【把你的心放在軟綿綿的地方】，心再累，也要一把日子舒舒服的過好！讓心情稍微變開朗的35個「ＯＫ的自己」自我療癒訣竅💕
告別執著，活出不糾結的輕盈人生，35個讓心理變得寬裕，重新感受「我很好/ok的自己」自我療癒身心的觀念做法！心再累，也要一把日子舒舒服的過好！💕
書名：【把你的心放在軟綿綿的地方】😘
作者：小瀨古伸幸/日本專業精神護理師 &穗之湯/插畫家（連雪雅譯 ）
出版社：平安文化有限公司，出版一刷：2024年11月，2023年著作
關於作者⟪小瀨古伸幸⟫
- 1997年出生，日本精神科專科護理師
- 擁有「身因健康行動計劃」、「全科醫師」證照
- 2019年擔任日本全國13家居家物理中心MINORI執行所長。目前致力於家庭支援，實行經由英國「梅里登」家庭照護機構培訓索錫的的課程進行到府訪視。
- 在youtube頻道積極發佈心理健康資訊
- 出版著作「在醫院之外中經神科病患時的必讀指南」
關於譯者⟪連雪雅⟫
- 對翻譯工作懷抱著高度熱情，生活中少不了日文的陪伴
- 譯作：包括食譜、親子教養、旅遊圖文、醫療保健等
這是一本輕鬆閱讀的日文翻譯書，「軟棉棉的心」不就是「肉心（溫柔的心」！🫠
- 單看書名就會想翻閱的一本書，書名讓我直接聯想到聖經以西結書裡的一節36章26節的這一段經文：「我也要賜給你們一顆新心，將新靈放在你們裡面，又從你們肉體除去石心，賜給你們肉心。」，當我在感覺內心剛硬固執時，就會想到除去石心，讓肉心融化自己。
- 將把心放在軟綿綿的地方，和「肉心」，有連結的感受，卡娃思認為軟棉棉的心就是肉心，也就是溫柔善良的心。
書中提及的有幾個訣竅，提醒著讓自己好之前，先自己，才能有有感覺的讓心放在軟綿綿的地方，過去不增看過有人這樣說，值得轉念參考😳
‼️以「我很糟糕，毫無用處」試著透過練習，認同真實的自己
- 個人的價值並不是由他人決定，每個人與生俱來都有價值，人的價值並非「有」或「無」。在面對自我困境，對討厭這樣的自己，自認為或者有「我很糟糕，毫無用處」的意念出現時，第一訣竅是釐清負面的想法和應有的正確觀念，試著先想想「有無用處並非你的價值」，「試著去認同真實的自己」。試著這麼做…
和沮喪的自己對話閒聊，譬如為自己認為那個沒有價值的自己取個名字，念出這個名字之後呢…
- 了解自己「心的容量」有多大，當滿腦子都是壞話或牢騷時，提醒自己在負面情緒滿溢之前，就要清除。
- 真的不可以說壞話或牢騷嗎？思考一下，重點不在說，在清除。
- 清除負面的念頭，才能容納新的想法。想法很簡單的，坦率地說出你的感受，輕微的抱怨牢騷可以告訴身邊的人，難以啟齒的抱怨最好的方法就是書寫這些抱怨和牢騷，不給別人看的。有時後當寫不出負面的牢騷時，內心已經有了空間，可以容納新的觀點和感受了，負面情緒會自動離去。
- 了解自己心的容量，提醒自己在負面情緒滿意之前，就要清除。心的容量，因人而異沒有好壞之分的，重要的是，保有隨時有能夠容納新想法的空間。
‼️因為壓力什麼都做不了，這或許是你必須「休息一下」的信號
- 正面的變化也會成為壓力
壓力的影響經常比喻為氣球，擠壓膨脹的氣球會變形。一班人認為「壓力＝難受的事」，其實任何事都會成為壓力，對內心會造成壓力的是「變化」，不只是負面的變化，讓我們覺得開心或者快樂的事有時有會成為壓力的。
- 內心的強度是一種「韌性」
為了保護我們的心，像柳樹那樣柔韌才是理想狀態，人活在世上很難完全沒有壓力，因此「內心的強度」應該是擁有被強風吹襲也不一折斷的韌性。
把你的心放在軟綿綿的地方一書，係作者接受主題「讓心情稍微變開朗的轉換心情方法，以及許多想法和訣竅」的出書邀約。🫠
結語
由日本經常做家庭訪視的護理師和精神科醫師的職場實務，經由淺顯易懂的提出自我療癒的36個訣竅，讀來輕鬆，從目錄中先看看有興趣的或者是目前個人的需要來逐篇閱讀，讀了幾篇有收穫噎！（本書係陳列在台北南港蔦屋書店新書架上，逛到看到後想看仔細而購買，對心理健康確實有用的訣竅和想法。）
