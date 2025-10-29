2025-10-29 10:01 潮健康
太能忍痛讓傷口更難好！「慢性疼痛」該看哪科治療？ 醫揭5大增生療法選擇
潮健康／林昱彣
疼痛狀況遲遲好不了 當心釀成「慢性疼痛」更難痊癒
現代人工作忙碌，特定部位雖有疼痛狀況卻不願立即就醫。若疼痛感超過3個月以上仍未消除，當心釀成頑固的「慢性疼痛」，嚴重影響生活品質。佑立診所院長、疼痛暨復健雙專科醫師吳書毅醫師受訪表示，慢性疼痛為一種持續或反覆發作的疼痛，影響遍及全球約20%人口，是一種需要特定診斷評估與治療的複雜疾病。
「疼痛若持續超過3個月，醫學上便會定義為慢性疼痛！」吳書毅醫師說明，身體疼痛的進程大致可分為急性期（約2-3週）、亞急性期（1-3個月），一旦跨越3個月的門檻，便進入所謂的「慢性期」。
不少民眾誤以為只有嚴重的運動傷害才會導致慢性疼痛，事實上慢性疼痛的成因繁多，「年輕族群中常見的軟組織損傷，如筋膜、肌腱、韌帶或關節受傷後若修復不完全，就可能演變為慢性疼痛！」吳書毅醫師強調，癌症患者、手術後病人、頑固性偏頭痛，甚至是憂鬱症、焦慮症等情緒困擾，都可能導致慢性疼狀況發生。
吳書毅醫師表示，如果疼痛已持續超過3個月，或出現「神經敏感化」（即神經系統對疼痛過度反應）的現象，應尋求疼痛科的專業評估。透過多模式的止痛策略，以及跨科別的會診與合作，才能為患者量身打造最全面的治療方案、協助其管理生活品質。
復健、手術外的第三選項！ 「增生療法」的治療選擇有哪些？
近年來「增生療法」（Prolotherapy）的崛起，成為傳統治療與手術之外、治療慢性疼痛的第三大選擇。吳書毅醫師說明，當組織受損需要修復時，增生醫療的目標是啟動或輔助身體的修復機制。若將組織修復比喻為蓋房子，需要三個核心要素：第一是細胞（工人），執行修復任務的主力；第二是生長因子（指令與原料），指揮細胞工作，並提供必要的營養素。第三則是細胞骨架（鷹架與地基）： 提供細胞生長與附著的環境。
現今許多增生療法，正是針對該三要素的其中一環進行強化。從大家熟知的高濃度葡萄糖、PRP（高濃度血小板血漿），到更新的羊膜絨毛膜萃取物、生長因子凍晶等，增生醫療的選項日益多元，讓醫師能針對不同程度的損傷，提供更精準的治療準則：
1.高濃度葡萄糖： 屬於基礎的增生療法，透過溫和刺激，誘發身體自身的修復反應，適合輕度的軟組織損傷。
2.高濃度血小板血漿（PRP）： 抽取患者自身血液後，離心濃縮富含「生長因子」的血小板後注射回患部。
3.生長因子凍晶（PLT）：PRP如同「鮮奶」，抽血後需在短時間內製作並使用；而凍晶則像「奶粉」，是將血小板經過低溫乾燥技術製成粉末，可長期保存，使用時再加水還原。兩者本質相同，但凍晶可大幅提升治療的便利性與應用的彈性。
4.羊膜絨毛膜萃取物： 為目前效力更強的選擇，其富含比PRP更豐富多樣的「生長因子」，也同時提供身體修復所需的「細胞骨架」。以蓋房子為例，羊膜絨毛膜萃取物如同蓋房子所需的「水泥和鋼筋的綜合體」，對於較嚴重的損傷，能提供更完整的修復條件。
5.骨髓抽取濃縮液（BMAC）：將骨髓抽取後藉由離心機分離，獲得間質幹細胞後注射至患部。
至於普遍用於關節注射的「玻尿酸」，其主要作用是「潤滑」，如同為生鏽的機械上油，雖能緩解症狀，但並不具備刺激組織增生的能力。
增生療法並非「一體適用」？ 長者用PRP效果恐大打折扣？
吳書毅醫師表示，增生醫療並非一體適用，選擇何種療法需經過醫師詳細的臨床檢查，並綜合評估多方因素。例如以年長者而言，造血功能與血液品質會自然衰退，導致血小板的功能及其所含的生長因子減少。因此，使用自體血液製作的PRP或凍晶，效果往往會大打折扣。相比之下，來源於異體、不受患者年齡與身體狀況限制的羊膜絨毛膜萃取物，相對能提供更穩定且優異的治療效果。
總的而言，醫師會根據受傷嚴重程度與位置、病人自身狀況、過往治療反應和病人意願等多重面向，與患者共同討論出最合適的治療方案。吳書毅醫師表示，現代醫學科技日新月異，許多過去被認為無法根治的舊傷或慢性疼痛，如今有了多重的治療方案可供選擇。建議慢性疼痛患者應抱持積極態度，與醫師充分溝通，共同制定個人化的治療策略，重拾健康無痛的優質生活。
