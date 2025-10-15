一場空服員的病逝，揭開台灣職場的「奴性文化」：你以為只是撐一下，其實那是制度在壓榨你

那天，一名空服員在身體亮起警訊的狀態下仍然堅持上班，最終倒下，永遠離開了這個她曾努力付出的工作崗位。

對許多人而言，她的故事或許只是新聞上一則短短的標題；但對無數身處職場、每天被壓力與制度推著走的勞工來說——這是一面鏡子。鏡子裡的影子，也許就是我們。

我們可能不是在飛機上，但也同樣在被逼迫「不能生病」、「不能請假」、「不能說不」的職場裡。

這不只是航空業的悲劇，更是台灣許多產業長期存在的制度性問題：

健康不被視為權益，而是成本；勞資關係不是合作，而是服從； 甚至，女性員工還要承受更多無形的壓力與不被說出口的歧視。

「生病」是一種奢侈：補教老師的無聲壓力

身為補教業的跑課老師，我深知「生病」這件事有多奢侈。

我們每天奔波於不同的補習班、不同的班級，每堂課都有進度壓力，一個人請假，往往牽一髮而動全身。

如果你是跑單幫老師，課程進度由自己掌控，雖然辛苦，但至少一切都能自行安排；但若你屬於團隊的一員，那就完全不同了。

我朋友琪琪就是最典型的例子。

她加入的是固定月薪的團隊，課表被排得滿滿，因為「這樣對團隊最有價值」。一旦生病請假，調課成了難題：不是犧牲自己的休息時間補課，就是整個班部東移西移。

即便團隊能安排其他老師代課，最終也得自己掏錢支付代課鐘點費。

換句話說，她已經領固定薪資，生病請假卻還得倒貼錢。

這樣的制度不僅扭曲，更讓老師在無形中被迫接受：「身體不舒服也得撐下去」，因為請假代表的是一連串的麻煩與代價。

尊師，還是壓迫？當老闆也是老師

補習班的老闆往往同時也是老師，而「老師」在台灣傳統社會中是一個受到尊敬的角色。

但也因此，有些人活在象牙塔裡，習慣用高高在上的態度看待勞資關係。

我曾經遇過一位老闆，他總愛把這句話掛在嘴邊：

「你們今天會有薪水，是我給的，是我養你們的。」

這樣的思維，其實非常危險。它把「工作契約」扭曲成「施恩與受恩」的關係。

也因此，員工不敢請假、不敢發表意見、不敢有太多想法，只怕被貼上「不乖」的標籤。

更離譜的是，有些補習班甚至會用「罰款」的方式懲罰招生或成績未達標的老師，把所有壓力層層往下壓，彷彿「辛苦」本來就是應該，「被壓榨」是正常的一部分。

「奴性」不該是生存條件

我在補教業聽過太多「鬼故事」，也慶幸自己現在的合作對象都是願意正向發展、願意照顧老師福利、願意一起進步的班部。

這也讓我更深刻意識到：產業本身沒有錯，錯的是制度與文化。

不同產業有不同的心酸，我們當然不該只一味要求福利而不負責任；

但更不該接受「犧牲」與「忍耐」被合理化為理所當然。

當員工被訓練成「不敢生病」、「不敢請假」、「不敢說話」的時候，真正該被檢討的，就不是個別員工的工作態度，而是整個制度的方向與價值觀。

從悲劇開始，讓制度不再麻木

一位空服員的病逝，是一個警訊。

這不只是航空業的問題，也不只是補教業的問題，而是整個台灣職場都必須面對的現實：

我們不該再把「奴性」視為基本生存條件，也不該用「你不夠努力」來掩飾制度的不公。

希望未來的職場，能有更多願意傾聽、尊重、共好的老闆與團隊；希望勞資關係不再只是「誰養誰」，而是「我們一起把事情做好」。

這不只是為了下一個產業，也為了下一個不該再被壓榨到失去健康的人。