一場空服員的病逝，揭開台灣職場的「奴性文化」：你以為只是撐一下，其實那是制度在壓榨你

2025-10-15 17:39 國文老師｜謝蓁

那天，一名空服員在身體亮起警訊的狀態下仍然堅持上班，最終倒下，永遠離開了這個她曾努力付出的工作崗位。


對許多人而言，她的故事或許只是新聞上一則短短的標題；但對無數身處職場、每天被壓力與制度推著走的勞工來說——這是一面鏡子。鏡子裡的影子，也許就是我們。

我們可能不是在飛機上，但也同樣在被逼迫「不能生病」、「不能請假」、「不能說不」的職場裡。

這不只是航空業的悲劇，更是台灣許多產業長期存在的制度性問題

健康不被視為權益，而是成本；勞資關係不是合作，而是服從； 甚至，女性員工還要承受更多無形的壓力與不被說出口的歧視。

「生病」是一種奢侈：補教老師的無聲壓力

身為補教業的跑課老師，我深知「生病」這件事有多奢侈。

我們每天奔波於不同的補習班、不同的班級，每堂課都有進度壓力，一個人請假，往往牽一髮而動全身。

如果你是跑單幫老師，課程進度由自己掌控，雖然辛苦，但至少一切都能自行安排；但若你屬於團隊的一員，那就完全不同了。

我朋友琪琪就是最典型的例子。

她加入的是固定月薪的團隊，課表被排得滿滿，因為「這樣對團隊最有價值」。一旦生病請假，調課成了難題：不是犧牲自己的休息時間補課，就是整個班部東移西移。

即便團隊能安排其他老師代課，最終也得自己掏錢支付代課鐘點費

換句話說，她已經領固定薪資，生病請假卻還得倒貼錢。

這樣的制度不僅扭曲，更讓老師在無形中被迫接受：「身體不舒服也得撐下去」，因為請假代表的是一連串的麻煩與代價。

尊師，還是壓迫？當老闆也是老師

補習班的老闆往往同時也是老師，而「老師」在台灣傳統社會中是一個受到尊敬的角色。

但也因此，有些人活在象牙塔裡，習慣用高高在上的態度看待勞資關係。

我曾經遇過一位老闆，他總愛把這句話掛在嘴邊：

「你們今天會有薪水，是我給的，是我養你們的。」

這樣的思維，其實非常危險。它把「工作契約」扭曲成「施恩與受恩」的關係。

也因此，員工不敢請假、不敢發表意見、不敢有太多想法，只怕被貼上「不乖」的標籤。

更離譜的是，有些補習班甚至會用「罰款」的方式懲罰招生或成績未達標的老師，把所有壓力層層往下壓，彷彿「辛苦」本來就是應該，「被壓榨」是正常的一部分。

「奴性」不該是生存條件

我在補教業聽過太多「鬼故事」，也慶幸自己現在的合作對象都是願意正向發展、願意照顧老師福利、願意一起進步的班部。

這也讓我更深刻意識到：產業本身沒有錯，錯的是制度與文化

不同產業有不同的心酸，我們當然不該只一味要求福利而不負責任；

但更不該接受「犧牲」與「忍耐」被合理化為理所當然。

當員工被訓練成「不敢生病」、「不敢請假」、「不敢說話」的時候，真正該被檢討的，就不是個別員工的工作態度，而是整個制度的方向與價值觀。

從悲劇開始，讓制度不再麻木

一位空服員的病逝，是一個警訊。

這不只是航空業的問題，也不只是補教業的問題，而是整個台灣職場都必須面對的現實：

我們不該再把「奴性」視為基本生存條件，也不該用「你不夠努力」來掩飾制度的不公。

希望未來的職場，能有更多願意傾聽、尊重、共好的老闆與團隊；希望勞資關係不再只是「誰養誰」，而是「我們一起把事情做好」。

這不只是為了下一個產業，也為了下一個不該再被壓榨到失去健康的人。

國文老師｜謝蓁

國文老師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#空服員 #工作職場 #長榮航空 #職場工作態度 #職場生存法則

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了

2025-10-04 18:05 張瑜老師上課了
新竹5A變基本盤「新天龍國」家長想的跟你不一樣！補教名師警告：「這原因」未來搶學校更不容易！
新竹5A變基本盤「新天龍國」家長想的跟你不一樣！補教名師警告：「這原因」未來搶學校更不容易！

在新竹，升學有多逼死人？國中會考成績公布，新竹地區再度被稱為「5A產地」。根據心測中心統計，新竹地區14所學校的5A達成率平均超過12%，最高甚至達56.25%，905名考生拿到5A以上，占比高達兩成。網友驚呼「在新竹沒5A活不下來」，升學壓力可見一斑。就在家長焦慮聲四起時，補教名師張瑜發文直言，新竹尤其是竹北，正在上演一場「升學邏輯大轉變」。

「流川楓邏輯」掀竹北新風潮：離家近才是真強者

張瑜以〈竹北高中戰場：流川楓的邏輯，正悄悄上演〉為題指出，以往學生選校的標準是「只看分數、拚第一志願」，但如今在竹北，越來越多家長寧願孩子少花時間通勤，也不願硬擠進明星高中。他形容這股潮流就像《灌籃高手》的流川楓，「因為離家近」而選了名氣不大的湘北高中，背後邏輯是「我去哪裡都能是最強」。

這樣的心態，正成為竹北教育圈的新顯學。張瑜說：「不少家長直接告訴我，只想讓小孩能睡到七點再上學。」他直言，這不是偷懶，而是理性選擇，背後有三大現實原因。

「繁星效應」翻轉遊戲規則　鳳尾不再吃香

首先是「繁星推薦」制度改變了升學邏輯。以往家長奉行「寧為鳳尾不為雞首」，但如今「第二志願搶進前1%」反而更有實際效益。張瑜指出：「高一開始卡位繁星，不只拿資源，還能保送，CP值超高。」換句話說，家長不再盲目追求傳統名校，而是重視「在校表現名列前茅」的實質機會。

新竹升學焦慮蔓延　「5A」成日常問候語

今年新竹5A比例居全台之冠，甚至有網友開玩笑：「在別的縣市問幾個A，在新竹要問你5A幾個+？」。許多家長感嘆「小孩還在幼稚園就開始焦慮」，也有人指出「非頂端學生最可憐」。在這樣的氛圍下，「放棄第一志願、就近求穩」反而成為一種務實策略。

張瑜認為，竹北已經進入「新天龍國模式」：家庭條件普遍優渥，許多學生早早規劃出國讀書，甚至高二就轉學。既然未來目標是海外大學，「哪間高中就讀」變得沒那麼重要。

竹北升學邏輯正「由上而下瓦解」

教育界人士分析，竹北家長的觀念轉變，反映出台灣升學體制的分流現象。「過去是『考上建中北一女就贏』，現在是『上哪裡都能繁星、出國、申請頂大』。」隨著竹北、六家等高中崛起，加上交通便利與生活品質高，這些「就近學校」正逐漸形成新的升學聚落。

張瑜預言：「未來竹北的高中，只要離家近，分數只會越來越高。」他提醒家長，想要就近就讀，恐怕也得更早準備、拚得更兇。

張瑜老師全文 《竹北高中戰場：流川楓的邏輯，正悄悄上演》

你以為選高中就是看分數？錯！在竹北，選高中的邏輯正在偷偷改變。

我在台中讀國三那年，書桌上天天貼著第一志願四個大字，想靠「阿Q精神」逼自己拚上夢想學校。最後，沒上。

但我有一個朋友，邏輯完全不同。他可以上我們考區第一志願，卻最後放棄。 理由只有一句： 「太遠了。」

是的，因為通勤單程超過一小時，他毅然決定就近讀一所普通公立高中。一所好幾年來都沒人考上頂大的學校。

我瞬間想到《灌籃高手》： 流川楓，你為什麼選湘北？」「因為離家近。」當年的流川楓，國中就是球場傳奇，各校搶破頭，結果他挑了一所籃球沒名氣但離家最近的學校。因為他相信——我去哪裡都能是最強。

我朋友，跟流川一樣帥，一樣有自信。

這種想法，放在以前很特別。但放在現在的竹北？越來越多人這麼幹。 不少家長直接告訴我：「我只想要一間能讓小孩睡到早上七點再起床的高中。」 為什麼？三大原因

1️⃣ 繁星計畫改變了遊戲規則：「寧為鳳尾不為雞首」漸漸退流行。反而是「第二、第三志願搶進 1%」更實際。 高一開始卡位繁星，不只拿資源，還能保送，CP值超高。

2️⃣ 考試不是唯一出路：這幾年太多第一志願的學生，後來一樣迷茫。反而是那些抓住興趣、找到方法的人，能把熱情當職涯，在快速變動的社會找到舞台。未來的大學都隨便了，還會在意哪一所高中嗎？

3️⃣ 出國早就寫在劇本裡：竹北，新天龍國。條件好的家庭一大堆。 許多人早早規劃好小孩出國，慢則研究所，快的話高二就直接轉學。 所以高中在哪裡？不重要。 -

這代表什麼？未來竹北的高中，只要「離家近」，分數只會越來越高。 竹北高中、六家高中，還有幾所正在籌備的新高中， 都會因為「近」＋「排名效應」而持續上升。 想要就近讀？ 不好意思，以後可能得更拚才行。

張瑜老師上課了

張瑜老師上課了

每年教學200個學生超過10年 國中數學理化/二寶爸 新竹竹北高鐵/光與言東興校

#老師 #職涯 #籃球 #氛圍

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」

2025-10-04 14:45 女子漾／編輯張念慈
治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書
治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書

花蓮光復鄉災後復原工作持續進行，中秋連假首日湧入萬名志工，被稱為「鏟子超人」的民眾從全台各地趕來支援。台灣足球發展協會理事長、知名球評石明謹今日在臉書分享現場趣事，笑稱「治安太糟了」，因為他才休息五分鐘，鏟子就被「幹走」。原來，那把鏟子並非遭竊，而是被另一名志工順手拿去繼續挖水溝，「人休息，鏟子不停工」，暖心一幕全網都感動。

編輯推薦

志工爆量　「共享鏟子」成默契

石明謹表示，災區志工人數遠超過裝備數量，許多人乾脆採「共用鏟」方式工作。現場形成默契：誰手上空著就接過鏟子繼續鏟，不分彼此。他笑說：「我放著休息一下，結果鏟子比我還忙。」

據了解，台鐵光復站上午進站人次已突破萬人，志工從北中南各地湧入，救災工具幾乎供不應求，成為最貼地氣的「共享經濟」。

治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書
治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書

網路瘋傳　「共鏟黨」哏洗版

貼文曝光後，留言區湧入上千網友接力玩諧音哏，從「鏟無人道」、「鏟絕人還（用完會還）」到「共鏟黨」、「無鏟階級」、「你的財鏟就是我的財鏟」，笑梗不斷。

有人感嘆「偷鏟子的人比偷懶的還多」，也有人留言：「看到這畫面怎麼眼眶濕濕的」，笑中帶淚地說，「這是台灣最溫暖的治安太差」。

網友也點憑自己的感動「那不是偷，是幫你繼續鏟」、「鏟子在別人手上，也在幫你完成那份心意」，不少人直言這是「最動人的共鏟現場」。有志工分享：「一把鏟子三個人輪著用，沒有人喊累，大家只想讓家園快點乾淨起來。」

石明謹：不是鏟多少，是告訴災民「你沒被丟下」

石明謹稍晚也貼出多張災區照片，畫面可見多處民宅仍被厚重泥土掩蓋。他說：「如果這是你家，你會不會希望有人來幫你？」強調志工到場的意義，不在於鏟走多少泥，而是傳遞「距離再遠，家就是家、家人就是家人」的信念。他也呼籲更多人加入志工行列，「能幫多少不重要，重要的是讓災民知道，他們沒有被拋下」。

治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書
治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書

醫師提醒：「鏟子不休息，人一定要休息」

不少前線醫師也在留言區提醒「鏟子超人」們注意身體，建議每工作30至45分鐘就補水與電解質，避免中暑、抽筋與脫水。臨時醫療站統計，不少志工因天氣炎熱、連鏟數小時導致體力透支，呼籲大家「幫人也要保重自己」。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#鏟子超人

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

2025-10-02 13:08 張忘形
博愛座變優先席還是吵！專家：別再道德綁架了，讓座是選擇不是義務。圖片來源：網路
博愛座變優先席還是吵！專家：別再道德綁架了，讓座是選擇不是義務。圖片來源：網路

台北捷運「博愛座」更名為「優先席」後，依然紛爭不斷，一名老婦持包揮打坐在優先席的年輕乘客，該乘客隨後起身以腳反擊，老婦跌坐對面座位，引發「是否動手」、「是否該讓座」等爭議。溝通表達教練張忘形在社群撰文表示，「幸福者退讓，但不一定要讓座」，更提醒「幸福的人要記得保護自己，不需要因為一時賭氣賠上人生，也不要因為遇到幾個北七就失去了善良。」

張忘形：幸福者退讓，但不等於一定要讓

對於「飛踢事件」掀起的論戰，張忘形直言：「動手就輸」。他分析，真正的問題不在於「該不該讓座」，而是「誰更不能失去」。一腳踢下去，年輕人可能失去的比想像中多：金錢、名譽、甚至人生走向。

他強調，「幸福者退讓」不是懦弱，而是智慧的自保。面對攻擊者，最聰明的做法不是動手，而是「錄影＋大聲宣告＋請站務人員介入」，既能保護自己，也能避免陷入法律糾紛。張忘形更指出，「讓座是選擇，不是義務」，倘若有人以怒氣和攻擊來要求，那已經不是禮讓，而是踩線。

網友意見：一腳踢出「大快人心」還是「法律風險」？

事件在社群引爆激辯，網友分為兩大陣營。一派直呼「看了好爽」，認為這一腳是替長期遭遇「倚老賣老」的人出了一口氣，「終於有人敢反擊」。有人更說，「年輕人還收力了，不然早就重傷」。

另一派則憂心，「暴力不能解決問題」，若老婦因此受傷，年輕人恐面臨賠償甚至刑責，直言「這不是正當防衛，而是打人」。也有聲音要求徹底檢討「優先席」存在意義，主張「真正有需要的人，不管在哪個座位，台灣人都會讓」。

博愛座變優先席還是吵！專家：別再道德綁架了，讓座是選擇不是義務。圖／聯合報系資料照片
博愛座變優先席還是吵！專家：別再道德綁架了，讓座是選擇不是義務。圖／聯合報系資料照片

張忘形全文如下

【幸福者退讓，但不一定要讓座XD】

大家應該都有看到那個博愛座影片，老實說我本來覺得阿就這樣啊，直到乘客直接給了一腳，老太太整個人飛到對面座位。

我那瞬間忽然....有點快樂。對，先承認其實我是很快樂的。畢竟我覺得「博愛座」三個字，不是給長輩坐的，是給年輕人罵的。不管你有多累，身體多不舒服，甚至你可能有隱疾，只要你坐在那個座位上，就是那個標靶，會有無盡的人來挑戰你。

尤其有些長者像是那些會巡邏的任務NPC，看到博愛座就發出語音：你知道這是博愛座嗎？不講理的、情緒性的、帶著攻擊性的，或像這個太太還附贈一記包包攻擊。

通常大部分人就是摸摸鼻子，直到這次事件，我看到大家直接沸騰「爽！這種就是欠教訓！」「被鐵板踢了吧！」「支持斗內，讓他多踢幾腳！」

但，也有一些人有不同立場「動手還是不對啦。」「他可能會被告耶，長輩說不定是生病了？」「喔這不是正當防衛，這就是打人」⠀

大部分人都在糾結誰對誰錯？但我自己覺得，這不太重要。我會思考的是，誰比較不能失去。萬一我這踢下去，她真的怎麼了，今天新聞就不是這樣了。而萬一嚴重一點，我可能會失去時間、錢、自由，跟家人愛人相處的機會，甚至我自己教溝通，大概也會被噴。

所以我這些年一直覺得幸福者退讓是對的，這不是懦弱，是我們不能失去的比較多。

萬一這一腳下去對方掛了怎麼辦？萬一對方有精神疾病反轉了怎麼辦？萬一對方家人比你還盧怎麼辦？萬一輿論剛好不站在我這裡怎麼辦？最重要的是，萬一我的人生從這裡開始，走向了一個糟糕的結局怎麼辦？

▋ 動手就輸了

我覺得以這個社會的期待，跟奇妙的氛圍上來說，在公眾場合時千萬不要動手。⠀嘴臭與錄影，我覺得是最棒的組合。嘴臭不是罵髒話，也不是人身攻擊，比較是挑釁+宣告。⠀

像是：「阿婆，妳這樣動手我已經錄起來了，我會提告唷」或是：「阿婆，你這樣碰我我覺得很不舒服，我感覺到被騷擾了」記得一定要加上「有沒有人可以幫我按鈴喊站務人員」這樣就不用離開座位，不要讓他得逞，但你又可以蒐集素材，不會進法院，還可以在社群幫她宣傳一波，

甚至高機率變新聞。

當然，我們也希望惡人被教訓，但有時候我們付出的代價可能更大。所以不要浪費我們的人生，去給一個不值得的人教訓。

▋ 難道不能溝通嗎?

阿當然，也一定會有人說「當時為什麼不跟她好好講？」「你為什麼不讓座？她都那麼老了，你換一個位子啊」聽起來像是善意，但我覺得這都有個潛台詞「是不是你沒做好，所以才被攻擊？」

我先說，我願意溝通，也願意讓座，但前提是我們還在一個可以對話的空間裡。有些人來，就是想發洩情緒。你一說話，她就說你態度不好；你不說話，她說你沒禮貌。你說多了，說你頂嘴；你說少了，說你是啞巴。

這時候其實你不是在溝通，你只是在跟一個人對戲，他嘗試著扮演受害者，並且用年紀告訴你的權力⠀

▋ 為什麼不讓座？⠀⠀

這個問題就更妙了，現場就有一大堆位子，到底為什麼要來這個座位呢？如果現場都沒位子，我覺得讓位可以討論，或是用有禮貌的請求，說不定對方就很願意讓；但用包包揮人、口氣充滿怒氣，那這就不是讓位問題，是感覺問題。⠀⠀

所以我覺得讓座是選擇，不是必要，溝通也是看對方的意圖，不是應該。畢竟有些人不是來聽你講道理的，是需要講物理的，喔不是，是不可理喻的⠀

有些人不是真的要博愛座，是要去踩人家的界線，習慣要求別人退讓，彰顯自己。⠀

▋ 幸福的人退讓，是因為擁有得更多⠀

離題了，我還是得說：學習是為了讓我們有更多的選擇，每個選擇都有獲得和代價。⠀

幸福的人，記得保護自己，不需要因為一時賭氣賠上自己，也不需要維持所謂的「善良」，去跟一個不講理的人糾纏。⠀但也不要因為這些北七，就失去了自己的善良；而當自己老了，有能力了，千萬不要變成這樣的人。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

張忘形

張忘形

圖文故事/人際關係/溝通表達 培訓師。著作《順勢溝通：一句話說到心坎裡!不消耗情緒，掌握優勢的39個對話練習》、《忘形流簡報思考術：找到說服邏輯，讓你的價值被看見!》；具有Everything DiSC顧問、NLP執行師、ATD培訓大師等認證，授課時數超過一千五百小時，講演受眾超過一萬人次。 想知道更多請洽傳送門：https://portaly.cc/wanshing

#博愛座 #優先席

老公一過世婆婆逼媳婦房產過戶「錢不能留給外人」！律師提醒：3步驟守護自己與孩子

老公一過世婆婆逼媳婦房產過戶「錢不能留給外人」！律師提醒：3步驟守護自己與孩子

2025-10-08 10:14 女子漾／編輯張念慈
老公過世隔天婆婆逼房產過戶「我們家的錢不能留給外人」！律師提醒：3步驟守護自己與孩子。女子漾AI製圖
老公過世隔天婆婆逼房產過戶「我們家的錢不能留給外人」！律師提醒：3步驟守護自己與孩子。女子漾AI製圖

丈夫才剛過世，靈堂的香還沒燒完，婆婆卻開口談「財產」？律師劉韋廷近日在臉書分享一名三寶媽的故事，丈夫意外離世後，婆婆竟要求她「把房子、土地過給小叔管」，理由是「我們家的錢不能留給外人」。網友炸鍋：「照顧你們家十幾年，結果一夜之間變外人？」

編輯推薦

婆婆開口要財產：「妳一個女人，以後還會再嫁」

劉韋廷分享，這名婦人抱著三個孩子走進事務所時，眼眶紅腫、整個人發抖。她哽咽說，老公走後，婆婆立刻開口：「那間房子、那塊地，要過戶回來給你小叔管，他會照顧妳們母子。」

她回問：「那三個孩子呢？」婆婆卻說：「他們跟我們家姓，但妳不一定會照顧好。妳一個女人，以後還會再嫁，到時候錢就流出去。」

聽到這裡，她心裡一陣刺痛，「原來在她眼裡，我只是守著他們家錢的女人。」

律師揭法律真相：婆婆恐嚇無效，財產依法屬妻子與孩子

劉韋廷表示，這樣的案例他見過太多，「當年結婚時說媳婦是女兒，結果兒子一走，媳婦就變外人。」

他強調，根據《民法》規定，若沒有留下遺囑遺產依法由配偶與子女共同繼承。婆婆若聲稱要「告媳婦拿回財產」，幾乎不可能成立。

「她只是想用恐嚇的方式逼媳婦低頭。」劉韋廷說，對方沒有法律依據，只是情緒與權力的壓迫。

專家提醒3步驟守護自己與孩子

劉韋廷建議，遇到類似狀況的喪偶女性，務必冷靜、依法保護自己與子女權益：

1.不要簽文件：凡涉及「放棄繼承」或「過戶」的書面資料，一律暫緩。

2.保存證據：保留對話紀錄、簡訊或任何威脅內容，必要時可作為法律依據。

3.規劃保障：可為自己與孩子購買保險、設立信託，並依《民法》第1193條預立遺囑與監護人指定，確保孩子未來有人照顧。

他最後安慰那位婦人：「妳不是弱者，妳是三個孩子的靠山。妳不是在爭遺產，而是在守護妳的家。」

網友心疼又憤怒：婆婆也是外人吧？

文章曝光後湧入網友情緒爆鍋，不少人痛罵：「照顧公婆時是自己人，爭產時就變外人？」、「婆婆自己也是外姓嫁進來的外人啊！」也有人呼籲女性要懂法律，「別被情勒綁架，拿起法律武器保護自己。」

有網友心疼表示：「看完眼淚掉下來，女人真的要懂法律。」、「最心寒的不是財產，而是那句外人。」、「這位媽媽好勇敢，她不是弱者，她是孩子的靠山。」

劉韋廷全文：《老公剛過世，婆婆就說：錢不能留給我這個外人》

老公突然走了，什麼都來不及。

那天，我抱著三個孩子，還在哭，婆婆就說：「等一下有空，我們要談談財產的事。」

我愣住：「什麼財產？」

婆婆說：「妳老公以前繼承的那些地和房子，現在應該都要過戶回來，給你小叔管，反正他會照顧妳們母子。」

我還在發抖，她又補了一句：「我們家的錢，不能給外人。」

外人？

我抬頭看著婆婆，突然笑了。

我嫁進這個家十幾年，從懷孕、坐月子，到照顧公公婆婆生病，哪一天我不是這家的人？

怎麼老公一走，我就變外人了？

我問她：「那三個孩子呢？他們也是外人嗎？」

婆婆說：「他們跟我們家姓，但妳不一定會照顧好。妳一個女人，以後還會再嫁，到時候錢就流出去。」

我心裡一陣刺痛。

原來，在她眼裡，我再怎麼努力，都不算是家人。

在她眼裡，我不是媳婦，是「守著他們家錢的女人」。

她說：「如果妳不把房子過給小叔，我就告妳，把遺產拿回來。」

那一晚，我整夜沒睡。

看著三個熟睡的孩子，我只想問——

「為什麼我老公死了，連我們一家活下去的權利都要被拿走？」

這位太太一走進我 #劉韋廷 律師的事務所。

她整個人神情恍惚，眼眶紅腫，她坐下沒多久，就低著頭對我說：

「律師，我老公剛走不久。婆婆叫我把老公留下的房子、土地都過戶給小叔，她說小叔會照顧我們母子，但不希望他們家的錢流到外人手上。」

「可是…我只是家庭主婦，沒有工作，小孩又都還小。如果我把這些財產都給了小叔，我該怎麼養大三個孩子？」

「婆婆還威脅我，如果不過戶，她就要告我，把財產拿回去。她說我只是外人…」

我靜靜聽著，沒有立刻回答。

因為這樣的故事，我已經聽過太多次。

當年結婚時，公婆說「我會把媳婦當女兒對待」。

結果兒子一過世，媳婦就成了「外人」。

我看著她說：「妳知道嗎？法律上，現在這些財產是妳和妳三個孩子的。婆婆如果真的要告妳，要拿回去，機會非常非常小。她只是在用『恐嚇』的方式，逼妳低頭。」

她抬頭看著我：「真的嗎？那我不用怕她告我？」

我點點頭：「不用。妳現在最該做的事，是保護妳和妳的孩子。」

我接著告訴她幾件事：

可以為自己和孩子買 #保險，先把生活的安全感穩住。

把部分財產設立 #信託，讓孩子在成年前有生活費，不會被誰奪走。

可以預立 #遺囑，可以依《民法》第1193條，指定孩子的監護人，

如果有天妳真的不在了，至少還有一個妳信任的人能照顧他們。

她聽完後，沉默很久，最後說了一句話：「律師，我只是想要把孩子平平安安養大，為什麼會這麼難？」

我看著她，心裡很酸。

因為我知道，她不是在爭遺產，她只是在守護自己的家。

我告訴他：「妳不是弱者，妳是三個孩子的靠山。」

有時候，一個女人最勇敢的事，就是在所有人都要她放棄的時候，還能堅持撐下去。

#媳婦不是外人 #遺產糾紛 #婆媳關係 #法律與人情

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#遺產 #繼承 #遺囑 #過世 #信託

快查保單！花蓮天災失蹤可以理賠嗎？專家示警：「這條件」沒滿足保單變廢紙！

快查保單！花蓮天災失蹤可以理賠嗎？專家示警：「這條件」沒滿足保單變廢紙！

2025-10-08 09:41 女子漾／編輯張念慈
樺加沙颱風重創花東地區，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉。圖／聯合報系資料照片
樺加沙颱風重創花東地區，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉。圖／聯合報系資料照片

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖於9月23日下午發生溢流，造成光復鄉嚴重災情。截至10月7日下午，根據中央災害應變中心統計，已造成18人死亡、6人失聯、157人受傷。由於天候持續不穩、地勢坍塌，富田一街一帶昨日下午4時許傳出屍臭味，搜救人員與搜救犬持續進行搜索，盼儘快尋回失蹤者。

除了現場救援進度外，災後家屬最關心的問題之一，就是「保險理賠能不能申請？」。對此，銳思風險管理顧問有限公司首席顧問顏宏斌指出，許多人以為只要「天災失蹤」或「登山意外」就能領理賠，但實際上程序繁瑣、條件嚴苛，稍有不慎保單就可能變成廢紙。

天災失蹤 ≠ 馬上能領理賠！必須等「死亡宣告」生效

顏宏斌指出，若民眾在地震、山洪或堰塞湖等天災中失蹤，即便警方或搜救隊確認現場極可能已罹難，家屬仍無法立即向保險公司申請壽險或意外險理賠。他強調：「保險公司沒有『死亡證明』是不會賠的！」

依《民法》第23條規定，若屬於天災造成的失蹤，家屬需等待滿1年後，向法院聲請「死亡宣告」才能申請理賠。

但即使拿到死亡宣告，也只代表法律上推定「死亡」，無法證明「死因屬於意外」，因此保險公司仍可能以「無法確認意外原因」為由，拒絕理賠意外險。

登山或救災殉職也可能「不賠」？關鍵在主因與活動條款

針對近期救難志工與登山者頻傳傷亡事件，顏宏斌進一步指出，許多人誤以為「意外身故就一定賠」，但保險公司在審核時，常以以下幾項理由拒賠：

1.主張為自殺或故意行為：若被保險人近期有經濟困難或留下遺書，保險公司可能以「故意造成死亡」為由不賠。

2.主因非意外而是疾病：若人在登山時因心肌梗塞或高山症先行死亡，即便之後發生墜落，主因仍為「疾病」，屬於意外險除外範圍。

3.活動列入不保清單：若保單條款明載「不承保登山、潛水、滑雪」等高風險活動，理賠將自動排除。

4.個人重大過失：如颱風天硬要觀海、警戒區域違規進入等，保險公司可能主張「可預見風險卻仍故意暴露危險」，拒賠理賠。

他提醒：「只要不是故意導致事故，即便有判斷失誤，也不該被歸為『重大過失』而拒賠。」

專家提醒：檢視保單內容、確認「除外條款」最重要

顏宏斌呼籲，許多民眾投保多年卻不清楚自己買的是什麼，尤其是意外險與壽險的界線。他建議：

1.檢查是否有明確載明「天災失蹤」相關保障。

2.了解「登山、潛水、救災活動」是否被排除。

3.若從事高風險職業（如搜救、消防），應另行加保「特定職業意外險」

「保險不是等出事才看，而是事前要知道能不能保。」他強調，災難頻傳的年代，提前理解條款、保留理賠證據，是對家人最實際的保障。

馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉嚴重災情。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉嚴重災情。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

顏宏斌全文：別讓保單變廢紙！搞懂「天災失蹤」與「登山意外」的理賠迷思

最近天災、山難的新聞好多，真的讓人很揪心。除了祈禱平安，很多醫師朋友私下問：「如果真的出事，我的保險會賠嗎？」

今天不講廢話，直接說明兩個常搞錯的保險迷思

這篇文你可以用不到，但一定要分享給你的朋友知道！

⚠️迷思１：家人天災失蹤，可以馬上拿理賠金？（壽險、意外險）

答案：不行！一塊錢都拿不到！❌

你是不是也以為，人失蹤了就能申請理賠？不！「生死不明」還不等於「死亡」，而保險公司沒有「死亡證明」是不會賠的。

👉那怎麼辦？必須透過法律程序，向法院聲請「死亡宣告」。

- 一般失蹤： 7年。

- 天災失蹤： 1年！（例如 #地震、#山洪、#颱風）

✅ 特別提醒

聲請死亡宣告後，拿到相關文件，通常「壽險」就能順利理賠，但意外險仍無法理賠！

因為「死亡宣告」只推定「死亡」這件事，但無法證明死亡原因是『意外』。因此，保險公司可以此為理由，拒絕理賠意外保險金

⚠️迷思２：登山出意外，意外險一定賠？

答案：可以申請，但不保證賠得下來！

當理賠申請送到保險公司手上，他們可能會用以下幾個理由，跟你說「不賠」喔！

拒賠理由１：「這是自殺，屬於故意行為！」

意外險不賠故意行為。通常保險公司會主張是自殺（遺書、財務、短期投保），而拒絕理賠。

💡提醒：保險公司不想賠，要由保險公司負責舉證是故意自殺

拒賠理由２：「死亡主因是疾病、非意外！」

這是拒賠的大魔王：「主力近因」原則。

- 會賠的狀況： 一個健康的人，失足墜崖身故。

➡️ 死亡主因是「意外」。

- 不賠的狀況： 在墜崖前，已經因心肌梗塞或高山症而死亡。

➡️ 死亡主因是「疾病」，意外險就不賠。

拒賠理由３：「你玩的活動，在我們的不保清單上！」

部分保險公司DM，上面會有一行小小的字寫著：本保險不承保登山、潛水、滑雪等活動，如果你的活動剛好被列在「除外責任」裡，就掰掰了。

💡提醒：不在除外責任條款，保險公司就不能擴張解釋拒賠的理由

拒賠理由４：「這是個人重大過失，不算意外！」

天候不佳爬山、颱風天觀海，這種近乎「白目」的行為，保險公司可能會主張「可以預見後果具有危險」、而個人「故意」讓自己暴露在極端風險中，因此拒賠。

💡提醒：即便「重大過失」行為，只要並非故意引起事故、也並非故意導致死亡，就不能拒賠。

又或者，明知災區狀況不穩定，仍前往進行勘災、救災活動而受傷或死亡，也應可以理賠

結論

✅ 失蹤理賠： 天災失蹤要等滿1年拿「死亡宣告」才能申請，但意外險仍會拒賠！

✅ 登山理賠： 小心保險公司用「疾病」或「活動除外」當理由拒賠！

花點時間檢查你的保單吧！別讓你的保障，在你最需要的時候派不上用場。

歡迎追蹤作者臉書，獲取更多專業新知

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#保險 #迷思 #地震 #心肌梗塞 #風險管理 #鏟子超人

