鏟子超人爆「返鄉痠痛潮」？ 物理治療師示警：合併7症狀當心橫紋肌溶解

潮健康／林昱彣

鏟子超人爆「返鄉痠痛潮」？ 這3大身體部位恐首當其衝

花蓮光復鄉在馬太鞍溪堰塞湖溢流災情過後，湧入被稱為「鏟子超人」的熱心志工，以及國軍支援賑災。不過，鏟子超人時而傳出有橫紋肌溶解、連假返鄉後腰痠背痛等狀況。衛生福利部雙和醫院復健醫學部許瀚文物理治療師受訪表示，鏟子超人們褪下雨鞋、重返日常生活後，卻發現渾身上下的痠痛感揮之不去，要注意可能不只是單純的肌肉疲勞，而是錯誤姿勢與過度施力，所引發的急性運動傷害。

針對這波「災後痠痛潮」，許瀚文物理治療師提醒，若痠痛感未能緩解，切勿過度依賴痠痛貼布或自行按摩，應尋求專業評估，避免急性發炎轉為慢性損傷。僅是看似簡單的鏟土動作，若長時間且重複進行，也可能對身體造成極大負擔，並容易引發以下三種運動傷害：

1.網球肘（肱骨外上髁炎）：反覆進行鏟土、搬運重物等需要強力抓握與手腕上翹的動作，會過度使用前臂的伸腕肌群，導致手肘外側肌腱附著點發炎、疼痛。

2.急性下背痛：也就是俗稱的腰痛。許多民眾在鏟土時，習慣以「彎腰」而非「屈膝蹲下」的方式發力，導致所有壓力集中在腰椎，容易造成腰部肌肉拉傷等急性傷害。

3.足底筋膜炎：鏟子超人們著用的雨鞋，鞋底普遍平坦且缺乏足弓支撐。若未穿著厚襪或使用鞋墊提供保護，長時間站立與行走，會讓足底筋膜承受過大壓力，引發足跟或足底的刺痛。

不只冰敷、拉筋用？ 簡單3招緩解局部痠痛

若身為軍人或志工，在災區時出現痠痛感受，可以採取哪些緩解措施？許瀚文物理治療師表示，以手肘疼痛為例，若仍處於急性疼痛期，可先冰敷5至10分鐘；接著將患側手臂伸直，手掌朝向自己，用另一隻手將手掌輕輕往身體方向拉，直到感覺前臂外側肌肉有緊繃感，維持15秒並重複10至15次。

至於下背疼痛者，可採「嬰兒式」伸展：四足跪在床上或瑜珈墊上，臀部慢慢往小腿方向坐，維持姿勢以放鬆背部與臀部肌群。若不便跪姿，也可坐在椅子上，將一腳腳踝放到對側大腿上（翹腳貌），並將身體前彎以伸展臀部與下背。足底不適者則可將網球或按摩滾筒置於腳底，以站姿或坐姿方式，用身體的重量輕輕踩踏，針對特別緊繃或痠痛的點，可停留5至10秒做定點加壓。因足底神經較為敏感，力道需自行拿捏。另外，用手將腳板向上扳，亦可有效伸展足底筋膜。

救災後痠痛未緩解怎麼辦？ 物理治療師揭最傷肌群行為

若居家伸展與放鬆後，特定部位的痠痛仍未見好轉，許瀚文物理治療師建議，第一步應是先尋求醫師的專業診斷。醫師會進行初步評估，釐清疼痛的根本原因，部分患者可能僅需透過口服藥物或痠痛貼布即可改善。若判斷有物理治療的需求，物理治療師會透過熱敷、電療等儀器治療介入，緩解深層的發炎與疼痛。

然而，儀器治療僅是輔助，治療的核心在於教導患者正確的姿勢、居家牽拉與肌力訓練方式。「復健不可能每天做，學會如何在家自主練習，才是根除問題、避免復發的關鍵！」

返回日常生活後，某些看似無害的習慣，卻可能讓災後累積的運動傷害雪上加霜。許瀚文物理治療師指出，現代人最常見的通病「久坐」，便是腰部傷害惡化的主因之一。長時間維持坐姿，不僅會降低軀幹的活動度，更會對腰椎造成持續性的壓力負擔。建議每坐30分鐘至1小時，就應起身活動、伸展，避免腰部負擔過大。

針對網球肘問題，則需特別注意「重複性的手腕動作」。無論是需要強力抓握，或是反覆翹起手腕的工作，都會對前臂伸展肌群造成持續性刺激。若工作時無法避免這類動作，應安排固定時間休息，並搭配伸展運動以降低肌腱負擔。至於足底痠痛方面，許瀚文物理治療師則建議，返家後應換穿具有良好足弓支撐的鞋款，以提供足底適當的保護。

勞動後尿液呈茶色、全身疲憊？當心致命「橫紋肌溶解」找上身

對於平時缺乏運動習慣，卻在短時間內投入大量體力勞動的民眾，許瀚文物理治療師特別叮囑，務必當心「橫紋肌溶解症」的風險。當肌肉因過度使用而大量損傷時，肌細胞內的物質會釋放到血液中，若未及時補充水分，可能造成腎臟損傷。最典型的徵兆即為「尿液呈現深褐色或茶色」。若合併有全身極度疲憊、特定部位肌肉劇痛等症狀，務必立即就醫。

「也提醒所有投入救災的民眾志工，上工前務必先評估自身體能狀況，並進行全身性的動態伸展，讓身體充分熱機，以應對後續的高強度勞動！」在勞動過程中，應每隔一段時間就進行休息，避免一次性地過度透支體力。最重要的是，在炎熱天氣下，必須隨時補充水分與電解質，是預防橫紋肌溶解最有效的方法之一。

最後，許瀚文物理治療師呼籲「鏟子超人」，在古道熱腸、濟世救人的同時，也要時刻傾聽身體的聲音；若痠痛在初步緩解後仍未改善，應儘速就醫，由醫師評估是否需轉介物理治療。透過熱敷、電療等儀器治療，搭配個人化的運動指導，才能確保返鄉後身體能健康、完整地回歸正軌。

